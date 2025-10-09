Boala de care suferea Marius Keseri, regretatul toboșar al trupei Direcția 5. „Se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an”

Marius Keseri a murit la vârsta de 60 de ani miercuri, 8 octombrie, anunțul fiind făcut pe pagina oficială de Facebook a formației. Impresara Florența Marin care a fost alături de Marius Keseri, în ultima parte a vieții, a dezvăluit motivul pentru toboșarul trupei Direcția 5 s-a stins din viață.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, este anunțul făcut de Direcția 5.

Sute de fani au scris în secțiunea de comentarii, toți prezentându-și regretul și condoleanțele. Mesajele au curs în mediul online, mulți arătându-se surprinși de vestea tristă a decesului.

Călătoria lui Marius Keseri alături de trupa Direcția 5 a început în urmă cu 30 de ani. În anul 1998, după o pauză discografică de patru ani, Direcția 5 a revenit cu un nou sigle, „Altul mai bun”, urmat de albumul „Superstar” în 1999.

În această perioadă, formația era compusă din Marian Ionescu (bass), Marius Keseri (tobe), Nicu Damalan (chitară) și Cristi Enache (voce).

Marius Keseri a mai făcut parte din trupele Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de sunet, Metrock, Voltaj ’88.

Exclusiv pentru Click!, impresara Florența Marin, a vorbit despre decesul lui Keseri, căruia i-a fost alături în ultima parte a vieții.

„Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5. A fost activ, pe plan muzical, până spre sfârșitul vieții.

Era un tip singuratic și foarte credincios, ne vedeam în fiecare duminică la o biserică din Cotroceni, unde merg și eu. Din păcate, asta e viața. Nu știu exact cine din familia lui se va ocupa de funeralii, îmi spunea cândva că mai are un frate, tot în domeniul muzical”, a început prin a mărturisi aceasta.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre suferința lui, despre boala care avea să-i grăbească sfârșitul.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii”, a continuat aceasta.

