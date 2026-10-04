 Scandal la Universitatea Cornell: Frățiile studențești, sub vizor după acuzații de viol | adevarul.ro
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Scandal la Universitatea Cornell: Frățiile studențești, sub vizor după acuzații de viol

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Universitatea Cornell din Statele Unite anunță o reevaluare a modului în care frățiile și sororitățile influențează viața din campus, după un proces civil în care o studentă susține că a fost drogată și violată de mai mulți membri ai unei frății.

Universitatea Cornell reevaluează rolul frățiilor studențești după acuzațiile de viol.
Universitatea Cornell reevaluează rolul frățiilor studențești după acuzațiile de viol. Foto: Shutterstock

Președintele universității, Michael Kotlikoff, a declarat că instituția va analiza în profunzime rolul acestor organizații și măsurile prin care poate fi îmbunătățită siguranța studenților. Anunțul vine după reacțiile puternice provocate de modul în care Cornell a gestionat acuzațiile referitoare la un incident petrecut în 2024, notează Reuters. 

Cazul a ajuns în instanță luna trecută. Studenta susține că ar fi fost drogată și agresată sexual de mai mulți membri ai frăției Chi Phi. În proces sunt vizați Universitatea Cornell, șapte membri ai organizației și alte persoane.

Într-un mesaj video adresat comunității universitare, Michael Kotlikoff a recunoscut că instituția trebuie să își reevalueze măsurile și modul în care sunt gestionate astfel de situații.

„Trebuie să facem mai mult”, a declarat președintele Cornell, adăugând că universitatea nu are în acest moment toate răspunsurile, dar intenționează să le găsească.

Una dintre măsurile anunțate este o analiză amplă a rolului frățiilor și sororităților în viața universitară.

Kotlikoff a subliniat că aceste organizații pot avea un rol pozitiv pentru studenți, oferindu-le prietenie, sprijin și sentimentul apartenenței, însă apartenența la o astfel de comunitate nu poate înlătura responsabilitatea fiecărui membru pentru propriile acțiuni.

Universitatea intenționează să consulte studenți, absolvenți și alte persoane pentru a identifica modalități prin care beneficiile acestor organizații să fie păstrate, în timp ce responsabilitatea individuală și transparența să fie consolidate.

Procesul civil intentat împotriva universității susține că reprezentanții Cornell nu au luat măsuri disciplinare suficiente împotriva unora dintre studenții acuzați.

Bărbații menționați în plângere au respins acuzațiile.

Cornell susține, la rândul său, că a desfășurat o anchetă în legătură cu incidentul și că a luat măsuri împotriva organizației Chi Phi. Frăției i-a fost interzis accesul în campus, iar universitatea afirmă că au fost aplicate și sancțiuni disciplinare, inclusiv exmatriculări.

Conducerea instituției admite însă că modul în care cazul a fost gestionat poate fi îmbunătățit.

Michael Kotlikoff a anunțat că oficialii Cornell vor comunica mai transparent măsurile luate în legătură cu incidentul din 2024. În următoarele săptămâni, conducerea universității urmează să organizeze întâlniri în cadrul cărora membrii comunității vor putea pune întrebări direct reprezentanților instituției.

Cazul a relansat și dezbaterea mai largă din Statele Unite privind modul în care universitățile și autoritățile gestionează plângerile privind agresiunile sexuale și dacă procedurile existente oferă suficientă protecție victimelor.

Și autoritățile din statul New York urmăresc cazul. Un procuror special a fost desemnat pentru a coordona ancheta.

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