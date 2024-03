Povestea piesei „I Will Always Love You”, de la Dolly Parton la Elvis şi Whitney Houston | VIDEO

Probabil nu există niciun îndrăgostit care să nu fi fredonat, măcar o dată în viaţă, hitul „I Will Always Love You” al lui Whitney Houston. Dar aproape nimeni nu ştie că, de fapt, melodia îi aparţine cântăreţei de muzică country Dolly Parton şi că săptămâna aceasta se împlinesc 50 de ani de când a fost compusă. Aşadar, la aniversare, citiţi povestea emoţionantă a acestui cântec plin de sensibilitate, dar şi determinare.

După ce Dolly Parton a postat, marţi, pe contul său câteva rânduri în care amintea că au trecut 50 de ani de la lansarea piesei sale „I Will Always Love You”, a ieşit la iveală că foarte mulţi dintre cei care iubesc acest cântec habar nu au că ea este autoarea, relatează BBC.

„La 50 de ani, la mulţi ani piesei mele «I Will Always Love You»! Va ocupa întotdeauna un loc special în inima mea, așa cum sper că o face și în a ta”, a scris Dolly Parton. Răspunsul unui fan, „nu mi-am dat seama că este cântecul tău”, a primit cele mai multe reacţii, semn că, într-adevăr, sunt foarte puţini cei care ştiu că Whitney Houston interpretează, de fapt, un cover al piesei country compuse de Dolly Parton.

Cum s-a născut „I Will Always Love You”

Dolly Parton a părăsit școala în 1964 şi s-a mutat în Nashville din estul statului Tennessee, hotărâtă să devină un star. La început, a avut un succes mediocru cu piesele compuse şi cântate de ea, dar a reuşit să-i atragă atenția cântărețului Bill Phillips, care a făcut un duet pe melodia ei „Put it Off Until Tomorrow”.

Apoi starul country Porter Wagoner a invitat-o apoi să fie „fata cântăreață” la emisiunea sa TV, semnând în cele din urmă cu ea la casa sa de discuri și oferindu-i marea șansă la care tânjea. Primul single al lui Dolly Parton la această casă de discuri, un cover al piesei „The Last Thing on My Mind” a lui Tom Paxton, a fost un duet cu Wagoner. Deşi piesa a intrat în top 10 country în 1968 şi a însemnat începutul unui formidabil parteneriat muzical, nu era ceea ce îşi dorea Dolly Parton.

„Venisem la Nashville pentru a fi eu personal vedetă”, a povestit ea pentru DJ Howard Stern în 2023. „Am simțit cu adevărat că trebuie să merg mai departe. Nu voiam să-mi petrec restul vieții fiind doar o cântăreață. Îmi cunoșteam destinul. Știam că trebuie să continui să fac ceea ce mă simțeam... atrasă să fac”, a mărturisit ea.

În 1973 Dolly Parton a luat decizia de a ieşi din parteneriatul cu Porter Wagoner şi a-şi începe cariera pe cont propriu. Să se hotărască a fost un lucru, să îi dea vestea lui Wagoner a fost altceva. Atunci, într-un moment de inspiraţie, într-o după-amiază a scris două piese, „Jolene”, un succes care i-a definit cariera, şi „I Will Always Love You”, o odă de mulțumire sinceră, dar, în acelaşi timp cu o determinare de oțel.

„M-am gândit: ei bine, ce știi să faci cel mai bine? Scrii cântece. Așa că m-am așezat și am scris acest cântec. (...) Am cântat cântecul singură în biroul lui - doar eu și chitara mea”, a povestit ea lui Howard Stern. „Lacrimile i s-au rostogolit pe față din spatele biroului. «Este cel mai bun cântec pe care l-ai scris vreodată», mi-a spus el. «Poți pleca dacă pot produce cântecul»” şi-a amintit cântăreaţa de country.

Mai târziu, Marc Lee, care a scris despre acest cântec în cadrul rubricii „Life of a Song a Financial Times”, avea şi el să declare pentru BBC că piesa este „un amestec extraordinar de fragilitate mătăsoasă și de intensitate arzătoare. Este remarcabil, pentru că anunță sfârșitul dureros al unei relații, în același timp declarând că aici există o legătură emoțională care va dăinui pentru totdeauna”.

Elvis şi-a dorit pentru el această piesă

După numai un an, cele două cântece ale lui Parton au devenit ambele single-uri country numărul unu în SUA, iar ea începea să pătrundă în rândul publicului pop.

Acesta a fost momentul în care a sunat-o Elvis, care ascultase „I Will Always Love You” și dorea să înregistreze un cover. Iniţial, cântăreaţa a simţit că este cel mai minunat lucru care i se putea întâmpla în calitate de compozitor: să-i fie solicitată o piesă de nimeni altul decât Elvis!

