Donald Trump ordonă coborârea drapelelor SUA în bernă timp de o săptămână, după moartea lui Dolly Parton. Cauza morții a fost dezvăluită

Președintele american Donald Trump a anunțat că drapelele Statelor Unite vor fi coborâte în bernă pe clădirile publice timp de o săptămână, în memoria cântăreței country Dolly Parton, care a murit la vârsta de 80 de ani. Artista s-a stins din viață marți, 25 august, după o „scurtă luptă cu cancerul”, la Vanderbilt-Ingram Cancer Center din Nashville, Tennessee, înconjurată de cei dragi, au anunțat reprezentanții săi.

Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Foto: Shutterstock

„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, au transmis reprezentanții artistei.

Aceștia nu au precizat ce tip de cancer avea cântăreața. Informația a fost transmisă revistei People și preluată de presa americană.

Donald Trump ordonă coborârea drapelelor SUA în bernă timp de o săptămână

Trump a transmis vestea pe platforma Truth Social, descriind moartea artistei drept „o adevărată pierdere pentru milioane de oameni”.

„Cu mare tristețe vă anunț că Dolly Parton, una dintre cele mai mari cântărețe de muzică country din toate timpurile – și nu numai –, tocmai s-a stins din viață. Este o adevărată pierdere pentru milioane de oameni. N-a existat niciodată cineva ca ea și nici nu va mai exista vreodată”, a scris președintele SUA.

Trump a precizat că drapelele americane vor fi coborâte în bernă începând de miercuri, de la ora 18:00, timp de șapte zile.

„În onoarea ei, voi dispune coborârea drapelului american în toată țara pentru o perioadă de o săptămână, începând din această seară, la ora 18:00”, a anunțat liderul de la Casa Albă.

„Odihnește-te în pace, Dolly! Lumea te iubește”, a încheiat Trump mesajul.

Trump ordonă coborârea drapelelor SUA în bernă timp de o săptămână, după moartea lui Dolly Parton. Foto: Truth Social

De la o copilărie modestă la gloria muzicii country

Dolly Parton s-a născut pe 19 ianuarie 1946, în Tennessee, într-o familie numeroasă, cu 12 copii. A crescut într-o casă modestă, iar copilăria sa avea să devină o sursă importantă de inspirație pentru muzica pe care a creat-o.

A început să cânte în biserică, iar la doar 10 ani apărea deja la televiziunile locale. La 13 ani a urcat pe scena Grand Ole Opry din Nashville, unul dintre cele mai importante locuri din istoria muzicii country. Johnny Cash a prezentat-o atunci publicului drept „o fetiță de aici, din estul statului Tennessee”.

După absolvirea liceului, în 1964, Parton s-a mutat la Nashville, cu o valiză plină de cântece. S-a impus inițial ca autoare de melodii, înainte de a deveni una dintre cele mai importante interprete country din Statele Unite.

Un moment decisiv în cariera sa a fost colaborarea cu cântărețul și prezentatorul de televiziune Porter Wagoner. Cei doi au început să cânte împreună în 1967, iar Parton a devenit membră a emisiunii sale, câștigând astfel o importantă expunere la nivel național.

Reacții în SUA după moartea artistei

Moartea artistei a provocat numeroase reacții în Statele Unite și în lumea întreagă. Personalități din politică, muzică, cinematografie și mediul de afaceri i-au adus un omagiu lui Dolly Parton. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără Bill Clinton, Mick Jagger, Julia Roberts, Jeff Bezos și Tim Cook.

Dolly Parton a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii country, având o carieră de peste șase decenii și o influență care s-a extins mult dincolo de industria muzicală. De-a lungul carierei, artista a colaborat cu numeroși muzicieni și a reușit să ajungă la public din mai multe generații, inclusiv prin colaborările cu fiica sa spirituală, Miley Cyrus.