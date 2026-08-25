A murit Dolly Parton. Legenda muzicii country avea 80 de ani

Dolly Parton, una dintre cele mai importante cântărețe și compozitoare din muzica country a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani.

Dolly Parton Foto: Profimedia

Moartea sa a fost anunțată de nepotul ei, Brian Seaver, pe Instagram. „Mi-am imaginat cât de greu va fi acest moment, dar abia acum am simțit cu adevărat această greutate”, a spus acesta.

„Este o onoare, o onoare amestecată cu o mândrie absolută și o mare tristețe.”

Potrivit The Guardian, Dolly Parton s-a remarcat prin poveștile expresive, profunzimea emoțională și forța melodică a pieselor sale, interpretate cu o voce clară și puternică.

De-a lungul unei cariere care a inclus sute de cântece, a obținut un record de 25 de single-uri ajunse pe primul loc în topurile country din SUA și 47 de albume în Top 10 country. A avut succes și în muzica pop, piesa „9 to 5” ajungând pe primul loc în SUA în 1980.

În paralel cu muzica, Parton a avut o carieră apreciată în actorie, fiind nominalizată de două ori la Globurile de Aur. De asemenea, prin programul său de alfabetizare „Imagination Library”, a oferit copiilor peste 150 de milioane de cărți.

Dolly Parton s-a născut într-o familie săracă din Tennessee, într-o cabană cu o singură cameră, și a început să cânte în biserică. La 10 ani apărea la televiziunea locală, iar la 13 ani și-a înregistrat primul disc și a cântat la Grand Ole Opry, unde a fost prezentată de Johnny Cash.

După liceu, în 1964, Dolly Parton s-a mutat la Nashville, unde a început ca autoare de cântece, înainte să devină interpretă. A trecut de la pop la country și și-a lansat albumul de debut, Hello, I’m Dolly. În 1967 a început colaborarea cu Porter Wagoner, iar în 1971 a obținut primul său hit country pe primul loc.

În anii '70 au urmat „Jolene” și „I Will Always Love You”, aceasta din urmă devenind ulterior un succes mondial în versiunea interpretată de Whitney Houston pentru The Bodyguard. În 1977, albumul „Here You Come Again” a devenit primul său material vândut în peste un milion de exemplare și i-a adus primul Grammy.

Parton a continuat să joace și în filme în anii '80, apărând alături de Burt Reynolds în „The Best Little Whorehouse in Texas”, de Sylvester Stallone în „Rhinestone” și într-o distribuție feminină de excepție în „Steel Magnolias”.