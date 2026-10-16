Irina Rimes vorbește de relația pe care o are cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu după ce a anunțat că părăsește Vocea României

După opt ani petrecuți în juriul emisiunii Vocea României, Irina Rimes se pregătește să încheie un capitol important din cariera sa.

Irina Rimes, cântereață Foto: Pro TV

În ultimii doi ani, viața Irinei Rimes a fost marcată de proiecte muzicale, experiențe noi și o schimbare de perspectivă asupra priorităților personale. Ajunsă la 35 de ani, artista spune că a început să acorde mai multă atenție propriei stări de bine și lucrurilor simple, pe care programul încărcat nu îi permitea întotdeauna să le savureze.

Anunțul că actualul sezon va fi ultimul pentru Irina Rimes în postura de antrenor la Vocea României marchează încheierea unei etape care a început în 2018. Decizia nu a fost una ușoară, mai ales că artista a ajuns să considere echipa emisiunii drept o a doua familie.

În spatele hotărârii se află însă dorința de a petrece mai mult timp alături de cei dragi și de a-și reorganiza prioritățile, după ani în care concertele, filmările și proiectele muzicale i-au ocupat mare parte din program.

„Mi-a fost și mie foarte greu să iau decizia asta pentru că Vocea României, cu toată echipa de acolo, a devenit ca o familie pentru mine. Pur și simplu, această decizie cred că a venit natural, simt nevoia să am mai mult timp pentru mine și pentru familia mea și, din păcate, asta vine și cu câteva schimbări”, a explicat artista.

Unul dintre aspectele care vor face despărțirea de Vocea României mai dificilă este relația construită de-a lungul anilor cu ceilalți antrenori. Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu au fost colegii săi de platou, însă legăturile dintre ei nu se limitează la momentele surprinse de camerele de filmat.

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