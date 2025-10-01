Artiștii au trecut pe onorarii de criză. Concertul lui Fuego la Vaslui, de trei ori mai puțini bani ca anul trecut

Primăria municipiului Vaslui a cheltuit 31.000 de lei pentru organizarea evenimentului din Parcul Copou, cu ocazia Zilei internationale a persoanelor vârstnice.

De Ziua Persoanelor Vârstnice, Primăria Vaslui a organizat un concert în Parcul Copou, pentru care a pus la bătaie suma de 31.000 de lei.

Cei mai mulți bani au mers în buzunarele artistului Fuego, 25.000 de lei, care pare să fi trecut pe onorariul de austeritate, având în vedere că pentru astfel de evenimente încasa anul trecut chiar și 15.000 de euro.

Ceilalți artiști mai puțin cunoscuți care au evoluat pe scenă au primit câte 3000 de lei.

”Bugetul cheltuit efectiv a fost de 31.005,9 lei, cheltuielile aferente manifestãrii în cauzã vizând: 25.000 lei net, respectiv 26.596 lei brut, reprezentând onorariu si alte costuri specifice deplasãrii artistului Surugiu Paul-Ciprian si personalului însotitor (artisti si staff tehnic), precum si pentru sustinerea recitalului; 3.000 lei net, respectiv 3.333 lei brut: onorariu backing vocal Pohodnicaru Mirela; 1.076,90 lei, pret cu TVA inclus: afise de promovare a evenimentului cultural”, a precizat Primăria Vaslui pentru Vremea Nouă.

Chiar și așa, cu evenimente cu buget redus, oamenii se întreabă dacă în aceste vremuri de criză n-ar fi fi bine ca autoritățile să renunțe la astfel de sindrofii care înghit bani de la bugetul public, sume cu care pot fi rezolvate alte probleme stringente ale comunității.