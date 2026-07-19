Madona, Shakira, Post Malone și alte vedete vor apărea în spectacolul de la finala CM de fotbal

Organizatorii ediției 2026 a Campionatului Mondial de fotbal au anunțat că la finala Spania - Argentina, programată astăzi, la ora 22.00, vor exista și trei „reprize” în care pe scenă vor urca vedete ale muzicii.

Cu circa 90 de minute îmaintea confruntării, se va desfășura ceea ce a fost denumită „festivitatea de închidere”. Aceasta îi va avea în prim-plan pe Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini şi Nicole Scherzinger, care va interpreta „Desire", unul dintre imnurile oficiale ale FIFA, într-un spectacol conceput pentru a reprezenta unitatea dintre diferite culturi prin intermediul fotbalului.

De asemenea, Jennifer Hudson va interpreta o versiune specială a imnului Statelor Unite ale Americii. Pe lângă momentele muzicale, sunt aşteptate şi apariţii ale actorului Tom Cruise şi ale creatorului de conţinut IShowSpeed, ca parte a spectacolului pregătit înaintea meciului.

La pauză, spectacolul va fi animat de alte vedete de talie internațională, precum Madonna, Shakira, BTS şi Justin Bieber. Din program va face parte şi Burna Boy, care va împărţi scena cu Shakira după ce i s-a alăturat cântăreţei columbiene în piesa „Dai Dai", imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026. Spectacolul îi va include, de asemenea, pe renumitul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel, corul PS22 şi o apariţie specială a formaţiei Coldplay. De asemenea, personaje din Sesame Street și Muppets, care au adus bucurie copiilor din întreaga lume de generații întregi, vor face parte din spectacol.

Produs de Global Citizen, spectacolul de la pauză va fi și pentru susținerea FIFA Global Fund și Global Citizen for Education, o inițiativă care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru a extinde accesul la educație de calitate și oportunități fotbalistice pentru copiii din întreaga lume. Forul mondial a precizat că peste 30 de milioane de dolari au fost deja strânși, iar un dolar din fiecare bilet la un meci al Cupei Mondiale va fi donat unor proiecte sociale din întreaga lume. „Madonna, Shakira și BTS sunt icoane globale a căror muzică transcend granițele și unește generațiile. Suntem mândri să îi primim pentru acest prim spectacol de la pauză al finalei Cupei Mondiale, regizat de Chris Martin de la Coldplay”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino.

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a dezvăluit vedetele care vor cânta într-un videoclip creat special pentru această ocazie. De asemenea, el a anunțat că spectacolul va fi „centrat pe unitate și deschis tuturor”. „Să cânt la finala Cupei Mondiale în sprijinul fondului Global FIFA și Global Citizen for Education înseamnă foarte mult pentru mine. Fără educație, copiii sunt privați de oportunități înainte de a le avea. Fiecare copil merită acces la o învățare de calitate, deoarece educația lărgește orizonturile și creează schimbări durabile”, a declarat Madonna.

Un mesaj asemănător a transmis și Shakira, care este membru a Consiliului Consultativ al Fondului Global FIFA și al Global Citizen for Education: „Mi-am dedicat viața pentru două lucruri: să scriu cântece și să construiesc școli. La Cupa Mondială FIFA, aceste două căi se intersectează. Alături de Madonna și BTS, voi interpreta «Dai Dai», piesa pe care am creat-o pentru această Cupă Mondială și pentru copiii din întreaga lume, pe care o vom sprijini prin intermediul Fondului Global FIFA și al Global Citizen for Education. Sper ca, pe cea mai mare scenă a lumii, importanța investițiilor în educația copiilor să fure spectacolul!”.

BTS a concluzionat: „Muzica este limbajul universal al speranței și păcii. Este o onoare pentru noi să-i celebrăm puterea unificatoare la finala Cupei Mondiale și să reunim milioane de telespectatori din întreaga lume în sprijinul educației copiilor.”

La final, după festivitatea de premiere, organizatorii promit o altă „repriză” în care se va sărbători fotbalul. „Cupa Mondială FIFA este cel mai unificator eveniment de pe planetă. Împreună cu FIFA și programatorul nostru Chris Martin de la Coldplay, dorim să creăm primul spectacol de pauză, cu scopul de a lăsa o moștenire durabilă pentru copiii din întreaga lume”, a declarat Hugh Evans, cofondator și CEO al Global Citizen. „Reunind cei mai mari artiști din lume, fotbalul și un angajament comun față de educație, avem oportunitatea de a transforma un moment cultural istoric într-o descoperire semnificativă prin intermediul Fondului Global FIFA și Global Citizen. Speranța mea este ca, în termen de 10 ani, să vedem milioane de vieți transformate de acest moment istoric.”