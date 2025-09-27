Vineri seară, emisiunea Vocea României a adus momente spectaculoase și concurenți care au cucerit atât publicul, cât și antrenorii. Denisa Puițău și Lavinia Leonte au fost revelațiile serii, iar show-ul a dominat topurile de audiență, cu peste 1,4 milioane de telespectatori în minutul de vârf.

Denisa Puițău, moment incendiar pe scena Vocea României

Una dintre revelațiile serii a fost Denisa Puițău, care a interpretat piesa „Supărată sunt pe lume”. La doar 19 ani, prestația sa a întors toate scaunele, iar Irina Rimes a folosit butonul magic pentru a-i bloca pe Theo Rose și Horia Brenciu, încercând să își mărească șansele de a o aduce în echipa ei. „Ești foarte diafană. Te doresc atât de tare încât am blocat doi oameni dragi”, i-a transmis Irina. Theo Rose a spus „Mă doare stomacul după cum ai cântat”, Smiley a apreciat maturitatea interpretării, iar Tudor Chirilă s-a declarat „absolut șocat” de contrastul dintre fragilitatea concurentei și forța interpretării.

Video, aici:

Lavinia Leonte, surpriza serii cu o piesă rock neașteptată

Lavinia Leonte a adus un moment surprinzător prin alegerea piesei „A venit poliția”, reinterpretată în variantă rock. Theo Rose a recunoscut că nu s-ar fi gândit să propună vreodată acest cântec pe scena concursului: „Finalul a fost răcoreală. Îți mulțumesc pentru curajul de a aduce piesa asta aici.” Irina Rimes a încercat, la rândul ei, să o convingă să intre în echipa sa: „Mie îmi place foarte mult vocea ta. Mi se pare că ai potențial foarte mare. Am vreo șansă?” Lavinia are o experiență artistică solidă: a început să cânte la șapte ani, inspirată de Céline Dion, a studiat pianul și, timp de 12 ani, a făcut parte din corul Operei Naționale București.

Video, aici:

Audiențe record pentru Vocea României

Succesul ediției s-a văzut și în cifrele de audiență. În intervalul 20:28 – 23:34, show-ul de talente Vocea României a fost lider absolut la nivel național pe publicul cu vârste între 21 și 54 de ani (ESOMAR ABCD), cu 6.0 puncte de rating și 21.7% cotă de piață. Prin comparație, televiziunea de pe locul secund a obținut doar 3.7 puncte de rating și 13.3% share. În total, peste un milion de telespectatori au urmărit show-ul difuzat de Pro TV, iar în minutul de maximă audiență, la 20:59, peste 1,4 milioane de români erau conectați la Vocea României.