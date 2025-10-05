search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la 45 de ani: „După ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice”

0
0
Publicat:

După un an marcat de provocări personale și profesionale, fostul dinamovist Dan Alexa vorbește sincer despre experiența extremă de la „Asia Express”, divorțul recent și redescoperirea rolului de tată.

Dan Alexa a vorbit despre ce i-a adus până acum anul 2025. FOTO: Ștefan Ovidiu
Dan Alexa a vorbit despre ce i-a adus până acum anul 2025. FOTO: Ștefan Ovidiu

Dan Alexa, fost jucător al lui Dinamo, a trecut printr-un test extrem în cadrul show-ului „Asia Express”, unde a concurat alături de Gabi Tamaș, însă adevărata provocare nu a fost în Asia, ci acasă, la revenirea în țară, când a fost nevoit să facă față unei despărțiri dureroase.

Într-un interviu pentru OK!, Dan Alexa a mărturisit că participarea sa la „Asia Express” i-a adus un antrenament intens, nu doar fizic, ci și mental, şi că astfel a reușit să facă față celor mai mari provocări pe plan personal: dorul de copiii săi - Casiana (19 ani), Antonia (14 ani) și Arkan (4 ani) - și vestea că a fost înșelat de soția sa, Andrada, în timpul filmărilor. Primul drum pe care l-a făcut la revenirea în țară a fost la tribunal, pentru a divorța.

Acum, după cel de-al doilea divorț, Dan Alexa împarte custodia fiului său și pare că lucrurile încep să se reașeze pentru el. A fost numit antrenor la Politehnica Timișoara, după promovarea cu C.S. Tunari, și se bucură de un nou val de simpatie din partea publicului. Mai mult, a reușit să-și impresioneze fiicele, care nu credeau că va face față unei astfel de aventuri.

Asia Express, un test dur

Dan Alexa, fostul căpitan al lui Dinamo și actualmente antrenor la Politehnica Timișoara, a acceptat provocarea show-ului „Asia Express” fără să știe că ceea ce părea o experiență televizată se va transforma într-un exercițiu de rezistență mentală. Alături de prietenul și fostul coechipier Gabi Tamaș, Dan Alexa a parcurs o competiție în care probele fizice au fost dublate de eforturi emoționale și psihologice.

„În primul rând, a fost o experienţă a vieţii, pentru că ne-a scos total din zona de confort, ne-a provocat să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut vreodată – cum ar fi să spălăm rufele altora, când eu nu le-am spălat nici pe cele ale copiilor mei, să ne înţelegem! Adică, e genul de reality show care te opreşte din rutina ta şi te obligă să te descurci cu 1 euro pe zi, fără telefon, fără mâncare, fără nimic. Adaugă la asta dorul de casă, probe foarte multe, faptul că ajungi să trăieşti din mila oamenilor. Dar e o adevărată experienţă, pentru că înveţi despre ce este vorba, de fapt, în viaţa asta, că lucrurile mărunte sunt cele care contează. Şi, după ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice. Acum cred că fericirea constă în a oferi cu adevărat. Am văzut oameni foarte săraci care ofereau şi din ce nu aveau, dar care erau foarte fericiţi. În orice alte condiţii, nu cred că aş fi trăit aşa ceva şi nu aş fi plecat acasă cu asemenea lecţii”, a povestit sportivul.

Dan Alexa mărturisește că, deși fizic s-a descurcat, uzura mentală a fost mai greu de dus, dar în tot acest timp a fost motivat de gândul la copii și dorința de a le demonstra că este capabil să se descurce în cele mai grele condiții.

Citește și: S-a aflat cine a câștigat trofeul Asia Express 2025. Învingătorii au strâns o avere

„După ce alergi 8-9 ore, trebuie să cauţi cazare, poate nu găseşti şi apoi, a doua zi dimineaţă, o iei de la capăt. Cred că Asia Express nu este despre anduranţa fizică, ci despre cât de mult poţi să rezişti mental şi, foarte important, cât de compatibil eşti cu colegul de echipă. (...) M-a ajutat mult faptul că am fost sportiv de performanţă, pentru că am fost obişnuit cu uzura, cu competiţiile. Dar şi gândul că vreau să le demonstrez copiilor mei ce pot”, a spus el.

De la reality-show, la divorțul neașteptat

La întoarcerea în țară, Dan Alexa a fost nevoit să facă față unei lovituri personale mult mai dureroase decât orice probă din emisiune: destrămarea căsniciei. A aflat că a fost trădat în timpul absenței sale, iar mariajul s-a încheiat cu un divorț. Acum împarte custodia fiului său, Arkan, cu fosta parteneră și spune că au găsit un echilibru, punând copilul pe primul loc. Cu multă luciditate, evită să dramatizeze situația și preferă să privească înainte.

„Asta e, nu mai am ce comenta. (...) Cred că lucrurile se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Nu judec pe nimeni, viața merge înainte. Cel mai important pentru noi este fiul nostru, restul nici nu mai contează. Pentru că viața merge înainte indiferent de ce se întâmplă”, a spus fostul dinamovist.

„La 45 de ani, trăiesc altfel sentimentul de părinte”

Dan Alexa este tatăl a trei copii: Casiana (19 ani), Antonia (14 ani) și Arkan (4 ani). Dacă în primii ani de carieră a fost mai degrabă absent, acum încearcă să fie prezent activ în viețile lor.

„Eu am cam absentat din viața lor, pentru că am fost sportiv, apoi am antrenat, am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta, dar am nişte copii minunaţi. (...) Am început să discut cu fiica mea cea mare aproape orice, ceea ce mă bucură foarte mult, că până la urmă despre asta e vorba. Cred că cel mai important lucru în viaţa asta sunt copiii. (...) Arkan e mic, iar eu, la 45 de ani, altfel trăiesc sentimentul de tată. Dar încerc să mă implic cât pot de mult”, a spus Dan Alexa.

Pe Arkan l-a înscris deja la fotbal, la Poli Timișoara, iar faptul că îl poate vedea zilnic îl încarcă emoțional: „E un copil minunat. Vesel, activ și pasionat de minge. Mă fascinează”.

Cu fiicele, legătura e una profund emoțională. Cea mare studiază pedagogia, iar cea mică practică handbalul.

Un an al contrastelor şi schimbărilor

În ciuda problemelor personale, Alexa a avut un an excelent profesional. A promovat cu C.S. Tunari în Liga a 2-a și a semnat apoi cu Politehnica Timișoara, clubul de suflet.

„2025 a fost un an al contrastelor. Una peste alta, a fost un an foarte bun”, spune sportivul, căruia participarea la Asia Express i-a adus și un val neașteptat de popularitate.

Deși a trecut prin două căsnicii eșuate, Dan Alexa nu exclude o nouă șansă în iubire.

„Dacă o să iubesc, o să mă și căsătoresc”, a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat dacă s-ar mai căsători şi a treia oară, date fiind experienţele de până acum.

