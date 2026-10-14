Întrebarea care l-a blocat pe fostul consilier prezidențial Iulian Fota: „Sunteți dispuși să distrugeți Iașiul pentru a apăra România?”

Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională Iulian Fota a rememorat o discuție din 2009 cu Zbigniew Brzezinski, fost consilier pentru securitate națională al președintelui american Jimmy Carter. Oficialul american l-a întrebat dacă România ar fi dispusă să riște distrugerea Iașiului pentru a-și apăra teritoriul în cazul unui război cu Rusia. Fota a mărturisit că întrebarea l-a pus în dificultate și l-a obligat să reflecteze asupra costurilor unui asemenea conflict.

Oficialul american l-a întrebat pe Fota dacă România ar fi dispusă să riște distrugerea Iașiului. Foto: Pixabay

Potrivit lui Fota, Brzezinski era nemulțumit de modul în care Georgia a reacționat în războiul cu Rusia din 2008, considerând că autoritățile georgiene nu au fost dispuse să riște distrugerea propriilor orașe pentru a încetini înaintarea trupelor ruse. Relatarea a fost făcută în cadrul podcastului „Obiectiv EuroAtlantic”, difuzat de DefenseRomania.

Fostul consilier american ar fi susținut că georgienii ar fi trebuit să atragă forțele ruse în lupte urbane, pentru a le provoca pierderi și a crește costurile invaziei.

„Avem în continuare această dilemă în față. Zbigniew Brzezinski era foarte supărat de modul în care georgienii au refuzat să lupte cu rușii în 2008. Teza sa era că georgienii nu au avut curajul, curaj pe care ucrainenii l-au demonstrat, să riște distrugerea orașelor Georgiei pentru a-și apăra țara. Așteptarea lui Brzezinski era ca georgienii să-i angreneze în 2008 în războiul urban pe ruși, să-i toace acolo pentru a le mări costurile invaziei iar în felul aceste să le creeze pierderi majore. Georgienii nu au vrut să riște distrugerea propriilor orașe iar în acel moment au depus armele”, explică Fota.

Întrebarea lui Brzezinski, o dilemă de securitate pentru România

În timpul discuției din vara anului 2009, Brzezinski a schimbat subiectul și l-a întrebat direct pe Iulian Fota dacă România ar fi pregătită să accepte distrugerea Iașiului pentru a apăra țara în cazul unui atac rusesc.

„Atunci m-a întrebat dacă am fi gata să distrugem Iașiul pentru a apăra România. În acel moment eu m-am blocat, căci îmi ridicase o problemă la care nu mă gândisem niciodată”, a povestit fostul consilier prezidențial.

Iulian Fota Foto: Adevărul

Potrivit acestuia, Brzezinski i-a atras atenția că, în calitate de consilier pe probleme de securitate națională, avea responsabilitatea de a se gândi inclusiv la scenariile extreme și de a-l sfătui pe președinte în cazul unui atac rusesc.

Fota a spus că imaginile cu distrugerile din orașele ucrainene, inclusiv Bucea și Mariupol, îi amintesc de acea conversație. El consideră că dilema rămâne relevantă în contextul actual al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al riscurilor de securitate din regiune.

Cine a fost Zbigniew Brzezinski

Zbigniew Brzezinski, care a trăit între 1928 și 2017, a fost unul dintre cei mai influenți strategi americani de politică externă și a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui Jimmy Carter. În timpul invaziei sovietice din Afganistan, din 1979, a susținut sprijinirea rezistenței afgane, strategie despre care considera că putea crește costurile intervenției pentru Uniunea Sovietică.