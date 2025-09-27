search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Moment incendiar la Vocea României: „Mă doare stomacul după cum ai cântat”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Vineri seară, emisiunea Vocea României a adus momente spectaculoase și concurenți care au cucerit atât publicul, cât și antrenorii. Denisa Puițău și Lavinia Leonte au fost revelațiile serii, iar show-ul a dominat topurile de audiență, cu peste 1,4 milioane de telespectatori în minutul de vârf.

Juriul de la Vocea României Sursa: Facebook Vocea României
Juriul de la Vocea României Sursa: Facebook Vocea României

Denisa Puițău, moment incendiar pe scena Vocea României

Una dintre revelațiile serii a fost Denisa Puițău, care a interpretat piesa „Supărată sunt pe lume”. La doar 19 ani, prestația sa a întors toate scaunele, iar Irina Rimes a folosit butonul magic pentru a-i bloca pe Theo Rose și Horia Brenciu, încercând să își mărească șansele de a o aduce în echipa ei. „Ești foarte diafană. Te doresc atât de tare încât am blocat doi oameni dragi”, i-a transmis Irina. Theo Rose a spus „Mă doare stomacul după cum ai cântat”, Smiley a apreciat maturitatea interpretării, iar Tudor Chirilă s-a declarat „absolut șocat” de contrastul dintre fragilitatea concurentei și forța interpretării.

Video, aici: 

Lavinia Leonte, surpriza serii cu o piesă rock neașteptată

Lavinia Leonte a adus un moment surprinzător prin alegerea piesei „A venit poliția”, reinterpretată în variantă rock. Theo Rose a recunoscut că nu s-ar fi gândit să propună vreodată acest cântec pe scena concursului: „Finalul a fost răcoreală. Îți mulțumesc pentru curajul de a aduce piesa asta aici.” Irina Rimes a încercat, la rândul ei, să o convingă să intre în echipa sa: „Mie îmi place foarte mult vocea ta. Mi se pare că ai potențial foarte mare. Am vreo șansă?” Lavinia are o experiență artistică solidă: a început să cânte la șapte ani, inspirată de Céline Dion, a studiat pianul și, timp de 12 ani, a făcut parte din corul Operei Naționale București.

Video, aici: 

Audiențe record pentru Vocea României

Succesul ediției s-a văzut și în cifrele de audiență. În intervalul 20:28 – 23:34, show-ul de talente Vocea României a fost lider absolut la nivel național pe publicul cu vârste între 21 și 54 de ani (ESOMAR ABCD), cu 6.0 puncte de rating și 21.7% cotă de piață. Prin comparație, televiziunea de pe locul secund a obținut doar 3.7 puncte de rating și 13.3% share. În total, peste un milion de telespectatori au urmărit show-ul difuzat de Pro TV, iar în minutul de maximă audiență, la 20:59, peste 1,4 milioane de români erau conectați la Vocea României.

TV

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Vreme instabilă în toată țara. ANM anunță ploi, vânt și ninsori la munte. Temperaturile, sub normalul perioadei
stirileprotv.ro
image
Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută
fanatik.ro
image
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului” unde femeile nu îndrăzneau să intre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
image
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu se fac actele de moştenire la timp? Avertismentul avocaţilor
playtech.ro
image
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, după cele 25 de minute jucate de român în Alanyaspor - Galatasaray
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț privind banii de pensii şi salarii: Întotdeauna vor fi
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Filmul din 2014 care a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix. Impresionează printr-o distribuție plină de actori celebri
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate