Filmul, precum mâncarea sau sportul, este una dintre puținele limbi universale. Nu doar că poți afla cât mai multe lucruri despre o societate poate aflată la capătul lumii, dar poți şi găsi o conexiune umană în cea mai sinceră formă a ei.

Laura Napolitano promovează cultura italiană, la nivel oficial, de peste 20 de ani. A petrecut mai mulți ani ca atașat cultural la Institutul Italian de Cultură din Paris și a avut un mandat ca director al Institutului Italian de Cultură din Melbourne. După aceste experiențe, Bucureștiul a fost primul pe lista ei unde și-a dorit să ajungă – era singura capitală din Europa de Est pe care o simțea mai aproape de țara natală. Fără a pierde legătura cu tradiția și cu istoria, Laura Napolitano a adus mai aproape de publicul român cultura italiană contemporană, în special cinematografia, un domeniu aproape de sufletul ei, concretizată prin două proiecte care au crescut de la an la an: Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România și Il Cinema Ritrovato on Tour, care a pus în prim-plan istoria și memoria filmului.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Laura Napolitano vorbește despre importanța culturii și educației ca fundament al unui viitor sănătos, cum cinematografia contemporană este un pod între Italia și România și cum se poate aduce arta nouă publicului trecut de a doua tinerețe și arta veche noilor generații.

De asemenea, directoarea Institutului Cultural Italian ne-a vorbit și despre noua ediție a Festivalului Visuali Italiane care este în plină desfășurare la București, până pe 8 martie, dar care urmează să ajungă și în alte mari orașe din țară: Cluj-Napoca (12-15 martie, Cinema Victoria), Brașov (în premieră, 21-22 martie, Cinema Modern), Iași (21-22 martie, Cinema Ateneu), Craiova (27-29 martie, Cinema Inspire), Timișoara (27-29 martie Cinema Studio).

„Weekend Adevărul“: Sunteți la finalul unui mandat de patru ani. Ați ales Bucureștiul sau ați fost repartizată?

Laura Napolitano: A fost prima mea alegere, de fapt. Înainte de asta, când eram la universitate, am mers în Olanda pentru șase luni, prin Erasmus. Apoi, după absolvire, am mers în Japonia, unde am stat mult timp. Experimentasem deja Franța și Australia și nu aveam nicio informație anterioară, nu mai fusesem niciodată la București sau în România înainte, dar eram curioasă despre această parte a Europei, despre țările est-europene în general. Când eram la Paris, am început de fapt să studiez limba cehă pentru că era un centru ceh lângă Institut (râde). Deci totul este doar un pic aleatoriu, dar îmi place foarte mult cultura cehă. Despre România nu știam multe, însă am fost și sunt pasionată de cinematografia română.

Noul Cinema Românesc sau cel din perioada comunistă?

Să spunem că Noul Val din România. Cinematografia este ceva ce îmi vorbește despre o țară. Când trebuie să decizi să te muți într-o țară sau alta, este complicat pentru că trebuie să simți ceva pentru acea țară pentru a fi bine și de asemenea pentru a fi capabil să faci o treabă bună. Știu sigur că eu, de exemplu, nu voi aplica niciodată pentru o țară din America de Sud pentru că nu vorbesc spaniola și nu am mult interes în a descoperi acea cultură. În timp ce pentru România am avut acest indiciu că ar putea fi ceva ce aș iubi și chiar așa a fost, deci trebuie să am mereu încredere în instinctul meu.

Știați limba română? Sau aveați prieteni din România?

Nu, nici limba română, nici prieteni români, nimic. A fost un fel de alegere oarbă, așa cum a fost și pentru Japonia. Am studiat japoneza la Universitate, nu știam nimic despre Japonia în afară de cultură, care este fascinantă. Însă limba este ceva ce experimentezi când începi să studiezi, abia atunci îți dai seama dacă îți place sau nu. Și pentru mine, Japonia a fost o experiență grozavă, limba japoneză de asemenea. Și la fel este și România.

Poate ați fost atrasă de România având în vedere trecutul nostru îndepărtat care ne leagă de Imperiul Roman?

