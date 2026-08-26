Dolly Parton lasă în urmă o carieră impresionantă, dar niciun copil. Motivele pentru care ea şi soţul său au ales să nu fie părinţi

Moartea lui Dolly Parton, la vârsta de 80 de ani, readuce în atenție și viața personală a artistei. Ea şi soţul său, Carl Dean, au fost împreună aproape șase decenii fără să aibă copii, iar cântăreața a vorbit mereu deschis despre motivele pentru care nu a devenit mamă.

Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Foto: Shutterstock

Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute cântărețe și actrițe americane, a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani. A lăsat în urmă o carieră de aproape șase decenii, sute de milioane de discuri și cărți oferite copiilor din întreaga lume prin proiectul său Imagination Library. Însă, în viața personală, Dolly Parton și soțul ei, Carl Dean, au ales să nu aibă copii, o decizie despre care artista a vorbit de mai multe ori în presa internaţională.

Cei doi s-au căsătorit în 1966 și au fost împreună aproape 60 de ani, până la moartea lui Carl Dean, în martie 2025, la 82 de ani. Artista a povestit că au discutat despre posibilitatea de a avea copii, însă nu era sigură că își dorește acest lucru şi au decis, la un moment dat, să renunţe la această idee.

Dolly Parton şi soţul său, Carl Dean Foto: arhivă

Dolly Parton a crescut într-o familie cu 12 copii și, chiar şi după căsătoria cu Carl Dean, a ajutat la creșterea unora dintre frații și surorile sale mai mici. Relația cu familia a rămas apropiată, iar nepoții și nepoatele i-au dat artistei și soțului ei numele de alint „Aunt Granny” şi „Uncle Peepaw” (mătuşa bunică şi unchiul bunic).

La un moment dat, atunci când subiectul copii a revenit din nou în discuţie, în cadrul unui interviu, Dolly Parton nu excludea varianta adopției.

„Dar dacă la un moment dat vom vrea copii, atunci - dacă voi fi prea bătrână să-i mai am sau dacă, dintr-un motiv oarecare, nu voi putea avea copii - îi vom adopta”, explica ea, parcă anticipând histerectomia parțială, suferită în în 1985, când avea 38 de ani, după ce ani în care a avut probleme provocate de endometrioză.

În urma acestei intervenţii, ea nu a mai putut avea copii. În anii care au urmat, artista a spus în mai multe rânduri că nici ea, nici Carl Dean nu au regretat faptul că nu au devenit părinți.

Într-un interviu acordat Rolling Stone în 2003, Dolly Parton explica faptul că, odată cu trecerea timpului, amândoi erau chiar mulţumiţi cu această decizie, mai ales pentru că se implicau în viața nepoților și a altor copii din familie.

„Cu cât îmbătrânim, cu atât suntem mai bucuroși că nu îi avem acum, pentru că avem grijă de mulți alți copii”, spunea ea. „Cumpărăm mașini noi pentru toți nepoții care absolvă, îi trimitem la facultate pe cei care vor să meargă...”.

„Cred că aș fi fost o mamă grozavă”

Într-un interviu acordat The Guardian în 2014, Dolly Parton a povestit că ea și Carl Dean au discutat totuşi despre cum ar fi să aibă copii. Se gândeau inclusiv la felul în care ar fi arătat aceștia.

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Dolly Parton şi Carl Dean au format un cuplu timp de aproape şase decenii. Foto: arhivă

„Eu și soțul meu, când ne-am căsătorit ne-am gândit: dacă am avea copii, cum ar arăta? Ar fi înalți, pentru că el este înalt? Sau ar fi mici și îndesați ca mine?”, a spus ea.

„Am vorbit despre asta și am visat la asta, dar nu a fost să fie”, a continuat artista. „Acum, că suntem mai în vârstă, suntem bucuroși. Cred că aș fi fost o mamă grozavă. Probabil că aș fi renunțat la orice altceva, pentru că m-aș fi simțit vinovată dacă i-aș fi lăsat pentru a pleca în turneu la muncă”, a continuat ea.

Artista a revenit asupra subiectului și în 2023, într-un interviu pentru Saga. Ea spunea că, dacă ar fi avut copii, probabil că ar fi „stat acasă” în loc să-și continue cariera.

„Totul s-ar fi schimbat. Probabil că nu aș mai fi fost o vedetă”, mărturisea ea.

Cu câțiva ani înainte, în 2017, artista spunea acelaşi lucru, şi anume că este împăcată cu faptul că nu a avut copii.

„Dumnezeu are un plan pentru toate”, spunea ea atunci. „Cred că probabil planul Lui pentru mine a fost să nu am copii, astfel încât copiii tuturor să poată fi ai mei, iar acum chiar sunt.”

Proiectul Imagination Library

Unul dintre proiectele prin care Dolly Parton a venit în sprijinul copiilor a fost Imagination Library, lansat în 1995. Programul oferă gratuit cărți copiilor de la naștere până la vârsta de 5 ani şi, potrivit site-ului organizației, peste 332 de milioane de cărți au fost oferite până acum copiilor din întreaga lume.

Ceremonie de înmormântare restrânsă

Moartea lui Dolly Parton a fost anunțată marți, 25 august, de nepotul ei, Bryan Seaver, care a fost și șeful echipei sale de securitate. El a publicat un mesaj video pe pagina de Instagram a artistei.

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„Mi-am imaginat greutatea acestui moment, dar nu am simțit-o cu adevărat până acum”, a spus el. „Este o onoare care se amestecă cu o mândrie absolută și o mare tristețe. Dar tristețea este în noi, nu în Dolly.”

Bryan Seaver a vorbit și despre cariera artistei, spunând că Dolly Parton „a deschis uși pentru generații de cântăreți, compozitori, muzicieni și visători din toate categoriile sociale” și le-a arătat fanilor săi că „orice era posibil”.

Potrivit lui Seaver, Parton, care a murit după o scurtă luptă cu cancerul, va fi înmormântată într-un „pat frumos de bumbac moale”. El a explicat faptul că, după o viață în care a purtat ținute strălucitoare, de spectacol, artista „în sfârșit merită să se simtă confortabil și să se odihnească”.

Dolly Parton va fi înmormântată alături de soţul său, Carl Dean, la Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, purtând, însă, pantofii cu toc înalt care au făcut parte din imaginea sa publică.

Echipa de comunicare a lui Dolly Parton a confirmat că funeraliile vor avea loc sub forma unei „ceremonii restrânse, private, la care va participa familia apropiată”, conform dorinței artistei.