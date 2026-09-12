 Lady Gaga, prima apariție publică de când a devenit mamă. Artista și logodnicul său au fost surprinși la plimbare cu bebelușul lor | adevarul.ro
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Foto Lady Gaga, prima apariție publică de când a devenit mamă. Artista și logodnicul său au fost surprinși la plimbare cu bebelușul lor

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Lady Gaga a fost văzută pentru prima dată alături de nou-născutul său, după ce artista și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit recent părinți. Cântăreața a fost fotografiată în timp ce își ținea bebelușul la piept, în timpul unei plimbări în nordul Californiei.

Lady Gaga a fost văzută pentru prima dată în public după ce a născut.
Lady Gaga a fost văzută pentru prima dată în public după ce a născut. Foto: Facebook/Alma Rose

Imaginile o arată pe artistă mergând alături de Michael Polansky. Lady Gaga a optat pentru o ținută lejeră, cu pantaloni albi largi și o haină supradimensionată, completată de ochelari de soare. La rândul său, Polansky a purtat pantaloni scurți, hanorac, șapcă și șlapi. Artista ținea mâna deasupra nou-născutului pe durata plimbării.

Apariția reprezintă prima imagine publică a cuplului în noua ipostază de părinți. Lady Gaga și Michael Polansky au preferat în ultimii ani să își păstreze relația departe de atenția publicului, iar artista s-a retras în mare parte din lumina reflectoarelor după încheierea turneului „Mayhem Ball”, în aprilie, relatează Page Six.

Lady Gaga a vorbit în trecut despre dorința de a deveni mamă. Într-un interviu acordat publicației The New York Times, în martie 2025, artista mărturisea că își dorește să aibă copii, dar că a avut și temeri legate de maternitate.

Cântăreața a explicat că își dorește ca viitorii săi copii să aibă libertatea de a-și descoperi singuri identitatea și să nu fie obligați să ducă o viață aleasă de ea.

În ultimele luni, Lady Gaga și Michael Polansky au stat departe de atenția publică și s-au concentrat pe viața lor privată. O sursă apropiată artistei a declarat pentru Page Six că aceasta a profitat de perioada de după turneu pentru a duce o viață mai retrasă, alături de partenerul său.

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