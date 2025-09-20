search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Video Bătălie la „Vocea Românei” pentru concurenta care a trecut de la operă la rock. Chirilă: „Mă dădeam cu capul de pereți, ne-a rupt”

0
0
Publicat:

O nouă ediție „Vocea României” 2025 s-a difuzat vineri, 19 septembrie, la Pro Tv. Concurenții au oferit momente excepționale, însă marea bătălie s-a dat pentru Cristina Bleandură, care a oferit un moment artistic senzațional, trecând de la operă la rock dezlănțuit, cu piesa  „Highway to Hell”.

Cristina Bleandură, pe scena Vocea Romaniei FOTO: FB
Cristina Bleandură, pe scena Vocea Romaniei FOTO: FB

Cristina Bleandură (33 de ani) este actriță la Teatrul de Revistă din Galați, însă s-a născut în Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Ea a oferit un moment artistic neașteptat și memorabil, trecând de la operă la rock dezlănțuit „Highway to Hell”.

Cristina este o fire energică, nonconformistă, mereu în căutare de distracție. Este mamă a doi copii: o fetiță de 4 ani și un băiețel de 5 ani. 

Cristina a oferit un moment memorabil pe scena de la Vocea României și a reușit să întoarcă toate scaunele. Concurenta a început cu o arie dintr-o operă și a continuat cu Highway to Hell, piesa celor de la AC/DC.

Tudor Chirilă a aplaudat-o în picioare, însă n-a apucat să-și țină pledoaria, pentru că Irina Rimes a apăsat butonul de mute, care îi interzice antrenorului să vorbescă.

Cristina Bleandură, pe scena Vocea Romaniei FOTO: FB

„Ești primul concurent care știe să își ia aplauzele! Bravo! Cristina, ești senzațională! Dacă aveam două butoane, le apăsam pe amândouă”, a spus Irina Rimes. 

„Ai fost absolut fantastică! Te admir și am să te caut. Am încredere în alegerea pe care o vei face, indiferent care va fi aceea”, a spus Theo Rose.

 „Cred că una dintre cele mai frumoase voci aflate aici, cu un moment superb artistic, a fost a ta”, i-a spus Horia Brenciu.

„Eu i-am dat mute lui Tudor, pentru că te doresc foarte mult!”, a spus Irina Rimes.  

„Acum are timp de gândire. Tudor e periculos când gândește”, a intervenit Theo Rose. 

Pentru a o convinge să vină în echipa sa, Tudor Chirilă a chemat din public, pe scenă, zeci de spectatori, pe care i-a rugat să tropăie pe ritmul inimii lui. 

„Mamă, mă dădeam cu capul de pereți să o pierd pe Cristina! Ne-a rupt pe toți!”, a exclamat Tudor la final.

Theo Rose a recunoscut că și ea s-ar fi dus în echipa lui, dacă ar fi primit un asemenea moment.

