Video Ce pedeapsă a primit Dorian Popa după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan

Popa a fost condamnat la o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu amânare, după ce acum doi ani a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul a fost rejudecat după o decizie a magistraților Curții de Apel București.

Dorian Popa a fost surprins de poliție pe 27 octombrie 2023, conducând un Lamborghini Huracan pe străzile din județul Ilfov. Testele au confirmat că artistul se afla sub influența canabisului în momentul opririi.

În acest caz, s-a decis o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă cu amânarea executării pedepsei. Deși s-a rejudecat dosarul, instanța a păstrat sentința dată prima dată de judecători.

Potrivit știrileprotv, magistrații susțin că infracțiunea reprezintă un eveniment izolat, având în vedere că este la primul conflict cu legea și a colaborat cu anchetatorii.

Timp de doi ani, Dorian Popa se află sub supravegherea Serviciului de Probațiune.

În această perioadă, el trebuie să se prezinte la consilierul desemnat, să anunțe orice schimbare de domiciliu, de loc de muncă sau o deplasare mai lungă de cinci zile.

Influencerul este obligat să achite 1.700 de lei statului român, reprezentând cheltuieli judiciare. Dacă nu respectă măsurile impuse, pedeapsa cu închisoarea ar putea fi reactivată.

Decizia nu este definitivă.