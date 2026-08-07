Alina Pușcău, înaintea operației care i-ar putea salva viața: „Am metastaze. Rugați-vă pentru mine!”

Fotomodelul şi actrița Alina Pușcău, cunoscută şi pentru participarea la „Asia Express”, urmează să fie operată în cursul zilei de vineri, în Los Angeles, după ce a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar boala s-a extins și a produs mai multe metastaze.

Alina Pușcău a mărturisit că trece prin cea mai grea perioadă din viața ei cu doar câteva zile înainte de intervenția chirurgicală programată în Statele Unite. Actrița și modelul internațional, în vârstă de 44 de ani, a povestit că medicii au descoperit mai multe tumori, iar diagnosticul primit i-a schimbat complet felul în care privește viața.

Vineri, 7 august, chiar înainte de operația programată la Centrul Medical Ronald Reagan UCLA din Los Angeles, vedeta a publicat un mesaj video pe Instagram în care le-a mulțumit celor care i-au trimis gânduri bune și le-a cerut să continue să se roage pentru ea.

Intervenția este programată la ora 11:00, ora locală din Los Angeles, adică 21:00, ora României.

„Pentru că v-ați rugat pentru mine, a venit miracolul: vineri, pe 7 august, UCLA încearcă să-mi salveze viața. Am cancer la sân, am intrat în metastază, este foarte greu pentru mine”, a spus Alina Pușcău în mesajul transmis pe rețelele sociale.

Vedeta a explicat că intervenția reprezintă o etapă importantă în tratamentul pe care îl urmează și a făcut apel la cei care o urmăresc să se roage în continuare pentru ea.

„Vă rog frumos, rugați-vă pentru mine, pentru că este singurul tratament țintit care o să mă ajute să îmi salvez viața”, a mai spus Alina Pușcău.

„Am cinci tumori în axilă și mi s-a dus în oase”

Alina Pușcău, cunoscută pentru cariera sa internațională de model și pentru aparițiile în filme precum „Conan the Barbarian” (2011) și „Dracula: The Dark Prince” (2013), a dezvăluit recent că suferă de o formă gravă de cancer la sân.

Cu lacrimi în ochi şi vocea gâtuită, vedeta a povestit că medicii au descoperit cinci tumori, iar boala s-a extins.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis aceasta pe Instagram.

„Anul trecut am alergat pentru Breast Cancer. Am vrut să ajung acolo, am cumpărat tricou, am dat bani ca să fiu acolo pentru femeile astea. Dar n-am știut că eu am altceva”, a povestit Alina Pușcău.

Înainte de intervenție, Alina Pușcău a vorbit și despre starea prin care trece, dar și despre speranța că va depăși acest moment.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine. Nu este ușor. Dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră, voi trece peste acest moment”, a mărturisit ea.

„Să vă spun cum este viața, că nici eu n-am știut...”

În mesajele transmise înainte de operație, vedeta a vorbit nu doar despre boală, ci și despre schimbările pe care această experiență le-a adus în felul în care vede viața. Ea spune că perioada prin care trece a făcut-o să înțeleagă că faima și imaginea exterioară nu sunt cele mai importante lucruri, iar valoarea unui om ține de ceea ce are în interior.

„Eu vreau să vă spun o poveste, să vă spun cum este viața, că nici eu n-am știut. Ajungând în momentul ăsta în viața mea, mi-am dat seama de foarte multe lucruri, ce este important în viață și ce nu este important în viață. Am crezut că faima, frumusețea este ce avem nevoie. Nu. Este frumusețea din interior, nu cea din exterior. Nu validarea din exterior pe care oamenii ți-o dau, ci ceea ce ești tu înăuntru, sufletul tău, inima ta și Dumnezeu”, a spus vedeta.