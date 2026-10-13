 Invitație regală la Riad pentru Nicușor Dan, pe fondul riscurilor de securitate din Golf. Ponta îl îndeamnă să participe | adevarul.ro
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Invitație regală la Riad pentru Nicușor Dan, pe fondul riscurilor de securitate din Golf. Ponta îl îndeamnă să participe

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Fostul premier Victor Ponta îi cere președintelui Nicușor Dan să participe la summitul Uniunii Europene – Consiliul de Cooperare al Golfului (UE-CCG), programat pe 24 octombrie 2026, în Arabia Saudită. Ponta consideră că reuniunea reprezintă o oportunitate pentru România de a-și consolida relațiile diplomatice și economice cu statele din regiune, în pofida tensiunilor de securitate provocate de atacurile atribuite rebelilor houthi din Yemen. Regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz, i-a transmis luni președintelui României o invitație oficială de a participa la summit.

Nicușor Dan a fost invitat de regele Salman la un summit în Arabia Saudită.
Nicușor Dan a fost invitat de regele Salman la un summit în Arabia Saudită. Foto: Administrația Prezidențială

Mesajul scris a fost înmânat de ambasadorul saudit în România, Khalid bin Eid Al-Shammari, consilierului prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, în cadrul unei întâlniri la Palatul Cotroceni, potrivit publicației Arab News.

Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială citate de Digi24.ro, Nicușor Dan a primit invitația și a trecut evenimentul în agendă. Participarea sa nu este însă confirmată, în condițiile în care situația de securitate din Arabia Saudită ridică semne de întrebare privind desfășurarea reuniunii.

Victor Ponta invocă o premieră pentru România

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul prim-ministru l-a îndemnat pe Nicușor Dan să nu rateze invitația, pe care o consideră o oportunitate importantă pentru interesele României.

„Vorba românească «La barza chioară îi face Dumnezeu cuib» este încă valabilă! Invitația adresată președintelui României, alături de ceilalți 26 de șefi de stat și de guvern, de a participa la Summitul UE–GCC este o oportunitate istorică pentru România, pe care sper să nu o ratăm!”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier a enumerat patru argumente în favoarea participării șefului statului. În primul rând, susține că ar fi prima vizită a unui președinte român în Arabia Saudită.

„Am fost acolo în vizită în calitate de prim-ministru, dar niciun președinte al României nu a fost vreodată la Riad”, a afirmat Ponta.

Acesta a subliniat și oportunitatea unor discuții directe cu liderii celor șase state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului: Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Un alt argument invocat este solidaritatea diplomatică cu Arabia Saudită, în contextul atacurilor din regiune. În plus, Ponta consideră că participarea la summit ar putea contribui la relansarea proiectelor economice discutate în timpul vizitei sale oficiale din 2015, despre care susține că au fost ulterior blocate.

„Sper ca președintele Nicușor Dan să ia decizia de a participa! Doamne ajută! Inshallah!”, a transmis fostul premier.

Summitul, programat într-un context de securitate tensionat

Reuniunea din 24 octombrie va fi al doilea summit la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului, după cel organizat la Bruxelles în octombrie 2024.

La întâlnire sunt așteptați liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și reprezentanții celor șase monarhii din Golf. Din partea europeană, reuniunea va fi coprezidată de președintele Consiliului European, António Costa, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va reprezenta, de asemenea, Uniunea.

Cooperarea dintre cele două blocuri regionale vizează domenii precum comerțul, investițiile, energia, schimbările climatice, cercetarea și securitatea regională.

Între timp, situația din Arabia Saudită rămâne tensionată după atacurile cu rachete și drone atribuite rebelilor houthi din Yemen. Aeroportul Internațional King Khalid din Riad a rămas închis pe 12 octombrie, după ce autoritățile saudite au prelungit suspendarea operațiunilor pentru verificarea siguranței și a pregătirii operaționale a instalațiilor.

Atacurile au provocat perturbări ale traficului aerian și au afectat inclusiv deplasările unor oficiali străini. Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a rămas la Riad până marți, cu o zi mai mult decât era prevăzut inițial, potrivit Ministerului Economiei din Germania.

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