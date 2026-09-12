 „Eu contez”, filmul Alinei Șerban, a câștigat Premiul publicului la Festivalul de Film de la Veneția | adevarul.ro
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Lungmetrajul „Eu contez” („I Matter”), scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat sâmbătă seară Premiul publicului „Armani beauty” în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Alina Șerban este singurul artist care reprezintă România la Festivalul de la Veneția anul acesta.
Alina Șerban este singurul artist care reprezintă România la Festivalul de la Veneția anul acesta. Foto: Facebook

Filmul, care reprezintă debutul în lungmetraj al regizoarei Alina Șerban, a avut premiera mondială în cadrul competiției Venice Spotlight, dedicată filmelor de public, la cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Alina Șerban devine prima regizoare de film romă din România și una dintre puținele regizoare rome din lume. De asemenea, ea este singurul artist care reprezintă România anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.

Scris și regizat de Alina Șerban, „Eu contez” este o coproducție România (microFILM), Germania (2Pilots Filmproduction) și Belgia (Frakas Productions, Lemming Film), care explorează teme precum depășirea fricii, speranța și acceptarea de sine.

Vorbit în română și romani, filmul spune povestea Rebecăi, o tânără romă care este pe cale să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Își pune toate speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va oferi, în sfârșit, o familie, însă nu bănuiește că drumul spre maturitate va fi mai greu decât și-a imaginat.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin, alături de 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.

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