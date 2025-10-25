Video Vocea României 2025. Cine este adolescenta de 16 ani care a întors toate scaunele în primele secunde: „Nu am auzit așa ceva în viața mea”

Alessia Pop, în vârstă de doar 16 ani, i-a uimit pe jurații de la Vocea României. Tânăra a reușit să întoarcă toate scaunele la scurt timp după ce a pășit pe scenă și a început să cânte.

Prima care a apăsat butonul roșu și a întors scaunul a fost Theo Rose, urmată de Smiley, Tudor Chirilă și Irina Rimes.

„Doamne, Alessia. Eu nu am auzit așa ceva în viața mea. Melodia pe care ai interpretat-o m-a făcut să mă gândesc că sunt șanse mari să o alegi pe Theo. Îmi place atât de tare cât de frumos ai cântat și felul în care ai cântat și tot!”, a spus Smiley, profund impresionat de prestația tinerei.

Sursa: VIDEO Facebook / Vocea României

Cine e Alessia Pop

Elevă a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Alessia și-a împlinit un vis, acela de a ajunge la Vocea României. Mai mult, a întors patru scaune.

Apropiații spun că Alessia spun că ea cântă de dinainte de a învăța să vorbească corect. A început canto la vârsta de 5 ani și este câștigătoare a multor concursuri locale, regionale și naționale. De la vârsta de 8 ani, Alessia face și pian. De la 14 ani, eleva face săptămânal naveta la București, unde face canto, scrie Monitorul de Suceava.

Deși copilăria sa nu a fost foarte ușoară, Alessia s-a refugiat mereu în muzică. Își dorește să facă o carieră în muzică și pentru asta muncește enorm. Cel mai mare sprijin îl găsește în mama sa, în fratele ei și în credința în Dumnezeu, care îi oferă puterea de a depăși orice obstacol. Alessia cântă în corul bisericii, unde se simte „ca un nou-născut”.

După liceu, vrea să urmeze Conservatorul din București și să-și construiască o carieră muzicală. La Vocea României a venit pentru experiență și pentru a cunoaște oameni noi. Încă din copilărie, se imagina pe scena emisiunii, întorcând toate cele patru scaune și ridicând publicul în picioare.