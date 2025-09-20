Video Bătălie la „Vocea Românei” pentru concurenta care a trecut de la operă la rock. Chirilă: „Mă dădeam cu capul de pereți, ne-a rupt”

O nouă ediție „Vocea României” 2025 s-a difuzat vineri, 19 septembrie, la Pro Tv. Concurenții au oferit momente excepționale, însă marea bătălie s-a dat pentru Cristina Bleandură, care a oferit un moment artistic senzațional, trecând de la operă la rock dezlănțuit, cu piesa „Highway to Hell”.

Cristina Bleandură (33 de ani) este actriță la Teatrul de Revistă din Galați, însă s-a născut în Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Ea a oferit un moment artistic neașteptat și memorabil, trecând de la operă la rock dezlănțuit „Highway to Hell”.

Cristina este o fire energică, nonconformistă, mereu în căutare de distracție. Este mamă a doi copii: o fetiță de 4 ani și un băiețel de 5 ani.

Cristina a oferit un moment memorabil pe scena de la Vocea României și a reușit să întoarcă toate scaunele. Concurenta a început cu o arie dintr-o operă și a continuat cu Highway to Hell, piesa celor de la AC/DC.

Tudor Chirilă a aplaudat-o în picioare, însă n-a apucat să-și țină pledoaria, pentru că Irina Rimes a apăsat butonul de mute, care îi interzice antrenorului să vorbescă.

→ Imaginea 1/4: Cristina Bleandură, pe scena Vocea Romaniei FOTO: FB

„Ești primul concurent care știe să își ia aplauzele! Bravo! Cristina, ești senzațională! Dacă aveam două butoane, le apăsam pe amândouă”, a spus Irina Rimes.

„Ai fost absolut fantastică! Te admir și am să te caut. Am încredere în alegerea pe care o vei face, indiferent care va fi aceea”, a spus Theo Rose.

„Cred că una dintre cele mai frumoase voci aflate aici, cu un moment superb artistic, a fost a ta”, i-a spus Horia Brenciu.

„Eu i-am dat mute lui Tudor, pentru că te doresc foarte mult!”, a spus Irina Rimes.

„Acum are timp de gândire. Tudor e periculos când gândește”, a intervenit Theo Rose.

Pentru a o convinge să vină în echipa sa, Tudor Chirilă a chemat din public, pe scenă, zeci de spectatori, pe care i-a rugat să tropăie pe ritmul inimii lui.

„Mamă, mă dădeam cu capul de pereți să o pierd pe Cristina! Ne-a rupt pe toți!”, a exclamat Tudor la final.

Theo Rose a recunoscut că și ea s-ar fi dus în echipa lui, dacă ar fi primit un asemenea moment.