Hillary Swank, însărcinată la 52 de ani. Actrița premiată cu Oscar a anunțat că așteaptă al treilea copil

Actrița americană Hillary Swank a anunțat că este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a treia oară, la vârsta de 52 de ani. Vedeta a făcut publică vestea printr-un mesaj postat pe Instagram, în care a ales să își prezinte sarcina drept „următorul proiect” din viața sa.

Hillary Swank a câștigat Oscarul pentru interpretarea din „Million Dollar Baby” Foto: Getty Images

„Mulți oameni m-au întrebat care va fi următorul meu proiect: acesta va fi lansat în decembrie”, a transmis actrița.

Foto: Instagram Hillary Swank

Hillary Swank este deja mama unor gemeni, o fetiță și un băiețel, născuți în 2023, potrivit News.ro.

Anunțul a fost întâmpinat cu numeroase mesaje de felicitare din partea colegilor de breaslă, printre care actrițele Drew Barrymore și Michelle Monaghan.

Considerată una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, Hillary Swank a câștigat Premiul Oscar pentru interpretarea din „Million Dollar Baby” (2004), film regizat de Clint Eastwood. De-a lungul carierei a mai jucat în producții precum „Boys Don't Cry”, „Insomnia”, alături de Al Pacino și Robin Williams, „The Homesman”, „Logan Lucky”, dar și în filme și seriale lansate în ultimii ani, precum „Ordinary Angels” și „Yellowjackets”.

Anunțul vine la trei ani după nașterea gemenilor și marchează un nou capitol în viața personală a actriței premiate cu Oscar.