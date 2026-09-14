 Participarea României la războiul din Ucraina, noua intoxicare din online. General: „E o nebunie” | adevarul.ro
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Analiză Participarea României la războiul din Ucraina, noua intoxicare din online. General: „E o nebunie”

Analize Adevărul
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Zvonurile că militarii români pleacă pe frontul din Ucraina explodează pe internet. Generalul Marius Crăciun spune lucrurilor pe nume: cei 20 de ofițeri nu vor merge în țara vecină și nici nu vor lupta cu rușii.

Militarii români vor ajunge în Franța și Marea Britanie
Militarii români nu vor merge pe teritoriul Ucrainei Foto: MApN

Ca de fiecare dată când în CSAT se discută decizii importante, apar probleme de interpretare și teorii ale conspirației în legătură cu implicarea unor țări NATO în Ucraina. Asta după ce președintele României, Nicușor Dan, a solicitat Parlamentului aprobarea pentru participarea a până la 20 de militari români, personal de stat major, la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Aceștia ar urma să facă parte din structurile de comandă și control subordonate acestuia.

Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei are caracter rotațional și este dislocat, prin rotație, în Franța și Marea Britanie. Rolul militarilor români nu va fi acela de a lupta pe frontul ucrainean. Ei ar urma să contribuie la activități de planificare strategică, operații curente, securitate și apărare cibernetică.

De altfel, nici comandamentul nu va fi implicat direct în război, ci va acționa și va asigura planificarea la nivel strategic, coordonând acțiunile stabilite în cadrul Coaliției de Voință.

Ce prevede solicitarea transmisă Parlamentului

„Planificarea în cadrul Comandamentului se desfășoară la nivel strategic, este direcționată către îndeplinirea obiectivelor strategice ale Coaliției de Voință şi urmărește realizarea acțiunilor cu utilizarea cât mai eficientă a resurselor la dispoziție”, a notat președintele Nicușor Dan în solicitarea transmisă Parlamentului.

În opinia sa, participarea Armatei României la acest demers ar contribui la creșterea vizibilității, la proiectarea intereselor noastre naţionale şi ar demonstra o atitudine proactivă, precum şi continuitate în raporturile cu partenerii strategici. Nu în ultimul rând, prin această contribuție, România „s-ar alinia cu angajamentele naționale care vizează promovarea stabilităţii şi a securităţii în vecinătatea României, precum şi promovarea profilului României ca actor strategic”.

Deși rolul militarilor români nu va fi acela de a lupta împotriva Rusiei, în spațiul public au apărut informații false conform cărora România ar intra în război. Aceasta în condițiile în care chiar în solicitarea președintelui se menționează clar că implicarea României în procesul de planificare nu presupune trimiterea de trupe combatante pe teritoriul Ucrainei.

Generalul Marius Crăciun: „Nu se pune problema ca România să intre în război”

Generalul (r) Marius Crăciun, cofondator al Forțelor de Operații Speciale, spune că toată această intoxicare din spațiul public nu reprezintă decât o nouă acțiune parte din războiul hibrid în care România este vizată de agenții ruși. Autoritățile române au fost din nou prinse pe picior greșit în ceea ce privește comunicarea cu publicul, capitol la care nu au excelat niciodată.

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„Asta este doar o nouă nebunie. Am postat și eu pe Facebook despre solicitarea președintelui și m-am trezit cu tot felul de persoane care nici măcar nu au citit solicitarea și nici ce am scris eu, dar susțineau că suntem trimiși în război. Să o spunem clar: nu se pune problema ca România să intre în război. Nici vorbă”, spune generalul.

El susține că nici reciproca nu este valabilă și că Rusia nu va ataca România sau un alt stat membru NATO.

„Rusia nu ar avea niciun avantaj dacă ar ataca NATO. Din contră. Una este să ataci Ucraina și alta este să ataci un colos cum e NATO. Cum să o facă?”, mai spune el.

În privința solicitării președintelui Nicușor Dan, generalul Marius Crăciun consideră că autoritățile ar trebui să comunice mai eficient și să găsească modalități de a transmite informațiile într-un format accesibil oricui.

„Deci este vorba despre un comandament de coordonare a sprijinului logistic și de instruire pentru Ucraina, care este lângă EUCOM în Germania. Deci pe teritoriul Germaniei, unde noi trebuie să încadrăm niște funcții, pentru că așa este normal, ca o contribuție națională”, explică generalul.

Miza financiară

El amintește că, după încheierea războiului, va urma o perioadă în care Ucraina va trebui reconstruită, iar în joc vor fi sute de miliarde de euro. România trebuie să participe, iar firmele românești ar avea de câștigat din aceste proiecte, la fel cum teritoriul țării noastre ar putea servi ca bază logistică, fapt ce ar aduce alte beneficii economice.

„Suntem parte din țările care sprijină Ucraina inclusiv din punct de vedere logistic, cu diverse materiale. Dacă vrem ca în perioada de după război, în toată etapa asta de reconstrucție — care va dura probabil cel puțin 15-20 de ani —, să contăm, trebuie să înțelegem că bazele logistice pot fi doar în două locuri: în Polonia și, mai ales, în România, care are cea mai lungă graniță. Deci este normal să participăm la această activitate. Unii s-au atacat, inclusiv prieteni de-ai mei care nu citesc și nu înțeleg. Nu intrăm în război, asta este cea mai mare prostie pe care am auzit-o și nu se bazează pe absolut nimic”, susține generalul Marius Crăciun.

Votul din Parlament și interesul național al României

Generalul spune că România a avut și mai are militari pe teritoriul altor state, dar că niciunul nu se află acolo pentru a lupta cu Federația Rusă. În același timp, pe teritoriul României se află militari francezi, americani și din alte state aliate, dar prezența lor nu are legătură cu războiul.

„Trimitem oameni pe teritoriul Germaniei, Franței și Marii Britanii așa cum trimitem oameni pe teritoriul Bulgariei sau al Poloniei, ca parte din misiunile curente care trebuie aprobate de Parlament, iar Parlamentul le va aproba fără niciun fel de problemă. Vreau să cred că și în AUR, POT și SOS mai sunt parlamentari mai puțin îndoctrinați, care vor vedea interesul național și vor vota ca România să ajute în continuare Ucraina. Fiindcă astfel ne vom ajuta pe noi, de fapt. Sunt convins că există astfel de oameni în aceste partide, iar Parlamentul va aproba”, încheie generalul Marius Crăciun.

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