Influencerul Dorian Popa s-a lăudat pe rețelele de socializare cu un nou bolid pe care și l-a cumpărat, recent. Doar pentru asigurarea CASCO la noul lui Rolls-Royce, el plătește o sumă enormă, pe care și-o permit puțini români.

Dorian Popa face furori în mediul online cu noua limuzină, cumpărată cu bani grei. Mașina costă cât patru apartamente în cartierul Militari, potrivit bzi.

„Nu am mai putut, am vrut să îmi iau Rolls. Spirit of ecstasy din argint, este o opțiune pe care o are mașina. Credeam că o să îi vin de hac acestui mov repede. Jantele vor dispărea pentru că am comandat deja niște oale din alea de-mi plac mie. Haideți să vedem în interior. Avem plafon alb, care în mod normal este negru. Scaune individuale. Ușile se închid automat și din exterior și din interior. Căruța mea, visul meu”, a povestit pe Instagram influencerul atunci când a prezentat mașina.

Un asemenea exemplar de Rolls Royce Phantom costă undeva la 350.000 de euro, dar ajunge la 500.000 de euro, dacă vorbim despre varianta full option.

Dorian Popa susține că a plătit 470.000 de euro.

În ceea ce privește asigurarea CASCO, Dorian Popa scoate din buzunar aproximativ 12.000 de euro.