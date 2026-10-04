 Provocarea zilei pe „Adevărul”: „Ploi însoțite de vânt puternic”. Știi să rezolvi integrama? | adevarul.ro
search
Duminică, 4 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Provocarea zilei pe „Adevărul”: „Ploi însoțite de vânt puternic”. Știi să rezolvi integrama?

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

„Adevărul” aduce în mediul online una dintre rubricile îndrăgite de cititori din ediția tipărită a ziarului. Secțiunea „Jocurile zilei” le propune celor care vor să-și pună mintea la încercare o serie de provocări accesibile direct de pe telefon, tabletă sau computer.

jocuri integrame standard 2026 10 04 landscape png
Foto: Jocurile Adevarul

De la Sudoku, integrame şi rebus clasic până la quiz-uri, noua secțiune oferă zilnic jocuri care testează atenția, cultura generală și spiritul de observație, astfel încât fiecare jucător să-și poată alege provocarea potrivită.

Duminică, 4 octombrie, platforma propune cititorilor, printre altele, o nouă integramă interactivă, perfectă pentru cei care vor să își testeze atenția, vocabularul și logica.

Integrama poate fi completată AICI.

Integrama este construită în stilul clasic, cu săgeți care indică direcția de completare și cu un amestec de definiții scurte, provocatoare și uneori amuzante. Printre indiciile din joc se regăsesc:

„Ploi însoțite de vânt”

„Furtună ca la tropice”

„Mâna norii pe cer”

„Ploaie intensă de vară”

Careul este bine structurat, cu zone mai ușoare și altele care cer atenție sporită, astfel încât atât începătorii, cât și pasionații de integrame să găsească o provocare pe măsură.

Integrama poate fi rezolvată direct online, fără cont și fără limitări.

Tot la rubrica „Jocurile zilei” cei care vor să își mențină mintea în formă găsesc și alte provocări interesante, inclusiv Quiz, Rebus și Sudoku.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
George Simion, anunț-BOMBĂ despre Călin Georgescu. Mesaj de ultimă oră
gandul.ro
image
Dezvăluire BOMBĂ în cazul zborului FlyDubai! Copilotul, CONCEDIAT anterior din cauza opiniilor extremiste
mediafax.ro
image
Cele mai ieftine 10 mașini electrice pe care le poți cumpăra în România în 2026
fanatik.ro
image
O lună octombrie mai caldă decât de obicei ar putea prevesti o iarnă grea pentru Europa: ce arată prognozele meteorologilor
libertatea.ro
image
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
digisport.ro
image
Ziua Mondială a Animalelor, sărbătorită în Parcul Herăstrău. Adopții, demonstrații canine și activități pentru întreaga familie
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Incendiu puternic la o hală de vopsea şi diluant din Vâlcea. Momentul în care flăcările cuprind clădirea
observatornews.ro
image
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
cancan.ro
image
Cum poți continua să lucrezi după pensionare? Ce condiții trebuie să îndeplinești? Ce poate decide angajatorul
newsweek.ro
image
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
prosport.ro
image
Cine poate fi președinte de bloc, potrivit legii. Nu orice locatar poate ocupa această funcție
playtech.ro
image
Ei sunt sportivii români care au făcut avere după retragere. În ce și-au investit banii
fanatik.ro
image
Lista „orașelor moarte" din România. „Casele se iau pe nimic”
ziare.com
image
Georgina Rodriguez, dezlănțuită: "Nu știu cum poate acest om să îi poarte numele lui Hristos"
digisport.ro
image
De ce trebuie lăsate smochinele peste noapte înainte de fierbere. Secretul pentru o dulceață ca la bunica
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Andreei Popescu. A dat lovitura cu un super penthouse, în zona de fițe a Capitalei. Este imens, iar fiecare copil va avea camera lui: Maica Domnului, îți mulțumesc! / VIDEO
romaniatv.net
image
Primești bani de la părinți, prieteni sau rude? Când poate cere ANAF explicații și în ce situație se aplică impozitul de 70%
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
„Era să murim într-un buncăr!” Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația. Ce descoperire macabră au făcut
click.ro
image
Cât costă lemnele de foc în America? O româncă din Pennsylvania a dezvăluit prețul: „O mașină plină”
click.ro
image
Ce a făcut Romanița Iovan chiar de ziua ei, la 62 de ani. A sărbătorit alături de fiul său: „Am primit cel mai frumos dar”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Premieră la Insula Iubirii! Fetele au văzut imagini din vila băieților. Bianca, reacție nervoasă: „Vă arăt eu show!”
image
„Era să murim într-un buncăr!” Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația. Ce descoperire macabră au făcut

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant