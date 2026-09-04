Irina Rimes părăsește „Vocea României”. Anunț neașteptat făcut în debutul noului sezon: „Anul ăsta e ultimul meu an, este foarte serios”

Veste neașteptată pentru fanii „Vocea României”, chiar înainte de debutul celui de-al 14-lea sezon al emisiunii. Irina Rimes va dezvălui, în prima ediție a noului sezon, că acesta ar putea fi ultimul său an în rolul de antrenor.

Irina Rimes, pe scena de la Vocea României Foto: visualidea / RazvanLUPICA

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (...) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, anunță Irina Rimes la Protv.

Motivul pentru care antrenoarea se gândește să renunțe la scaunul de la „Vocea României” va fi dezvăluit vineri, 4 septembrie.

Reguli noi la „Vocea României”

Cel de-al 14-lea sezon al show-ului vine cu mai multe surprize pentru concurenți și antrenori. Pavel Bartoș va anunța încă de la început că două dintre cele mai temute arme ale antrenorilor, butoanele SUPERBLOK și MUTE, rămân în competiție.

Butonul MUTE le permite antrenorilor să își reducă la tăcere adversarii, în timp ce SUPERBLOK poate schimba radical lupta pentru un concurent.

În acest sezon apare însă și o noutate: butonul „a doua șansă”. Fiecare antrenor îl va putea folosi o singură dată pe parcursul audițiilor pe nevăzute, ceea ce poate oferi unui concurent o nouă oportunitate de a rămâne în competiție.

„Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente-am păstrat temutul buton SUPERBLOK, dar și butonul MUTE-care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul «a doua șansă», iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată!”, anunță Pavel Bartoș.

Ioana State urcă pe scena „Vocea României”

Printre concurenții care vor participa la audițiile pe nevăzute din noul sezon se numără și Ioana State, cunoscută publicului pentru spectacolele sale de stand-up comedy.

Ea va încerca să îi surprindă pe antrenori și să obțină un loc într-una dintre echipe, într-un sezon în care fiecare concurent va trebui să îi convingă pe artiști încă din primele secunde ale interpretării.

„Vocea României” revine vineri, 4 septembrie, de la ora 20.30, la PRO TV și pe VOYO. Cel de-al 14-lea sezon aduce voci noi, reguli noi și numeroase surprize.