Video Tensiune maximă la Asia Express. Anda Adam și Mara Bănică s-au contrat. Ele au făcut pereche pentru o zi

Episodul Asia Express – Drumul Eroilor difuzat luni seară, pe 6 octombrie, a adus un moment spectaculos și extrem de așteptat: schimbul de echipe.

În episodul de luni seară, concurenții au fost nevoiți să își continue aventura alături de parteneri complet noi, iar combinațiile au fost dintre dintre cele mai surprinzătoare. Mara Bănică a format echipă cu Anda Adam, Joseph cu Alejandro, Serghei Mizil cu Gabi Tamaș, Alina Pușcău cu Dan Alexa, Ștefan Floroaica cu Cristina Postu, Carmen cu Alexandru Ion, iar Olga cu Emil Rengle.

De departe, cuplul care a încins spiritele a fost cel format din Mara Bănică și Anda Adam. Cele două vedete s-au contrat în ziua și noaptea în care au fost nevoite să le petreacă împreună.

Glumele făcute de Mara Bănică la adresa partenerului Andei Adam, Joseph a scos-o din minți pe cântăreață.

”Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume. Te rog frumos, nu glumesc! Ai probleme la cap, tu ești puțin dusă de Bălăceanca! Chiar o forțezi!”, i-a spus Anda Adam.

Replica Marei nu a întârziat:

„Nu are pic de umor femeia asta! Nu acceptă o glumă?”

Cuvintele tăioase dintre cele două concurente au continuat pe parcursul cursei din etapa cinci, tensionând atmosfera și provocând reacții surprinzătoare.

Schimbul de echipe este una dintre probele controversate ale Asia Express, aducând la suprafață conflicte, emoții puternice și momente.

În cea de-a treia ediție a acestei etape, difuzată marți, de la ora 20:30, concurenții vor păși într-un oraș în care trăiesc mulți veterani de război și vor avea parte de o misiune inedită: vor trebui să prepare un ceai tradițional, pentru a onora o familie de localnici.

Cursa se va transforma într-o adevărată probă de anduranță și atenție, pentru că la final concurenții nu doar că vor pregăti ceaiul pentru o familie de veterani, ci vor fi și puși la încercare: vor trebui să recunoască gustul autentic al ceaiului Hoang Tra, pe care l-au descoperit anterior pe Insula Ceaiului.