Provocarea zilei pe „Adevărul”: „Ploi însoțite de vânt puternic”. Știi să rezolvi integrama?

„Adevărul” aduce în mediul online una dintre rubricile îndrăgite de cititori din ediția tipărită a ziarului. Secțiunea „Jocurile zilei” le propune celor care vor să-și pună mintea la încercare o serie de provocări accesibile direct de pe telefon, tabletă sau computer.

Foto: Jocurile Adevarul

De la Sudoku, integrame şi rebus clasic până la quiz-uri, noua secțiune oferă zilnic jocuri care testează atenția, cultura generală și spiritul de observație, astfel încât fiecare jucător să-și poată alege provocarea potrivită.

Duminică, 4 octombrie, platforma propune cititorilor, printre altele, o nouă integramă interactivă, perfectă pentru cei care vor să își testeze atenția, vocabularul și logica.

Integrama poate fi completată AICI.

Integrama este construită în stilul clasic, cu săgeți care indică direcția de completare și cu un amestec de definiții scurte, provocatoare și uneori amuzante. Printre indiciile din joc se regăsesc:

„Ploi însoțite de vânt”

„Furtună ca la tropice”

„Mâna norii pe cer”

„Ploaie intensă de vară”

Careul este bine structurat, cu zone mai ușoare și altele care cer atenție sporită, astfel încât atât începătorii, cât și pasionații de integrame să găsească o provocare pe măsură.

Integrama poate fi rezolvată direct online, fără cont și fără limitări.

Tot la rubrica „Jocurile zilei” cei care vor să își mențină mintea în formă găsesc și alte provocări interesante, inclusiv Quiz, Rebus și Sudoku.