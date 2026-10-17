Actrița Cătălina Mihai a impresionat la „Vocea României” cu interpretarea piesei „I'd Rather Go Blind” și a ales echipa lui Smiley. În aceeași ediție, difuzată pe 16 octombrie, Gabriela Amza a întors toate scaunele antrenorilor cu piesa „Choke Me”, a Alexandrei Căpitănescu, iar Tudor Chirilă a remarcat dificultatea melodiei: „Este o piesă extrem de greu de cântat”.

Cătălina Mihai a impresionat la „Vocea României”

Cătălina Mihai, actriță la Teatrul de Comedie și soția lui Alex Bogdan, a urcat pe scena emisiunii cu melodia „I'd Rather Go Blind”, o piesă despre iubire și suferință, pe care a ales-o pentru povestea sa și pentru posibilitatea de a-și pune în valoare sensibilitatea artistică.

Interpretarea sa a atras atenția antrenorilor, dar Tudor Chirilă a fost singurul care nu s-a întors: „Eram convins că nici nu va veni Cătălina. Am discutat mult în curtea teatrului; iese din discuție ideea că mă așteptam să vină. Nu m-am întors pentru că am două voci foarte asemănătoare și foarte bune. M-am gândit că mă pun într-o situație foarte grea, trebuind să elimin una dintre aceste voci”, a spus antrenorul despre cea mai bună actriță din România premiată la Uniter.

Horia Brenciu a remarcat transformarea pe care a observat-o în timpul momentului muzical.

„În momentul în care ai început să cânți parcă erai un copil și brusc, în trei secunde, te-ai transformat într-o bestie adevărată. Pentru tine și pentru vocea ta se pot face foarte multe lucruri”, i-a spus Horia Brenciu.

Smiley a încercat, la rândul său, să o convingă să intre în echipa lui, făcând o glumă despre soțul concurentei.

„Cred că ne-am potrivi foarte tare ca echipă, mai ales că eu îl imit foarte bine pe soțul tău”, a afirmat artistul.

Cătălina Mihai a ales, în cele din urmă, echipa lui Smiley.

Cine este Cătălina Mihai, soția lui Alex Bogdan

Actrița Cătălina Mihai și Alex Bogdan Foto: Vocea României

Cătălina Mihai este actriță la Teatrul de Comedie și colaborează cu mai multe teatre. Deși este obișnuită să urce pe scenă, mărturisește că muzica îi provoacă emoții mai puternice decât actoria.

Pasiunea pentru muzică a apărut înaintea celei pentru teatru. În copilărie, Cătălina era foarte timidă, iar glumele și scenetele pe care le organiza au ajutat-o să iasă treptat din propria carapace.

A început să scrie texte, să regizeze și să coordoneze mici spectacole caritabile. Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru actorie și a ales să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC).

Tatăl său a fost cel care i-a insuflat dragostea pentru muzică. Cu toate acestea, multă vreme nu l-a lăsat să o audă cântând, de teamă că nu va fi la înălțimea așteptărilor sale.

Printre sursele sale de inspirație se numără Janis Joplin, pe care a încercat să o imite în adolescență. Cătălina a scris și piesa „Club 27”, dedicată artiștilor care au murit la vârsta de 27 de ani. Melodia a devenit o modalitate de a-și exprima temerile și presiunea pe care a simțit-o în jurul acestei vârste.

Actrița spune că astăzi este mai liniștită și mai împăcată cu propriul parcurs, chiar dacă emoțiile nu au dispărut complet.

Mesajul emoționant al lui Alex Bogdan pentru soția sa

Actorul Alex Bogdan a publicat pe Facebook un mesaj amplu despre relația lor și despre rolul pe care soția sa l-a avut în viața lui. Acesta a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut din cauza dependenței de jocurile de noroc și despre sprijinul primit din partea Cătălinei.

„Da, ăsta e cuvântul care definește ce mi-a oferit Cătă: aer! Aerul să mai respir, să nu mă sufoc cu totul în dependența aia oribilă de jocuri de noroc în care m-a găsit. Și care era cât pe ce să o sufoce și pe ea”, a scris Alex Bogdan, potrivit Vocea României.

