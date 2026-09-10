Drumul Mătăsii s-a dovedit mai dificil decât se așteptau concurenții de la „Asia Express” 2026. O probă desfășurată în Uzbekistan a dus la prima despărțire din acest sezon, iar cei implicați au recunoscut că finalul aventurii i-a luat prin surprindere.

Prima echipă care părăsește competiția Foto: sursa: Asia Expres/FB

Cele nouă echipe aflate în competiție au avut parte de o ediție solicitantă, în care au fost nevoite să-și testeze limitele fizice și psihice. Printre provocările zilei s-a numărat Jocul de Amuletă, în cadrul căruia concurenții au trebuit să conducă fără să vadă, bazându-se în totalitate pe indicațiile partenerilor lor, potrivit Click!

A urmat misiunea pentru cea de-a doua imunitate, o cursă în care concurenții au avut de transportat cumpărături. Găsirea unui mijloc de transport s-a dovedit din nou o provocare.

După o cursă strânsă, aventura s-a încheiat pentru What’s UP și Micky. Cei doi nu au reușit să țină pasul cu celelalte echipe și au fost nevoiți să părăsească „Asia Express”, după doar câteva zile petrecute în Uzbekistan.

La finalul competiției, What’s UP le-a transmis un mesaj colegilor săi, dar și celor care au urmărit aventura de acasă.

„Nu am reușit să depășim acest obstacol. Vă pupăm și vă respectăm, ne vedem acasă. Vă pup, vă iubesc, nu e nicio problemă, distrați-vă! Ne pare infinit de rău că plecăm, nu ne așteptam, dar este un joc și trebuie să ne bucurăm de cât am primit”, a transmis What’s UP.

Artistul le-a mulțumit celor implicați în realizarea emisiunii și a spus că este important că experiența s-a încheiat cu bine pentru ei.

„Nu putem decât să fim recunoscători și să mulțumim întregii echipe că ne-a suportat și bunului Dumnezeu că suntem bine”, a mai spus What’s UP.

Astfel, What’s UP și Micky își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în timp ce celelalte echipe continuă competiția prin Uzbekistan și China.