Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Dorian Popa și partenera sa, Andreea, formează un cuplu de scurt timp, dar relația lor a evoluat rapid datorită sentimentelor puternice pe care și le poartă. Artistul și studentă la Medicină și-au păstrat viața personală discretă, însă în vara acestui an Dorian Popa a cerut-o în căsătorie pe Andreea, oferindu-i un inel de logodnă.

FOTO: Instagram
FOTO: Instagram

Ulterior, cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă, desfășurată pe o plajă din Maldive. Dorian Popa a împărtășit câteva imagini din vacanța romantică pe Instagram, iar mama sa, Luminița Popa, a confirmat pentru SpyNews că evenimentul a avut loc, dezvăluind că Andreea a fost surprinsă de gestul artistului.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat mama lui Dorian Popa, pentru sursa citată.

„Mamișor” a precizat că nu s-a implicat în planurile fiului ei, considerând că este suficient de matur pentru a lua deciziile singur.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a adăugat mama artistului.

În ceea ce privește o eventuală petrecere după întoarcerea în țară, Luminița Popa a spus că nu știe planurile fiului și ale norei sale, dar că, dacă va avea loc, cu siguranță va merge cu bucurie.

„Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor”, a mai spus ea.

Chiar dacă distanța de aproape 6.500 de kilometri a despărțit-o pe mama lui Dorian Popa de ceremonie, aceasta a urmărit totul prin intermediul camerelor video și s-a bucurat enorm pentru fiul și nora sa.

„Am văzut pe cameră momentul, nici nu a fost nevoie să mă sune. Am văzut momentul. Ei oricum mă sună din 3 în 3 ore”, a mai declarat Luminița Popa.