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El a mărturisit că soția sa a rămas alături de el chiar și atunci când ar fi avut motive să plece și că drumul către echilibrul de astăzi nu a fost deloc ușor.

„Dar Cătă e mai tare ca mine, mereu a fost, chiar dacă ea nu crede. N-a plecat, nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Nici atunci când avea tot dreptul s-o facă. Nu știu ce eforturi supra omenești i-au trebuit să găsească maturitatea și forța să rămână. N-a fost ușor, să știți. Până la liniștea de acum, a fost cumplit”, a continuat actorul.

Alex Bogdan a vorbit și despre admirația pe care i-o poartă soției sale, pe care o consideră un model de integritate, onestitate și iubire.

„Îi datorez viața mea de acum cu totul Cătălinei. Este modelul meu de integritate, de onestitate, de iubire. Cătă iubește cu toți porii, trăiește intens, cu toate fibrele din corpul ei, e atât de multă că mi-e teamă că-n viața asta n-o să reușesc s-o descopăr pe toată”, a scris el.

Actorul a făcut referire și la proiectele artistice în care cei doi și-au exprimat experiențele și emoțiile, printre care „Club 27” și „Viață în lucru”.

„Club 27 și Viață în lucru sunt expresiile artistice ale iubirii noastre și vă mulțumim că participați și voi la zborul nostru”, a afirmat Alex Bogdan.

În mesajul său, actorul i-a îndemnat pe urmăritori să urmărească prestația soției sale la „Vocea României”, subliniind că muzica este una dintre marile ei pasiuni.

„În poza de pe platou eu o țin în aer pe Cătă, vă asigur că realitatea e că ea m-a ținut pe mine în aer, ea m-a ținut în viață. Te iubesc Căti de nu mai am aer!”, și-a încheiat actorul mesajul.

Gabriela Amza a întors toate scaunele antrenorilor cu intrerpretarea piesei de la Eurovision

Tot în ediția din 16 octombrie, Gabriela Amza a reușit să-i convingă pe toți cei patru antrenori să se întoarcă după interpretarea piesei „Choke Me”, a Alexandrei Căpitănescu.

„Știi ce e foarte funny, faptul că noi discutam fix despre piesa asta înainte să începi tu”, i-a spus Irina Rimes.

Gabriela Amza a cântat piesa Alexandrei Căpitănescu Foto: Vocea României

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Tudor Chirilă a apreciat dificultatea cântecului și efortul concurentei de a-i face față.

„Mie mi-a plăcut foarte mult, mai ales încercarea ta de a surmonta o piesă extrem de greu de cântat”, a declarat antrenorul.

Gabriela Amza are 24 de ani și lucrează în televiziune, unde prezintă rubrica meteo și este asistentă de producție. A început să cocheteze cu acest domeniu la vârsta de 16 ani, iar în timpul facultății s-a angajat la postul TV la care lucrează și în prezent.

A studiat marketing, relații publice și vânzări, însă muzica a rămas o parte importantă a vieții sale. A făcut canto până la vârsta de 10 ani, când familia s-a mutat la Drobeta-Turnu Severin din motive profesionale. Schimbarea a fost dificilă pentru ea, iar integrarea în noul colectiv școlar a determinat-o să se îndepărteze de muzică.

A urmat o pauză de aproximativ 12 ani, perioadă în care a simțit că îi lipsește ceva. Decizia de a reveni la canto a venit după ce o colegă de cămin a auzit-o cântând o piesă de-a Irinei Rimes și a încurajat-o să-și valorifice vocea.

Gabriela s-a înscris la o școală de muzică, unde a început să studieze din nou tehnica vocală. Ulterior, și-a împlinit visul de a cânta într-o trupă, ajungând să facă parte din TIBI SCOBIOLA BAND, potrivit ProTV.

A avut ocazia să cânte și în deschiderea unui concert susținut de Smiley, în cadrul unui festival organizat în Piața Constituției.

În urma audițiilor, Gabriela Amza a ales echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu.