Un primar din Mehedinți este acuzat că își suplimentează veniturile cântând la evenimente private, deși legea îi interzice acest lucru pe perioada mandatului. Edilul susține că activitatea sa este legală, însă situația a stârnit controverse legate de rolul său public.

Ionuț Tudorescu, primarul orașului Baia de Aramă din județul Mehedinți, se află în centrul atenției după ce a fost surprins cântând la diverse evenimente private, inclusiv nunți, botezuri și sărbători locale. Deși edilul nu ascunde această activitate, promovând-o pe rețelele de socializare, legea îi interzice să desfășoare alte meserii remunerate pe perioada mandatului, cu excepția celor didactice, potrivit Digi 24.

„Am fost la foarte multe spectacole, acolo unde publicul a cerut ca eu să fiu prezent. [...] Toate sunt prin conturi bancare, al meu, da, sigur”, a declarat primarul, confirmând că activitatea sa artistică este plătită.

Potrivit legii, un primar în funcție nu are dreptul să primească bani din alte surse, exceptând cazul în care este cadru didactic.

„- Aveți voie ca în calitate de primar să aveți astfel de venituri?

- Probabil că da.

- Ce spune Codul Administrativ?

- Nu cred ca este incompatibil cu funcția de primar”, spune Ionuț Tudorescu, primarul orașului Baia de Aramă

De curând, primarul a susținut un spectacol și în Motru, municipiu condus de un coleg de partid. Întrebat de jurnaliști, edilul de acolo nu a știut cu ce sumă a fost plătită prestația lui Ionuț Tudorescu.

„Nu eu, deci n-a făcut primăria, noi am avut organizator. Eu știu că face treaba asta de mult timp, dar nu știu cum face și ce face el. Nu știu, contract ce are, cum are, nu știu. Timpul liber cum are el, nu știu. Nu cred ca i-a dat nimeni bani degeaba, probabil i-au dat bani pentru prestația care o face, mai mult sau mai puțin. Și primarii sunt oameni, și primarii au familie, și primarii doresc să facă ceva în viața lor, nu doar să stea pe străzi și să facă proiecte”, e de părere Cosmin Morega, primarul municipiului Motru.

Și în rândul localnicilor este cunoscută pasiunea primarului pentru muzică. „Mai face câte o cântare, că nu-s bani să întrețină familia”, spune un bărbat. „Da, da, mai cântă, mai cântă. Ce sa facă? Asta-i meseria”, spune un alt bărbat din comună.

Salariul lunar primit de la primărie al lui Ionuț Tudorescu este de 11 mii de lei, potrivit declarației de avere.