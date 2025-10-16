Pro TV nu mai difuzează „Survivor România”. Ce se întâmplă cu celebrul reality-show

„Survivor România” se mută, în cursul anului viitor, de la ProTV la un alt post de televiziune. Se pregăteşte deja un sezon impresionant al reality show-ului.

Antena 1 anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume.

„Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena. Cei care doresc să se înscrie, o pot face pe castinga1.ro”, anunță postul TV.

„Survivor este o competiție care inspiră”

Reality show-ul în care participanții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu gândul la trofeul emisiunii va avea o nouă dimensiune.

“Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel.”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Postul tv anunță că pregăteşte un sezon impresionant al Survivor.