Video Dorian Popa și Mircea Bravo au dezvăluit secretele succesului: „Mă bucur că nu se vede că am ochii în lacrimi”

60.000 de persoane au participat la a doua ediție la Wonder Family Fest, ce a avut loc în weekend, la Cluj, într-un cadru feeric. Organizatorii și-au asumat, alături de influenceri cunoscuți, riscata misiune de a aduce participanților pe lângă distracție, și mesaje privind valori importante.

În condițiile în care la unul din cele mai mari festivaluri din țară dedicat adolescenților se cântă despre droguri și sex, rămânând viral clipul în care mulțimea repetă refrenul „f...-ți morții mă-tii”, e aproape de pe altă planetă Wonder Family Fest de la Cluj, un festival dedicat familiilor, în care tinerilor li se spune să învețe, să muncească și să fie corecți. Și asta de către influenceri cunoscuți.

În prima zi a festivalului, vineri 1 august, pe scena principală a avut loc evenimentul intitulat pompos „Secretele succesului”. Darius Mârza, Fondatorul complexului turistic Wonderland și, practic, al celui mai mare festival pentru familii din România, a deschis evenimentul cu un „Tatăl nostru”. Apoi, el a dezvăluit, alături de Dorian Popa, Mircea Bravo și Theo Zeciu cei patru piloni ai succesului.

Primul pilon, a spus el, este „credința care îți dă curajul să treci peste greutăți, să nu uitați niciodată! Credința este cheia. Primul, primul, picior al succesului este credințа”.

Apoi l-a introdus pe scenă pe cel mai popular influencer din România pe Instagram, Dorian Popa. „L-am cunoscut anul trecut pe acest om care a reușit să facă singurel tot ceea ce vedeți aici. Nu mă cunoștea probabil, nici eu nu-l cunoșteam. A auzit speech-ul meu dinainte de concerte, pe care eu, negreșit, îl am la fiecare concert, lucru pentru care am fost și blamat de unii, „că domle ăsta vorbește de aceleași lucruri la toate concertele. Eu consider că mesajul meu nu trebuie să se schimbe, pentru că trebuie sa fim constanți. Unele dintre mesajele mele de la concerte conțin și lucruri legate de credință.”

Popa a susținut că a fost întrebat la un podcast cum de nu îi este rușine să vorbească despre credință „într-o eră în care credința e considerată un subiect lame (nesatisfăcător, neconvingător-nr)?” „Și am zis, bă, cred că e datoria mea, dacă eu simt să fiu credincios, pentru că așa m-a crescut bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, să încerc să împart și celor tineri acest lucru. Unii înțeleg, unii nu înțeleg, unii au urechi să audă, unii n-au urechi sa audă. Dar dacă unul mă aude și simte chestia asta legată de credință, eu mi-am făcut tema acolo.”

Influencerul care a fost condamnat cu supendare, în primă instanță, pentru conducere sub influența marijuanei, a recunoscut că a și greșit: „Nu-i mai puțin adevărat, așa cum a spus mai devreme și Darius, că am greșit. Cred că orice om greșește și dacă aruncăm un ochișor în cartea aia frumoasă, știți la care mă refer, scrie acolo că nu există om fără de păcat. Și ca dacă ar exista un om fără de păcate, s-arunce cel dintântâi cu piatra.”

Dorian Popa a recunoscut că este o presiune mare pe el și se resimte după valul de „hate” (ură-nr) care a venit spre el când s-a anunțat că va participat la Wonder Family Fest. Chiar Darius Mârza a recunoscut că a fost sfătuit de echipa lui de PR să renunțe la invitația pe care i-a făcut-o.

„E o presiune foarte mare pe umerii mei acum, pentru că Darius a ridicat mingea la fileu foarte sus. Eu nu pot decât să mă înclin în fața voastră, să vă mulțumesc celor care sunteți alături de mine, să-mi cer iertare de la cei care poate nu m-au iertat pentru că am greșit, dar nu m-am ascuns niciodată cu greșelile mele. Mă bucur că am acești ochelari pentru că nu se vede că am ochii în lacrimi și în continuare pot să par un bad boy, deși niciodată n-am vrut să par un bad boy. Vă spun așa, primiți-l pe Dumnezeu în suflet.”

