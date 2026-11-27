Suporterii lui Olympique Marseille au fost implicați în incidente violente înaintea partidei cu Levski Sofia, din etapa a cincea a fazei ligii Europa League, câștigată de francezi cu 1-0.

Incidente violente în OM- Levski Foto: Imago Images

Ultrașii gazdelor au atacat grupul de suporteri bulgari

Fanii francezi au aruncat cu sticle, petarde și torțe spre sectorul în care se aflau susținătorii formației din Sofia, punând în pericol persoanele prezente în tribune. Potrivit relatărilor din presa franceză, o parte dintre suporterii lui Levski Sofia s-au instalat în tribuna Jean-Bouin, zonă rezervată în mod normal invitaților VIP și oficialilor, nu fanilor echipei oaspete. Prezența acestora și provocările lansate către galeria lui Marseille au alimentat tensiunile.

În scurt timp, un grup de ultrași ai formației franceze a părăsit peluza și s-a îndreptat spre bulgari. Confruntarea a fost una violentă, iar francezii au folosit pumni, picioare, bâte, țevi din metal și materiale pirotehnice pentru a-i împinge pe suporterii adverși către sectorul destinat oaspeților.

Incidente violente în OM - Levski Foto: Imago Images

Răniți, persoane ajunse la spital și intervenția forțelor de ordine

În urma atacului, mai mulți suporteri bulgari au încercat să scape de agresori și au fugit spre sectorul rezervat galeriei oaspete. Printre aceștia s-ar fi aflat și membri ai familiilor fotbaliștilor. Cei care nu au reușit să ajungă imediat în zona respectivă au fost relocați ulterior, potrivit publicației franceze L'Équipe. Forțele de ordine au intervenit pentru a opri conflictul și au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa persoanele implicate. Ulterior, autoritățile au dublat numărul agenților de securitate din jurul suporterilor lui Levski Sofia, prin instalarea unui nou cordon de jandarmi.

Bilanțul confruntărilor a fost unul serios

Mai multe persoane au suferit lovituri la cap, iar unele femei au rămas fără poșete în timpul haosului din tribune. Potrivit publicației bulgare Dsport.bg, printre persoanele afectate s-au numărat și oficiali ai clubului din Sofia. Mai mulți suporteri ai lui Levski au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Fostul fotbalist bulgar, la un pas de tragedie! A căzut de la etajul 3

Unul dintre cele mai grave episoade l-a avut în prim-plan pe fostul fotbalist bulgar Nikolay Bozhov. Potrivit presei din Bulgaria, acesta ar fi fost urmărit prin stadion de patru persoane înarmate cu cuțite. În încercarea de a scăpa, Bozhov a căzut de la nivelul al treilea al tribunelor la cel de-al doilea. Din fericire, nu a suferit răni grave, relatează Dsport.bg. După intervenția forțelor de ordine, situația de pe stadionul Velodrome s-a liniștit suficient pentru ca partida dintre Marseille și Levski Sofia să poată începe.

Potrivit presei din Bulgaria, oficialii lui Levski Sofia au sesizat UEFA și au solicitat deschiderea unei anchete pentru a clarifica incidentele violente petrecute înaintea partidei de la Marseille.