Sunt atrasă în special de lucrurile care sunt similare cu Italia sau cu cultura italiană. Similitudinile, legăturile puternice între cele două țări ale noastre există și mă ajută foarte mult când lucrez. Poate un lucru care a ajutat alegerea mea a fost faptul că limba, chiar dacă nu am studiat cu adevărat româna, este totuși mai puțin complicată decât alte limbi din țările est-europene – nu este poloneză, nu este cehă (râde). Am făcut doar un an de limbă cehă și apoi am renunțat. Dar în cazul limbii române, te simți mereu ca acasă în unele moduri, pentru că sunetul este similar, cuvintele sunt similare, latina este de bază. Deci, în acest sens, poate a fost mai ușor pentru mine să vin aici și să mă simt mai puțin pierdută.

Ce ați sperat să aduceți din Italia publicului român?

Când faci acest job, este întotdeauna un fel de echilibru între faptul că trebuie să fii generalist, în sensul că promovăm întreaga cultură – tradiția și contemporanul, toate sectoarele, deci literatură, cinema, teatru, dans, dar și design, știință; încerci să atingi un pic din toate. Dar, desigur, fiecare dintre noi, directorii institutului, are propriile priorități sau ceva ce îi place cel mai mult. De asemenea, trebuie să te gândești la țara în care ești. Pentru că nu este exact același lucru ceea ce propui în România ca în Franța sau în Australia.

Trebuie să vă adaptați agenda...

Da, exact. Însă mereu trebuie să te adaptezi și la mediul pe care îl găsești. Iar pentru mine a fost perfect pentru că iubesc cinematografia, împreună cu literatura probabil, dar aici am găsit într-adevăr un teren bun pe care să lucrez pe cinema.

Ați simțit publicul român atras de cinematografia italiană?

Am avut o colaborare grozavă cu festivaluri și cinematografe din toată țara de la care aveam mereu cereri: am dori să arătăm acest film, ne puteți ajuta cu drepturile, am dori să invităm niște regizori, niște oameni din lumea cinematografiei etc. Și asta înseamnă că există un public, cu siguranță, pentru că festivalurile de aici își cunosc publicul. De asemenea, am încercat atât cu filme clasice, cât și cu cinema contemporan și pot spune după doi ani și jumătate aici că da, românii iubesc cinematografia italiană. Depinde probabil de vârsta publicului – ar fi cei care sunt mai atrași de filmele clasice și alții mai interesați de scena contemporană, dar există un interes cu siguranță.

Cum ați încercat să aduceți oamenii mai în vârstă la filmele contemporane?

Am avut Cinema Ritrovato în turneu prin mai multe orașe mari din țară, unde, de exemplu, am proiectat anul acesta „Una giornata particolare“, cu cele două mari vedete Marcello Mastroianni și Sophia Loren – un film foarte frumos și emoționant. A fost sold-out la București, Timișoara și Cluj-Napoca. Asta înseamnă, desigur, că acest tip de filme are un public specific și vor fi pur și simplu o mulțime care merg. Dar știu că există un public specific ca de exemplu pentru filmele contemporane. De fapt, trebuie să găsești publicul specific pentru fiecare tip de lucruri pe care le faci.

Știm că dacă arătăm un film de Fellini, va fi un public uriaș. La fel de bine știm că Luca Guadagnino sau Paolo Sorrentino, acești doi mari regizori italieni contemporani, atrag publicul în România, de aceea Sorrentino este mereu distribuit în România. Probabil publicul va fi diferit, deci vârstă diferită sau un tip diferit de iubitori de cinema – depinde foarte mult de oameni, fiecare dintre noi ca cinefil are propriul său interes, propria pasiune. Eu, de exemplu, sunt o sunt fană a Hollywoodului clasic pentru totdeauna. Pentru mine, cinematografia dintre 1930 și 1950 este cea mai bună perioadă din toate timpurile. Dacă eu trebuie să mă gândesc la filmele mele iubite, voi alege perioada aceasta. Asta nu înseamnă că nu merg la cinema acum, dimpotrivă.

