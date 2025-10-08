Actrița Diana Dumitrescu s-a botezat în religia penticostală și a renunțat la stilul provocator de altădată, adoptând o apariție modestă și elegantă, în acord cu noul său drum bazat pe credință.

Diana Dumitrescu a decis să își schimbe religia. A trecut de la creștin-ortodox la religia penticostală.

Actrița a mărturisit că apropierea de religia penticostală a venit prin intermediul familiei soțului, după ce a simțit o conexiune puternică cu această comunitate.

Spune că această decizie a adus liniște și echilibru în viața ei, însă nu toți apropiații au înțeles schimbarea.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației”, a povestit artista în cadrul podcastului moderat de Mihaela Moise.

Imaginile cu noul stil adoptat de actriță au fost făcute publice de Biserica Betel, unde a fost botezată și unde a ținut o cuvântare în fața credincioșilor.

Vedeta poartă o rochie roz lungă, părul este coafat natural, legat cu un batic iar machiajul aproape insesizabil.

Actrița a recunoscut că drumul pocăinței nu este ușor: „Renunți la tine și la multe obiceiuri, dar asta nu înseamnă că nu mai ai o viață. Este un echilibru delicat între spiritualitate și viața personală”.