Dorian a ajuns să citeze din Biblie: „Tot în Cartea Sfântă există un pasaj în care cărturarii îl judecă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru că stă la masă cu fariseii și cu păcătoșii și îl întreabă este normal ce faci să stai la masă cu farisei și cu păcătoșii? Iar Mântuitorul nostru îi răspunde „cine are nevoie de doctor? Cel sănătos sau cel bolnav?” Și eu am fost bolnav și poate mulți dintre noi cei care deja suntem adulți am făcut probleme și ne putem numi bolnavi. Asta nu înseamnă că nu putem fi vindecați. În continuare, cu ghilimele de rigoare, pentru cine poate să înțeleagă metaforele mele legate de credință. Și chiar dacă asocierea asta de imagine, Dorian Popa și credința, este un lucru foarte controversat și evident când naște acest hate, fenomen apărut în ultimii ani pe care nu-l înțeleg deloc, asta nu înseamnă că eu o să mă fac mic într-un colț așa și o să spun că nu mai vorbesc de credința mea. Dimpotrivă”.

Principalul sponsor al filmelor lui Mircea Bravo

Apoi pe scenă a urcat cunoscutul comendiant Mircea Bravo care a dezvăluit cine este principalul sponsor al filmelor sale. „În ultimii ani am început să fac filme. Acum 10 ani, dacă mi-ar fi zis cineva - „tu o să faci filme?” - aș fi zis: „Doamne iartă-mă, cum să fac eu filme? Eu sunt băiat simplu.” La începutul fiecărui film pe care l-am făcut scrie „un film realizat cu sprijinul lui Dumnezeu. Este principalul nostru sponsor.”

Mircea Bravo a mai vorbit și despre cariera lui. „Am fost de foarte multe ori penibil în viața asta, pentru că așa e în comedie. Nu ești bun sau rău, ești bun sau penibil. Și e o vorbă care îmi place mie foarte mult care zice așa: „trebuie să fii penal ca să devii genial.” Adică dacă tu vrei în viața asta să faci ceva mare, să inovezi, să faci ceva spectaculos, cu siguranță în anumite momente o să fii penal, o să fii penibil. Și vreau aici în fața voastră să vă zic că e ok. Cât timp sufletul vostru e împăcat și n-ați vrut să faceți rău la nimeni, e ok. E voie să fii penal dacă tu ai un scop mai mare. Și da, scopul meu e să fac filme care să vă facă pe voi să râdeți. Și totul se realizează cu ajutorul lui Dumnezeu”.

Până la finalul discuției, participanții au aflat că succesul se bazează pe 4 piloni: credință, muncă, ambiție și corectitudine. Scopul lor comun a fost să inspire o generație.

Aproape 60.000 de participanți. Ce spun oamenii?

În cele trei zile de Wonder Family Fest, în perioada 1-3 august 2025, la Wonderland Resort, au venit aproape 60.000 de persoane, de la bebeluși, la seniori, din toate colțurile țării.

„Festivalul mi s-a părut grozav! Atmosfera e plăcută, oamenii par relaxați și zâmbitori, iar totul este extrem de ofertant, pentru întreaga familie! De la mic la mare, găsești câte ceva pentru fiecare! Fetița mea s-a plimbat cu căluții și a profitat de toate gonflabilele. Eu am apreciat mâncarea și spectacolele oferite. Cumva, mesajul festivalului e unul pozitiv și mult mai aproape de idealul meu de creștere al acestor tineri: citește o carte, acordă importanță școlii etc. Venim și la anul!”, a susținut Angela, o tânără mămică care a venit cu soțul și fetița de 7 ani la festival.

„Noi am venit din Brașov la această a doua ediție a festivalului Wonder Family Fest. Prețurile sunt destul de piperate, pentru că pe lângă costul transportului și al cazării, s-au adăugat costurile biletelor și toate cele cumpărate de aici. O pizza la soție, un popcorn la copil, pentru mine o bere – nici nu știu cum îmi zboară banii din brățară! Dar atmosfera e tare, ne place mult! Am apreciat parada și diversitatea spectacolelor, se vede că cineva a muncit mult pentru ca noi să ne putem bucura de toate acestea! Mulțumim, Wonder Family Fest!”, a susținut George, un bărbat din Brașov, venit cu soția și băiatul de 10 ani.

„Eu am primit o invitație și nu regret că am venit. E super tare tot ce se oferă și văd multe familii fericite în jur, lumea se simte bine, priviți și dumneavoastră! Scumpicele prețuri, coadă și la pizza, coadă și la telescaun...dar îmi place, e fain și cred că rămân până la finalul serii, sigur mă mai întâlnesc cu ceva prieteni pe aici și ne distrăm împreună! Bani să fie, că vibe și chef avem!”, a spus Alin, student din Cluj.

Ediția a treia a festivalului va avea loc între 31 iulie și 2 august 2026. Biletele s-au pus deja în vânzare, în ediție super limitată.