Credeți că arta, cultura în general, are mai multe șanse să vândă ceva vechi tinerilor sau ceva nou bătrânilor? Care categorie este mai deschisă?

Nu m-am gândit niciodată la asta. Cred că mulți tineri nu merg la evenimente tradiționale, mai ales pentru că nu știu despre ele și probabil cred că sunt plictisitoare. Dar cred că este mai dificil să convingi oamenii de la o anumită vârstă în sus că își pot schimba gusturile. Depinde mereu, desigur, dar chiar și eu care am acest job simt că sunt unele lucruri pe care îmi este mai dificil să le înțeleg. Îți spui ție însuți „sunt atât de multe lucruri bune, sunt atât de multe clasice care rezistă timpului. De ce ar trebui să-mi folosesc timpul să urmăresc un spectacol sau un film sau să merg la această expoziție și probabil nu va fi atât de grozav. Adică, ar putea fi, dar ar putea să nu fie. În timp ce dacă merg să văd un film clasic sau un maestru al Renașterii, sunt sigură că va fi grozav“. Deci există acest micuț lucru în creierul tău care te-ar putea opri.

Pe de altă parte, mi-aș imagina că, pentru tineri, ei cred că tot ceea ce este vechi este plictisitor. Dar în același timp, dacă au șansa să participe la un eveniment care prezintă cultură clasică sau tradițională, vor înțelege probabil frumusețea acestora. De exemplu, de curând am avut un masterclass ținut de doi curatori de la Cinema Ritrovato din Bologna, care se ocupă de secțiunea de filme mute, cinema timpuriu, probabil primii 10 sau 20 de ani de cinema. Iar ei spuneau că „știm că suntem o nișă, dar cinemaul la acea vreme era atât de distractiv. Lucrul principal despre cinema era întotdeauna să distreze oamenii“. Deci trebuie să găsești o cale de a atrage tinerii către un astfel de tip de film; ei îl vor iubi.

„Cultura deschide multe uși“

Poate cinematografia contemporană să fie un pod între România și Italia?

Da, cu siguranță. În afara faptului că ar putea exista colaborări, ar putea exista coproducții. Cinematografia contemporană este un mod de a înțelege cealaltă țară, datorită tematicii și a modului de a aborda unele probleme într-o lume globală. În final, poți simți, poți înțelege vizionând un film. Poți vedea un film din Thailanda și să nu știi nimic despre țară sau limba thailandeză, dar poate este un film despre tineri și vei vedea că, chiar dacă contextul, societatea sunt total diferite, totuși tipul de probleme cu care se confruntă tinerii este același peste tot, deci te poți conecta cu asta. Pentru mine, cinematografia a fost prima fereastră deschisă către România.

Ce a fost atât de familiar în cinematografia românească pentru dumneavoastră?

Filmul care îmi place cel mai mult este „Moartea domnului Lăzărescu“. Desigur, este foarte specific românesc datorită contextului, plasarea acțiunii la începutul anilor ’90. Deci este România după Revoluție, cu dificultățile ei. Eu sunt din sudul Italiei și acolo chiar dacă nu am văzut un film asemănător, m-am confruntat cu probleme ale sistemului de sănătate din regiunea mea, astfel că m-am putut conecta cu filmul lui Cristi Puiu. Atunci când vezi un film, este mereu așa: există, desigur, un fundal care ar putea fi total diferit de al tău, dar esența, sentimentul oamenilor este același. Când un film este bun, vei avea mereu această conexiune umană. Aceasta este de fapt cultura: să simți conexiunea într-adevăr umană.

„Bella ciao“

Credeți că cinematografia ar trebui să fie mai implicată în politică? Să aibă mereu un mesaj politic, social?

