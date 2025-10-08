search
Sora lui Dolly Parton le cere fanilor să se roage pentru artista aflată în dificultate: „Este puternică și iubită. Știu că va fi bine”

Publicat:

Freida Parton, sora celebrei cântărețe de muzică country, i-a îndemnat pe fanii lui Dolly Parton să se roage pentru sănătatea artistei, după ce aceasta a fost nevoită să amâne o serie de concerte programate în Las Vegas din cauza unor probleme medicale.

Artista Dolly Parton are probleme de sănătate FOTO: Shutterstock
Artista Dolly Parton are probleme de sănătate FOTO: Shutterstock

Într-o postare emoționantă pe Facebook, Freida Parton a povestit că își face griji pentru sora sa și a cerut sprijinul fanilor prin rugăciune. „Noaptea trecută am stat trează rugându-mă pentru sora mea, Dolly”, a scris ea. „Mulți dintre voi știți că nu s-a simțit prea bine în ultima vreme. Cred cu adevărat în puterea rugăciunii și am simțit că trebuie să le cer tuturor celor care o iubesc să fie luptători ai rugăciunii și să se roage alături de mine”

Freida și-a încheiat mesajul într-un ton plin de speranță: „Este puternică, este iubită și, cu toate rugăciunile care se înalță pentru ea, știu în inima mea că va fi bine. Dumnezeu să te ocrotească, sora mea Dolly. Te iubim cu toții!” 

Concertele din Las Vegas, amânate pentru 2026

Dolly Parton, în vârstă de 79 de ani, a anunțat recent că va amâna spectacolele pe care urma să le susțină în decembrie la The Colosseum din Caesars Palace. Artista a explicat că are nevoie de „câteva intervenții” pentru a face față unor „provocări de sănătate” și că nu ar avea suficient timp pentru repetiții.

Potrivit BBC, concertele au fost reprogramate pentru septembrie anul viitor, iar vestea a stârnit îngrijorare în rândul fanilor. 

Probleme de sănătate și pierderi personale

Deși artista nu a oferit detalii despre starea sa de sănătate, presa amintește că, recent, Dolly Parton a fost nevoită să anuleze o apariție la parcul tematic Dollywood, după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi care, potrivit propriilor declarații, îi provoca „multe probleme”.

Anul 2025 a fost unul dificil pentru cântăreață. La începutul anului, ea și-a pierdut soțul, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. În memoria acestuia, Parton a lansat piesa If You Hadn’t Been There, o baladă emoționantă dedicată iubirii lor de-o viață.

O legendă a muzicii country

Dolly Parton este una dintre cele mai iubite și respectate artiste din muzica country, cunoscută pentru piese emblematice precum Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 to 5 și Jolene. Seria de concerte din Las Vegas ar fi marcat prima sa revenire pe celebra Strip după anii ’90, când a cântat alături de partenerul ei de scenă, Kenny Rogers, în duetul Islands in the Stream.

Vedete

