Festivalul de Film de la Veneția și-a anunțat câștigătorii ediției din 2026. „Woman Unknown”, regizat de May El-Toukhy, a primit prestigiosul Leu de Aur pentru cel mai bun film, iar românca Alina Șerban a fost recompensată cu Premiul publicului Armani Beauty.

Au fost anunțați câștigătorii festivalului de Film de la Veneția Foto: Shutterstock

Drama daneză urmărește o tânără menajeră a cărei relație intimă cu un soldat german în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial îi pune în pericol viitorul și a fost singurul film din competiție regizat exclusiv de o femeie.

Într-un discurs emoționant, El-Toukhy a făcut referire la numărul redus al femeilor regizoare, problemă semnalată de președinta juriului, Maggie Gyllenhaal, chiar în prima zi a festivalului.

„Există o problemă sistemică. Este mai greu pentru femei să obțină finanțare pentru filme”, a spus Gyllenhaal în cadrul unei conferințe de presă.

„Le mulțumesc membrilor juriului pentru această mare onoare – și, în mod special, ție, Maggie, pentru că ți-ai folosit vocea și ai atras atenția asupra lipsei unor oportunități egale pentru femeile regizoare din industria noastră. Acest film a fost incredibil de dificil de realizat din punct de vedere financiar, logistic și emoțional. Iar ceea ce m-a făcut să merg mai departe a fost nevoia urgentă de a aduce în lumină femeile necunoscute din istoria noastră comună, pentru a le face cunoscute. Iar în această seară, în mod special, simt că am reușit să fac exact acest lucru”, a spus El-Toukhy, potrivit Variety.

Mai devreme în cursul serii, actrița din „Woman Unknown”, Mathilde Arcel, a primit Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță. Actrița daneză și-a câștigat imediat noi admiratori prin discursul său adorabil de stângaci. Ea și-a ridicat premiul înainte să spună: „Ăăă, o să-l pun jos pentru o secundă. Este foarte greu!”.

„Acesta este primul meu rol principal într-un film și este prima dată când particip la un festival de film și prima dată când câștig un premiu pentru un film. Așa că sunt extrem de onorată și mă simt foarte norocoasă să pot face acest lucru aici, la Veneția, alături de voi, oameni pe care îi consider cei mai extraordinari regizori și actrițe și actori din lume, pe care i-am admirat întreaga mea viață. M-aș ciupi, dar, dacă este un vis, chiar nu vreau să mă trezesc”, a spus Arcel, cu lacrimi în ochi.

John Malkovich a câștigat Cupa Volpi pentru cel mai bun actor pentru interpretarea unui agent CIA excentric în „Wild Horse Nine”, film care i-a adus deja actorului în vârstă de 72 de ani atenția în perspectiva premiilor Oscar. Malkovich nu a putut participa la ceremonie, deoarece filma un alt proiect la Montreal, însă a transmis un mesaj video în care a mulțumit juriului pentru premiu.

„Sunt profund onorat să fiu ales pentru acest premiu, care a fost acordat atât de multor actori extraordinari de-a lungul celor 83 de ediții ale Festivalului de Film de la Veneția. Le mulțumesc membrilor juriului pentru că mi-au acordat această onoare și îi mulțumesc lui Martin McDonagh pentru că a scris acest scenariu minunat și pentru regia sa excepțională și pentru că mi-a oferit acest rol fantastic. Și le mulțumesc tuturor colegilor mei minunați, în special partenerului meu, extraordinarul Sam Rockwell”, a spus Malkovich.

Marele Premiu al Juriului, a doua cea mai importantă distincție a festivalului, a fost acordat dramei „Possible Love”, regizată de Lee Chang-dong, care va reprezenta Coreea de Sud în cursa pentru Oscar la categoria cel mai bun film internațional.

„Fără răbdarea și încrederea atât de multor oameni, acest film nu ar fi putut veni pe lume. Producătorului meu, care a trebuit să suporte să bea în fiecare zi, îi mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze”, a spus regizorul Lee prin intermediul unui traducător.

„Possible Love” urmărește două cupluri căsătorite provenind din clase sociale diferite din Coreea de Sud, iar Lee și-a încheiat discursul reflectând asupra acestei teme.

„Trăim într-o epocă în care sensul muncii se estompează, iar legăturile dintre oameni sunt întrerupte tot mai mult. Am făcut acest film pentru a întreba ce poate și ce ar trebui să facă cinematografia în astfel de vremuri și consider acest premiu un semn că vreți să continui să pun aceste întrebări”, a spus regizorul.

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a revenit disidentului rus Ilya Khrzhanovsky pentru filmul său de trei ore și 15 minute, „DAU”, la care lucrează de două decenii.

El și-a dedicat premiul „ucrainenilor care luptă în acest război teribil pentru libertate și pace și victorie și pentru credința în ei”, dar și mamei sale, aflată în public, despre care a spus că „s-a născut în Ucraina chiar înainte de sosirea naziștilor”.