Nu. Eu sunt o mare fană a mesajelor sonore. Nu este vorba doar despre cinema, în general, în cultură, vrei pe cineva care este conștient de ceea ce face, care vrea să spună ceva. Dar nu sunt total convinsă că mesajele politice foarte puternice trebuie să vină din cultură. În primul rând, cultura e o hrană de la artist însuși sau însăși, iar asta ar putea fi politică, dar ar putea să nu fie. Trebuie să îmi placă ceva, pentru că mesajul politic pe care îl prezintă este cel de care îmi pasă. Dacă un film este prost, chiar dacă mesajul este puternic și este important pentru tine, tot este un film prost. Deci uneori există un pic prea multă politizare a lucrurilor. Nu sunt împotrivă, dar nu cred că ar trebui să fie ceva obligatoriu pentru cultură. Chiar dacă nu există un mesaj direct, vei înțelege ce este în spatele acelei opere de artă.

S-a spus dintotdeauna că arta, cultura și fotbalul, chiar și mâncarea, sunt în această categoria de soft power. Cum vedeți acest lucru?

Dacă ne gândim la Statele Unite ale Americii, în afară de influența politică și puterea militară, cred că am crescut cu toții cu cultura americană. Cinema, TV, muzică, orice venea din America era frumos în general. Însă noi italienii, de exemplu, suntem mult mai legați de România, de cultura română, pentru că este Europa. Este ceva ce poți simți, conexiunea – nenegociabilă, ușoară. De exemplu, Australia ai crede că este o țară occidentală, dar este de asemenea foarte asiatică și foarte izolată. Astfel că am simțit că suntem destul de diferiți...

Ați simțit vreodată această presiune referitoare la soft power, atât personal, cât și la nivel politic? A existat ceva anume din partea oficialităților italiene care să vă fie impus pe agenda de la București?

Avem unele acțiuni majore care vin de la Ministerul Afacerilor Externe. Facem parte din rețeaua Ministerului Afacerilor Externe și avem ambasada aici, deci sunt unele priorități, să spunem, stabilite pentru noi. În cazul nostru, se știe că suntem foarte bine cunoscuți pentru tradiția noastră, pentru arta clasică, literatură, cinema, dar mult mai puțin despre creația contemporană și deci ceva ce este considerat foarte important. Dar eu îmbrățișez această idee de a prezenta și ceea ce facem acum, care sunt statutul creației contemporane, inovația. De asemenea, o prioritate este încercarea de a construi un public tânăr; așa cum vorbeam înainte, avem acești iubitori ai culturii italiene de la origine și este foarte ușor să prinzi acel public, dar trebuie să ne gândim la viitor, la un public tânăr care va crește cu tine. Deci acestea sunt câteva indicații pe care le primim de la Ministerul Afacerilor Externe.

Cultura și educația, pilonii de bază ai viitorului

La noi, informația este că Italia tratează cultura serios, o consideră parte din soft power și se folosește de ea pentru a-și fundamenta statutul de mare putere a Europei. Cât de mult investește Italia în cultură? Făcând aici și o paralelă cu situația actuală a culturii din România...

Când am început acest job, acum aproape 20 de ani, a fost marea criză din 2008, 2009. Atunci au fost tăieri uriașe în bugetul nostru peste tot în lume, a fost foarte complicat. Dar de aproape zece ani am putut accesa mult mai multe fonduri pentru activitățile noastre. De atunci cred că am reușit să investim mai mulți bani în cultură. Vom vedea ce va fi pentru că este o problemă peste tot, nu doar în România sau Italia. Ne confruntăm cu unele dificultăți, deci vor fi unele tăieri, dar nu atât de multe cât am experimentat acum 15 ani. Dar cred că ar trebui să investim mai mult în cultură, în educație, niciodată nu este suficient. Uneori, oamenii nu realizează că, de fapt, cultura deschide multe uși, educația este de asemenea foarte importantă și trebuie să investim în școli, în universități, în cercetare, pentru că și asta atrage oameni în țările noastre. Cu cât investești mai mult în aceste sectoare, cu atât vei primi mai mult de fapt în viitor. Dar trebuie să ai viziunea pentru viitor, nu doar să te gândești la anul ce vine.

Și Italia are această viziune?

