 Pamela Anderson, mărturisiri despre momentul în care a aflat că mai are 10 ani de trăit. „A fost o condamnare la moarte” | adevarul.ro
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Pamela Anderson, mărturisiri despre momentul în care a aflat că mai are 10 ani de trăit. „A fost o condamnare la moarte”

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Pamela Anderson a povestit, pe scena de la Veneția, despre unul dintre cel mai dificile momente din viaţa sa, când un medic i-a spus că mai are doar 10 ani de trăit. „A fost o condamnare la moarte”.

Pamela Anderson spune, în 2026, că nu este o victimă, ci o învingătoare.
Pamela Anderson spune, în 2026, că nu este o victimă, ci o învingătoare. Foto: 2025 Getty Images

Pentru milioane de oameni, Pamela Anderson a fost şi a rămas în primul rând sex-simbolul din „Baywatch”, una dintre cele mai cunoscute vedete ale anilor ’90. Însă, în timp ce publicul o vedea pe ecrane strălucitoare şi plină de energie și presa îi urmărea viața personală, Pamela Anderson ducea o luptă despre care a vorbit abia acum, la Veneția.

Pamela Anderson în „Baywatch”.
Pamela Anderson în „Baywatch”. Foto: Profimedia

La gala amfAR, desfășurată pe 6 septembrie la Hilton Molino Stucky, actrița a primit Award of Courage și a povestit ce a însemnat pentru ea diagnosticul de hepatită C. Pamela Anderson a vorbit despre momentul în care a aflat că este infectată, despre frica pentru cei doi copii ai săi și despre anii în care a încercat să găsească un tratament, notează People., citat de Click!.

Vedeta a spus că a contractat virusul hepatitei C la sfârşitul anilor 90, după ce a împărțit un ac de tatuaj cu fostul ei soț, muzicianul Tommy Lee, când, spune ea, medicii nu aveau încă un tratament care să vindece boala.

„A fost o condamnare la moarte. Asta mi-a spus medicul, că probabil mai aveam în jur de 10 ani de trăit”, a povestit ea.

Vestea nu a făcut-o să se gândească în primul rând la propria moarte, ci la cei doi fii ai săi, Brandon și Dylan, care erau încă mici.

„Nu mi-a fost teamă de moarte, ci de ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu copiii mei, care erau mici atunci. Mi-a dat viața peste cap”, a mărturisit actriţa.

Şi-a cheltuit toate economiile pe tratament

Din fericire, câţiva ani mai târziu, când „termenul limită” se apropia de final, situația s-a schimbat. În 2011 au apărut tratamente care puteau vindeca hepatita C, iar Pamela Anderson a avut acces la unul dintre ele şi în 2015 actrița a anunțat că nu mai are virusul.

Tratamentul a costat-o însă aproape toate economiile. Pamela Anderson a spus la Veneția că a avut norocul să primească terapia într-o etapă timpurie, dar că aceasta nu era încă acoperită de asigurare.

„Am dat tot ce aveam în contul meu bancar pentru tratament”, a povestit ea, recunoscând că faptul că ea a putut plăti terapia, în timp ce alți pacienți nu își permiteau același lucru, i-a provocat un puternic sentiment de vinovăție.

Pamela Anderson a vorbit și despre rușinea pe care a simțit-o după diagnostic și despre felul în care aceasta i-a afectat comportamentul.

„Mă simțeam ca și cum pe fruntea mea ar fi fost scris: marfă deteriorată”, a povestit vedeta admirată de milioane de spectatori.

Ea şi-a deschis sufletul şi a mpărturisit inclusiv faptul că acea stare a ajuns să se suprapună peste traumele provocate de abuzurile sexuale pe care le-a suferit în copilărie. A încercat să vorbească public despre hepatita C, să încurajeze oamenii să se testeze și să combată stigmatizarea bolii, însă a recunoscut că ceea ce spunea în public nu corespundea întotdeauna cu ceea ce simțea:

„Eram furioasă. Eram speriată. Am intrat într-o stare de autosabotaj.”

Din acest motiv, munca sa a devenit și un mod de a-și exprima aceste experiențe. În ultimii ani, actrița a primit aprecieri pentru rolurile sale, inclusiv pentru interpretarea din „The Last Showgirl”, care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.

La gala amfAR, Pamela Anderson a vorbit despre felul în care arta a ajutat-o să-și spună propria poveste și să nu mai accepte imaginea unei femei neajutorate.

„Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare. Sunt puternică și capabilă, mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Nu sunt domnișoara aflată în pericol, indiferent cât de ușor este să joc acest rol”, şi-a încheiat ea discursul.

Premiul primit la Veneția i-a fost înmânat de Taika Waititi, alături de care Pamela Anderson joacă în „Place to Be”, film regizat de Kornél Mundruczó. Pelicula, în care mai apar Ellen Burstyn, Édgar Ramírez, Lena Waithe, Murray Bartlett și Maika Monroe, are premiera la Festivalul de Film de la Veneția pe 9 septembrie.

Gala amfAR a inclus și o ceremonie dedicată Marinei Abramović, care a primit Award of Inspiration, precum și o licitație caritabilă și momente muzicale susținute de Mimi Webb și Bebe Rexha.

Organizația amfAR lucrează pentru combaterea HIV/SIDA și susține, de asemenea, cercetarea și proiectele dedicate hepatitei C.

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