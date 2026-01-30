Tragedie în lumea culinară: Tal Berkovich, cuțitul de aur de la ultima ediție „Chefi la cuțite”, a murit într-un accident rutier

Tal Berkovich, cunoscută publicului român după participarea în sezonul 2025 al emisiunii „Chefi la cuțite”, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Vestea a fost făcută publică de prietena sa, Alina Pușcău, alături de care Tal participase la competiție.

Tânăra avea doar 40 de ani și fusese apreciată pentru talentul său culinar, primind în emisiune titlul de cuțit de aur din partea lui Chef Ștefan Popescu.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Am să îți înmânez cuțitul de aur!”, îi spusese Chef Ștefan, impresionat de preparatele sale. Printre acestea se numără mille-feuille de sfeclă roșie cu caviar de mărar, pe care Tal l-a numit „Inima mamei”, și papanași fără gluten cu vată de zahăr, denumiți de concurentă „Inima mea nu se schimbă niciodată”.

Născută în Israel și de origine parțial română, Tal Berkovich a început ca balerină, dar o accidentare la genunchi a împiedicat-o să continue la nivel profesionist.

„M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano și, printr-o întâmplare, am ajuns să lucrez ca model. Apoi am studiat actoria și am descoperit pasiunea pentru bucătărie”, spunea Tal într-un testimonial pentru show.

Dragostea ei pentru gătit a fost inspirată și de lupta cu o boală autoimună.

„Doctorii mi-au zis că, dacă nu iau steroizi, voi muri. Am ales să încerc o abordare holistică: o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate. Mi-am făcut propriile rețete și am reușit să mă vindec. De atunci știu că gătitul este chemarea mea”, povestea Tal.

Moartea sa a provocat un val de tristețe în rândul fanilor și colegilor. Alina Pușcău a transmis: „Tal era o persoană extraordinară, talentată și plină de viață. Îi voi păstra mereu amintirea vie în inimă”. Fanii au scris pe rețelele de socializare că îi vor aminti mereu energia și pasiunea în bucătărie.