Ar trebui să fie mai mult. Nu doar din punctul de vedere al guvernului, ci în general. Sunt o mulțime de oameni care nu înțeleg importanța culturii și a educației. Când vorbești cu oamenii din sectorul privat și îți explici jobul, ei îți arată doar cât de preocupați sunt de cum cheltuim banii. Ei își doresc un profit pe loc, nu investesc în viitorul de lungă durată. Știm că dacă reușim să vorbim mai mult despre cultura italiană, limba italiană, frumusețea Italiei, gastronomie, oamenii vor avea un interes în privința Italiei, să lucreze sau să studieze acolo. Astfel, este o investiție pe care o vom vedea peste câțiva ani. De asemenea, este important să construim ceva care ar putea rămâne mai mult timp.

„Dacă vorbim despre o cultură doar ca despre un monolit nu ajungem nicăieri“

Pe ce filme pariați din selecția de anul acesta a festivalului Visuali Italiane?

Pariul ușor, care va fi și cel mai de succes, este cu siguranță Sorrentino, cu cel mai recent film „La Grazia“. Urmează să fie distribuit de Independența Film în acest an. Ceea ce îmi place mie cel mai mult sunt alte câteva filme. O mare surpriză a fost acest film drăguț numit „Gioia Mia“. Este filmul de debut al unei tinere regizoare, Margherita Spampinato. Este un film drăguț despre un băiat, probabil de vreo 10 ani, care, în vacanța de vară, trebuie să meargă la o mătușă bătrână... Avem o casă în Sicilia, unde totul este analog, fără telefon mobil, fără wi-fi, fără nimic – ne-am întors în timp cu toate acestea. Pentru un film de debut este foarte frumos și foarte emoționant, foarte intens. Chiar îmi amintea de mine, când aveam aceeași vârstă, și cred că toată lumea se va gândi la propria copilărie.

O altă producție care îmi place foarte mult este de fapt serialul TV „Portobello“, din care vom proiecta primele două episoade. Marco Bellocchio are acum 84 de ani, deci este vechea generație de regizori de film din Italia, dar el încă are într-adevăr ceva de spus. El este cel care experimentează în zona de seriale TV – a făcut acum câțiva ani alt serial TV numit „Esterno Notte“, pe care l-am arătat și la festival. Acela era despre uciderea lui Aldo Moro (n.r. – prim-ministru al Italiei în cinci mandate) de către teroriștii roșii. Acum, Bellocchio a vrut să vorbească despre alt moment al istoriei Italiei, situația cu Enzo Tortora. Acesta a fost un jurnalist, conducea acest program TV de succes uriaș numit Portobello. Chiar îmi amintesc de el pentru că era începutul anilor ’80 și absolut toată lumea în Italia se uita la asta – era atât de popular și atât de drăguț. Iar acest jurnalist, la un moment dat, a fost acuzat pe nedrept că este un dealer de droguri sau ceva de genul. Însă a fost o greșeală judiciară; a fost acest tip de la Camorra care de fapt l-a acuzat pe nedrept și bietul om a mers la închisoare. Până la urmă a fost achitat, dar a petrecut câțiva ani în închisoare și după aceea pur și simplu nu s-a mai putut întoarce la TV, la viața lui anterioară, și a murit imediat după. Așadar, este ceva într-adevăr legat de o istorie italiană, dar în același timp este despre un om aflat în acest mecanism teribil al justiției greșite și relația cu media – în momentul în care a fost acuzat, a fost abandonat de toată lumea și media l-a atacat mult. Deci serialul este despre acest mecanism existent între putere, justiție, media și omul normal care este distrus de sistem.

Cred că și în această ediție ați reușit să faceți un echilibru. Aveți debutul, aveți acest regizor mai în vârstă și aveți western spaghetti – deci sunt filme pentru toată lumea. De ce ați ales western spaghetti?

Selecția a fost făcută de Eddie Beftorzi, care este curatorul festivalului nostru, precum și curator la Festivalul de Film de la Locarno. Dar avem aceleași gusturi, de fapt. Am pus Noul Western în selecție pentru că și tradiția festivalului este de a închide cu un clasic. În ultimii doi ani am avut un fel de clasic contemporan: „Io sono l'amore“ de Luca Guadagnino și „Le conseguenze dell'amore“ de Sorrentino. Așa că anul acesta avem Noul Western, pus împreună în dialog cu unul vechi. În plus, anul acesta sărbătorim centenarul nașterii lui Sergio Corbucci, care este regizorul filmului „Django“. Deci vechiul și noul, să vedem cât de mult s-a schimbat sau nu.

