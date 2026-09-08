Theo Rose, mărturii sincere despre școală: ce a învățat după ce a neglijat lectura

Theo Rose vorbește despre importanța școlii și a lecturii, pornind de la propriile experiențe. Artista recunoaște că a neglijat învățatul și cititul în adolescență și le transmite tinerilor să-și construiască din timp baza de cunoștințe, care îi va ajuta mai târziu să comunice și să se exprime mai bine.

Theo Rose îi îndeamnă pe copii să învețe Foto: Mediafax

Theo Rose își amintește perioada școlii generale și spune că aceasta a fost etapa care i-a prins cel mai bine, datorită bazei pe care a construit-o, dar și competiției firești dintre copii.

„Altfel, școala merită. Credeți-mă. Cel mai bine mi-a prins generala. Baza, comunitatea, competiția aia firească între copii: cine termină primul, cine scrie mai frumos, cine știe răspunsul”, a scris artista.

Ea povestește că în liceu a ajuns să acorde mai puțină atenție învățatului, considerându-se suficient de pregătită, iar ulterior a revenit la lectură în timpul facultății, după ce o observație referitoare la vocabularul său i-a afectat orgoliul.

Theo Rose îndeamnă tinerele să citească

Artista spune că experiența proprie a făcut-o să înțeleagă cât de mult poate conta educația în dezvoltarea unei persoane, inclusiv pentru cei care au deja talent, frumusețe sau carismă.

„De-asta mă zgârie când văd câte o fată talentată, frumoasă, carismatică, dar care nu știe să vorbească. Nu o judec. Îmi pare rău, pentru că știu cât o poate limita”, a explicat Theo Rose.

Mesajul său este adresat în special tinerelor, pe care le îndeamnă să profite de anii în care pot acumula cunoștințe și să nu neglijeze lectura.

„Așa că învață, fată. Citește. Strânge acolo. O să-ți trebuiască fix când nu te aștepți”, a transmis artista.

„Școala contează. Și nu pentru note”

Theo Rose consideră că educația nu se rezumă la rezultatele obținute la școală, ci contribuie la modul în care o persoană gândește, vorbește și se prezintă în fața celorlalți.

Artista își susține ideea și prin experiența de la „Vocea României”, unde spune că publicul nu ține cont doar de calitățile vocale ale concurenților.

„Până și la Vocea României am văzut că publicul nu votează numai vocea. Contează și omul, cum gândește, cum vorbește, cum se arată”, a scris Theo Rose.

Postarea a fost însoțită de o fotografie din copilăria artistei, iar mesajul său a combinat amintirile despre școală cu un îndemn adresat celor care sunt încă în perioada în care își construiesc baza de cunoștințe: să învețe și să citească, pentru că aceste lucruri le pot fi de folos mai târziu, chiar dacă beneficiile lor nu sunt întotdeauna vizibile imediat.