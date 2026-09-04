John Malkovich a atras toate privirile pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, unde a apărut la premiera celui mai recent film al său, „Wild Horse Nine”. În vârstă de 72 de ani, actorul a optat pentru o ținută Dior neobișnuită și elegantă, completată de o cămașă cu un guler amplu, inspirat de gulerele elisabetane.

John Malkovich a atras toate privirile pe covorul roșu. Foto: X/@DEADLINE

Malkovich a purtat un costum negru din lână, cu rever ascuțit, și o cămașă din mătase ivoire, al cărei guler bogat în volane amintea de celebra „ruff” purtată în perioada elisabetană.

Revista Vogue a remarcat apariția actorului și l-a desemnat drept una dintre cele mai bine îmbrăcate vedete ale festivalului.

Sursa video: Facebook/British Vogue

Pasiunea lui John Malkovich pentru modă nu este una recentă. Actorul a studiat designul vestimentar în timpul facultății, iar la începutul carierei sale a lucrat în departamentul de costume al companiei Steppenwolf Theater din Chicago. De asemenea, Malkovich este colecționar de textile rare și vintage, pe care le-a folosit ulterior inclusiv în proiectele sale de modă.

Relația sa cu lumea modei este una de lungă durată. În 1989, Malkovich a defilat pentru Comme des Garçons, creațiile designerului Rei Kawakubo, iar în 1995 a apărut în prima campanie de modă masculină a Prada.

Malkovich, apariții spectaculoase la Veneția

În zilele petrecute la Veneția, actorul a surprins prin mai multe ținute originale. La o plimbare cu taxiul pe apă, Malkovich a fost fotografiat purtând o cămașă Hodakova cu o pereche suplimentară de mâneci atașate în zona umerilor. La conferința de presă dedicată filmului, el a optat pentru un costum alb Bode, o cămașă cu imprimeu retro și o cravată inspirată de stilul anilor '50, relatează sursa citată.

Apariția de la premiera „Wild Horse Nine” a fost însă cea mai spectaculoasă. Stilul ales de actor a readus aminte de costumele extravagante pe care le-a purtat în „Dangerous Liaisons”, filmul din 1988 în care a interpretat personajul Vicomte de Valmont.

„Wild Horse Nine”, regizat de Martin McDonagh, este plasat pe Insula Paștelui în perioada premergătoare loviturii de stat din Chile din 1973. John Malkovich și Sam Rockwell interpretează doi agenți CIA care dezvoltă o relație de prietenie neașteptată cu doi tineri studenți.