„Contaminarea“ culturală

Legat de western spaghetti, sunt mulți oameni, dintre cei care au văzut chiar la lansare trilogia lui Sergio Leone cu Clint Eastwood în rolul principal, care cred că sunt filme americane – pornind de la ideea legăturii imposibile dintre un western, produsul american, și Italia. Și mi se pare cumva pus în oglindă cu moștenirea italiană dusă în SUA la începutul secolului XX, pe care americanii și-au cam însușit-o oarecum. Ce părere au italienii despre această „apropiere culturală“?

De exemplu, dacă te gândești la Scorsese sau Coppola, observi cu siguranță că nu este același lucru ca la un alt regizor, simți partea italiană. Cred că atunci când o cultură reușește să se „contamineze“ cu o alta în felul în care au făcut-o în SUA este un lucru bun. Eu încerc mereu de obicei să văd partea bună. Deci cred că asta înseamnă că avem o cultură care este un lucru viu, care este mereu în evoluție în întâlnirea cu celălalt. Deci cred că este bine. Da, desigur ai aproprierea, dar este ceva ce facem și noi cu alte culturi. Dar mai mult decât apropriere aș vorbi despre contaminare, care este frumusețea ei. Eu promovez cultura italiană, dar iubesc cultura din diferite țări și chiar cred că dacă vorbim despre o cultură doar ca despre un monolit nu ajungem nicăieri. De aceea vorbim despre construirea podurilor și punerea artiștilor împreună, pentru că de fapt este dificil să spui că un lucru este doar italian și altul este doar românesc. Sunt multe influențe din diferite alte țări și asta este, da, frumusețea ei.

Așa cum este și deviza Uniunii Europene: unitate în diversitate...

Da, exact. Cred că este un mesaj foarte puternic pentru că suntem europeni, dar fiecare dintre noi este diferit datorită contextului, limbii. Este atât de dificil să spui că ceva este doar italian. De exemplu, te gândești la ce este mai italian decât mâncarea italiană. Apoi mergi la Trapani, de exemplu, în Sicilia, ai cus-cus, care este un preparat tipic de acolo pentru că a rămas influența arabilor, este în meniul lor de secole. Dacă mergi la Bolzano, de exemplu, în Dolomiți, există o mulțime de influențe austriece și vei mânca canederli. Așa se întâmplă și în România, care are multe minorități. Prima mea întâlnire cu un autor român a fost cu Herta Müller. Prima carte pe care am citit-o vreodată din România. Deci este ea româncă? Este ea nemțoaică? Nu poți spune pur și simplu că nu este româncă pentru că scrie în germană sau invers. În 2023, la târgul de carte Bookfest, Italia a fost invitatul de onoare. Am invitat și o tânără scriitoare, Andrea. Ea s-a născut în România și a plecat în Italia când era foarte mică. A scris primul ei roman, în italiană, dar vorbea despre această experiență cu limba, că simte că nu aparține niciuneia pentru că atunci când scrie în română, simte că nu este cu adevărat româncă. Deci adevărații români vor înțelege că ea a pierdut ceva. Și la fel este cu italiana: uneori pur și simplu traduce cuvinte din română. Poți spune că ea nu face parte din cultura italiană? Că nu ar fi trebuit să vină la târgul de carte? Nu. Deci aceasta este contaminarea, aceasta este partea cea mai interesantă a acestui job.

Și pentru a închide cercul, ce ați pune în bagajul din România către Italia, atât fizic, cât și emoțional?

Mi-am făcut prieteni buni. Chiar iubesc personalul de aici de la Institut. Deci conexiunile umane pe care le-am construit aici, acelea vor rămâne mereu în inima mea, cred. Cât despre fizic, nu știu. Sunt mult mai puțin legată de lucruri fizice, deci nu sunt sigură. Probabil o mulțime de cărți pe care le-am cumpărat între timp fiind aici.