Activități pentru toate vârstele

De la activități pentru toate vârstele, ateliere și zone tematice, până la spectacole de teatru și magie, demonstrații de dans, show-uri LIVE și after party-uri incendiare, Wonder Family Fest le-a oferit tuturor participanților opțiuni de distracție, dar și de relaxare în inima festivalului.

No Mercy și Rednex, artiștii ale căror hituri au făcut istorie în anii ’90 și 2000, au electrizat atmosfera cu prestații live pline de energie și culoare. Atmosfera creată de cele două trupe a fost una cu adevărat memorabilă, iar publicul a reacționat pe măsură, a cântat și a dansat alături de artiști pe piese care au marcat copilăria sau adolescența multora dintre participanți.

Darius Mârza, CEO Wonderland Resort: ”Wonder Family Fest 2025 a fost un adevărat maraton al bucuriei și al valorilor familiale. În cele trei zile de festival, am avut sute de activități pentru toate vârstele și pentru toate gusturile, toate gândite pentru familii și în jurul importanței timpului petrecut împreună cu familia. Am reușit să creăm un spațiu în care generațiile s-au întâlnit, au învățat unele de la altele și s-au bucurat împreună, un adevărat oraș al familiei. A fost o explozie de energie pozitivă, diversitate și emoție. Și cred că asta s-a simțit în fiecare colț al festivalului.”

Patru scene tematice, distracție pentru toate vârstele

Nume celebre ale muzicii românești au urcat pe Main Stage în acest an. Pentru cei mai mici, Gașca Zurli, Iuliana Beregoi, Familia Melimi și Alina Sorescu au fost artiștii care au umplut mulțimea de zâmbete și voie bună. Iar Smiley, Theo Zeciu, Mira, Dorian Popa sau Geo Da Silva au completat un lineup impresionant. Tot pe scena principală, Cătălin Botezatu a uimit întreaga asistență cu talentul și creațiile sale elegante și rafinate.

După lăsarea serii, petrecerea s-a mutat în interior și a durat până dimineață. Oana Radu, Adi de la Vâlcea și Geo Da Silva & Gyo Gee au creat o atmosferă de veritabilă petrecere pe scena din Grande Vista.

În Kids Land și ZurliLand, copiii au avut de ales dintre zecile de activități pregătite special pentru ei, în fiecare zi de festival: jocuri și concursuri, spectacole de magie și de teatru, momente educative, concerte live.

În fața scenei latino, a fost forfotă mare pentru că micii și mai marii festivalieri au fost inițiați în tainele dansurilor sud americane de școlile de dans din Cluj-Napoca și de însuși Wilmark și dansatoarele de carnaval. De altfel, de la Latino Stage a pornit și Marea Paradă, o explozie de culoare, ritm și pasiune care a străbătut festivalul și a adus laolaltă mii de participanți, de la reprezentanți ai școlilor de dans, până la nepoți și bunici care au dorit să fie parte la această bucurie în mișcare, atât în deschiderea festivalului, cât și în încheierea lui.

Stand up pentru părinți

Unul dintre cele mai apreciate momente din zona de educație și dezvoltare personală a fost “The Parenting Show”, conferința moderată de Dan Cruceru (TatiCOOL), la care au participat comediantul Dan Badea și psihologul Raluca Anton. Gândit ca un show de stand-up parenting cu un twist științific, evenimentul a combinat umorul autentic cu informația de specialitate și a oferit participanților o perspectivă sinceră și relaxată asupra provocărilor cu care se confruntă părinții în viața de zi cu zi.

Toți cei care au participat la ediția din acest an, au putut descoperi chiar în inima festivalului un loc umbrit și liniștit unde s-au putut relaxa fără să fie nevoiți să se îndepărteze de distracție. Enchanted Forest a fost locul conceput ca un spațiu de relaxare și reconectare, pădurea magică a fost amenajată cu hamace, bean bags, canapele, fotolii și mese de grădină, plase de relaxare atârnate în copaci și lounge zones luminate feeric. Tot aici, a fost amenajată o zonă de masaj în aer liber, deosebit de apreciată de toți cei care au vizitat-o.

Noi atracții în cel mai mare turn de adrenalină din România

Pentru iubitorii de senzații tari, Wonder Family Fest 2025 a adus în premieră două atracții spectaculoase care au stârnit entuziasmul și adrenalina publicului: Pendulul uriaș și Praștia umană. Situate în zona de aventură a festivalului, aceste instalații au fost extrem de căutate de cei dornici să-și depășească limitele și să trăiască experiențe extreme într-un cadru controlat și sigur. Cele două activități vor putea fi încercate și după încheierea festivalului, la Wonderland Resort.