„Este, de asemenea, o poveste despre migrație și este povestea familiei noastre, iar mama mea a fost întotdeauna în umbra poveștii familiei noastre. Și, bineînțeles, le mulțumesc tuturor celor care au participat la acest film și care au investit atât de multă energie și dragoste pentru ca eu să îl pot realiza”, a continuat Khrzhanovsky.

„NAZA”, un documentar puternic despre conflictul din Gaza, realizat de Yuval Abraham și Rachel Szor, co-regizorii israelieni ai filmului „No Other Land”, a primit Premiul special al juriului.

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„Sincer, nu este foarte ușor să stau aici, gândindu-mă la toți politicienii și jurnaliștii israelieni care atacă acum acest film și îl neagă fără măcar să îl fi văzut. Se fac atât de multe lucruri pentru a nu privi realitatea”, a spus Abraham.

El a adăugat: „Credem că negarea unei crime este ceea ce îi permite acesteia să persiste și tocmai de aceea este deosebit de important pentru noi ca israelienii să vadă acest film – este țara noastră cea care comite aceste crime –, ca europenii să îl vadă și, în special, aici, în Italia, pentru că guvernul vostru și guvernul german blochează presiunile asupra Israelului care ar putea pune capăt acestui lucru, iar americanii să îl vadă, pentru că acea țară finanțează o mare parte din crime”.

Pe parcursul ceremoniei, mai mulți participanți și-au făcut timp pentru a-l omagia pe producătorul britanic Jeremy Thomas, laureat al premiului Oscar, care a murit vineri, la vârsta de 77 de ani.

Gianluca Farinelli, directorul Arhivelor de Film din Bologna și directorul artistic al premiilor David di Donatello din Italia, a spus: „Iubea cinematografia; cinematografia făcută de oameni și nu de inteligența artificială. Și-a iubit profund țara noastră. A produs capodopere, inclusiv ale unor mari regizori italieni”.

Thomas a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film pentru „The Last Emperor”, regizat de Bernardo Bertolucci, în 1988, una dintre cele nouă distincții Academy Awards obținute de film. Cei doi au realizat împreună cinci lungmetraje de-a lungul a 17 ani.

Alături de președinta juriului, Gyllenhaal, din juriul competiției au făcut parte regizoarea filmului „The Voice of Hind Rajab”, Kaouther Ben Hania, importantul regizor din Hong Kong Johnnie To, cineasta afgană Shahrbanoo Sadat, regizorul și scenaristul francez Xavier Giannoli, compozitorul filmului „The Brutalist”, Daniel Blumberg, și profesorul italian de studii cinematografice Francesco Casetti, stabilit în Statele Unite.

Mai jos este lista completă a câștigătorilor premiilor Festivalului de Film de la Veneția.

COMPETIȚIA

Leul de Aur pentru cel mai bun film: „Woman Unknown”, May El-Toukhy

Marele Premiu al Juriului: „Possible Love”, Lee Chang-dong

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Ilya Khrzhanovsky, „DAU”

Premiul special al juriului: „NAZA”, Yuval Abraham și Rachel Szor

Premiul pentru cel mai bun scenariu: „Un Bon Petit Soldat” („A Good Little Soldier”) – Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce

Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță: Mathilde Arcel, „Woman Unknown”

Cupa Volpi pentru cel mai bun actor: John Malkovich, „Wild Horse Nine”

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun tânăr actor: Malou Khebizi, „15/18 (A Place to Heal)”

Premiul publicului Armani Beauty: „Eu contez” („I Matter”), Alina Șerban

Premiul Luigi De Laurentiis pentru film de debut: „La maison du vent” („House of the Wind”), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

HORIZONS

Cel mai bun film: „Un détour par Diane” („Diane in the Loop”), Ann Sirot și Raphaël Balboni

Cel mai bun regizor: Jaqueline Lentzou, „Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra” („A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra”)

Premiul special al juriului: „La maison du vent” („House of the Wind”), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Cea mai bună actriță: Laleh Marzban, „Moragheb” („Falling House”)

Cel mai bun actor: Riccardo Scamarcio, „I figli della scimmia” („The Children of the Monkey”)

Cel mai bun scenariu: Tommaso Landucci și Damiano Femfert, „I figli della scimmia” („The Children of the Monkey”)

Cel mai bun scurtmetraj: „Quelques instants de bonheur” („A Few Moments of Happiness”), Shaden Safieddine Tazi

VENICE CLASSICS

Cel mai bun film restaurat: „La lunga notte del ’43” („Long Night of 1943”), Florestano Vancini

VENICE IMMERSIVE

Marele Premiu: „The Pigeon Ring”, Shixin Tao și Yuqi Zhang

Premiul special al juriului: „Out of the Ashes”, Rory Mitchell și Nonny de la Peña

Premiul pentru realizări: „Empire at Sea”, Peter Flaherty