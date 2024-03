A murit Eric Carmen, fost solist al trupei Raspberries. Artistul faimos pentru piesa „Hungry eyes” avea 74 de ani VIDEO

Cântărețul, compozitorul, chitaristul și claviaturistul american Eric Carmen a murit la vârsta de 74 de ani. Tragica veste a fost anunțată de soția artistului, Amy, pe pagina oficială a acestuia, unde a precizat că fostul lider al trupei Raspberries s-a stins în somn.

„Cu o imensă tristețe, noi împărtășim vestea sfâșietoare a trecerii lui Eric Carmen. Dulcele, iubitorul și talentatul nostru Eric a murit în somn, în weekend. I-a adus o mare bucurie să știe că, pentru zeci de ani, muzica lui a atins atât de mulți și va fi moștenirea lui de durată.Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în timp ce plângem această pierdere imensă.<<Dragostea este tot ce contează... fidelă și veșnică">, a scris, pe pagina artistului, Amy Carmen, citând o celebră melodie a lui Eric Carmen.

Același mesaj a fost postat și pe Facebook de Amy Carmen.

Eric Carmen, o carieră de top

Originar din Ohio, Eric Carmen a avut succes mai întâi ca solistă a trupei power-pop Raspberries, înregistrând hituri precum „Go All the Way", „Let's Pretend", „I Wanna Be With You" și „Overnight Sensation (Hit Record)", notează ABC News.

La sfârșitul anului 1975, artistul a început o carieră solo, iar primele sale două single-uri solo - All By Myself" și „Never Gonna Fall in Love Again" - au ajuns hituri în 1976.

Cântecele lui Eric Carmen au început să fie înregistrate de alți artiști, inclusiv de Shaun Cassidy, care a ajuns în top 10 cu compozițiile lui Carmen „Hey Deanie" și „That's Rock and Roll".

Eric Carmen a continuat să înregistreze, iar în 1980 a luat o pauză din industria muzicală.

După „Almost Paradise" (1984 ), un hit de succes apărut pe coloana sonoră a filmului „Footloose", Eric Carmen a revenit în 1985 cu un nou hit: „I Wanna Hear It From Your Lips".

Filmul „Dirty Dancing" din 1987 a fost cel care l-a readus cu adevărat în prim-plan: Contribuția sa la coloana sonoră - „Hungry Eyes" - a fost un hit de top 10, iar în 1988 a ajuns în top 5 cu „Make Me Lose Control".

În 2000, Carmen a plecat în turneu cu trupa All Starr Band a lui Ringo Starr.

În 2013, a lansat primul său cântec nou din ultimii 15 ani, „Brand New Year", parte a unei compilații best-of din 2014, potrivit ABC News.