Din păcate, colaborarea lor nu a fost posibilă, pentru că managerul „Regelui”, colonelul Tom Parker, a contactat-o pe Dolly Parton chiar în noaptea de dinaintea sesiunii de înregistrări și i-a spus că Elvis Presley nu va înregistra piesa decât dacă îi va ceda jumătate din drepturile de autor.

Deşi tentaţia de a colabora cu Elvis era uriaşă, Dolly Parton, în dorinţa de a-şi păstra independenţa financiară, a găsit puterea de a refuza, deşi, aşa cum avea să povestească mai târziu, a plâns o noapte întreagă. Pe e altă parte, mai spune artista, Elvis Presley a câștigat destui bani din toate iterațiile cântecului combinate pentru a-și permite să cumpere mult mai multe decât celebra proprietate Graceland.

Cum a ajuns „I Will Always Love You” pe coloana sonoră a filmului „The Bodyguard”

În 1975, la scurt timp după ce Dolly Parton a lansat inițial „I Will Always Love You”, Lawrence Kasdan a scris scenariul pentru „The Bodyguard”, o poveste de dragoste în care un fost agent al Serviciilor Secrete se îndrăgostește de vedeta pop pe care a fost angajat să o protejeze.

A fost nevoie de 17 ani până când Kevin Costner și Whitney Houston, o megastar pop din viața reală, să aducă povestea pe marele ecran, în 1992, cu „I Will Always Love You” pe coloana sonoră.

Potrivit rubricii „The Number Ones” de la Stereogum, Kevin Costner a fost cel care i-a sugerat lui Whitney Houston să cânte un cântec country. Astfel, a fost făcută o casetă cu potențiale melodii, inclusiv cu preluarea de către Linda Ronstadt, în 1975, a umilei balade a lui Dolly Parton. Producătorului David Foster i-a plăcut piesa în mod deosebit şi a transformat-o într-un tur de forță melancolic.

„Înregistrarea lui Parton are o puritate discretă și o autenticitate care este irezistibilă. Versiunea lui Houston este la fel de emoționantă, dar la o scară mult diferită”, a declarat Marc Lee pentru BBC.

Deschiderea a capella, inclusă din nou la sugestia lui Kevin Costner pentru a se potrivi mai bine cu filmul, se dezvoltă până la versul și nota finală a lui Whitney Houston, care îi fac plămânii să explodeze. „Ea transformă ceea ce Dolly descria ca fiind «un cântec simplu despre totul și nimic» într-o baladă monumentală care reunește toată energia unui avion care decolează”, mai spune Marc Lee.

Melodia i-a adus lui Dolly Parton peste 10 milioane de dolari

Dolly Parton a povestit că a auzit pe neașteptate coverul în timp ce conducea spre casă în Cadillac-ul ei și a fost atât de copleșită, încât a trebuit să tragă pe dreapta pentru că „aproape a distrus” mașina.

„Am fost ca un câine care aude un fluier... Suna un fel de clopot... Nu-mi venea să cred că micul meu cântecel trist de la țară poate fi făcut așa. (...) A fost una dintre cele mai grozave experiențe pe care le-am trăit în toată viața mea” – a spus ea.

Versiunea lui Whitney Houston a devenit un hit uriaș în întreaga lume, ocupând 10 săptămâni primul loc în Marea Britanie, unde a fost cel mai bine vândut single al anului, și 14 săptămâni primul loc în topurile Billboard din SUA. S-a dovedit a fi atât de reușită, încât a câștigat în cele din urmă premiul pentru înregistrarea anului la Premiile Grammy din 1994.

Cu vânzări globale de peste 20 de milioane de exemplare, cântecul i-ar fi adus lui Dolly Parton mai mult de 10 milioane de dolari (7 milioane de lire sterline) în drepturi de autor numai din coverul lui Whitney Houston în anii 1990.

O parte din banii i-a cheltuit în omagiul lui Whitney Houston

În 2021, Dolly Parton i-a spus gazdei emisiunii de chat Andy Cohen că a investit o parte din bani într-un cartier de culoare din Nashville, ca un omagiu adus lui Houston, care a murit la vârsta de 48 de ani, în 2012.

„Erau în mare parte doar familii de negri și oameni care locuiau în jur”, a spus Parton. „Era un întreg centru comercial. Și m-am gândit: «Acesta este locul perfect pentru mine, având în vedere că o făceam pentru Whitney»”, a completat artista.

Magia acestei piese continuă și în prezent, dovadă fiind faptul că o reprezentație de teatru a piesei „The Bodyguard” a fost întreruptă anul trecut din cauza unui membru al publicului care cânta prea tare.