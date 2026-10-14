Șeful MI5, avertisment care dă fiori: AI ar putea pune arme biologice în mâinile teroriștilor și ar putea crea agenți patogeni necunoscuți până acum

Teroriștii ar putea dobândi capacități periculoase cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv acces la informații care să le permită dezvoltarea unor arme biologice. Mai mult, tehnologia ar putea contribui la apariția unor agenți patogeni care nu au mai fost întâlniți, potrivit unui avertisment lansat de șeful MI5, Ken McCallum.

Șeful MI5 avertizează că inteligența artificială ar putea genera noi agenți patogeni Foto: Profimedia

Oficialul britanic a prezentat marți, 13 octombrie, principalele amenințări la adresa securității Regatului Unit, atrăgând atenția asupra riscurilor asociate utilizării abuzive a inteligenței artificiale. În discursul susținut la sediul serviciului de informații din Londra, acesta a subliniat că tehnologia poate amplifica atât amenințările cibernetice, cât și capacitățile grupărilor teroriste.

„Inteligența artificială intensifică deja confruntarea din domeniul securității cibernetice dintre atacatori și cei care încearcă să se apere. Poate produce propagandă și materiale de radicalizare adaptate fiecărui individ”, a declarat Ken McCallum, potrivit itv.

Șeful MI5 a dezvăluit că serviciile britanice au identificat teroriști care încercau să folosească inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți metodele de recunoaștere și de atac.

„Un risc care nu s-a materializat încă, dar căruia îi acord cea mai mare importanță, este potențialul inteligenței artificiale de a schimba radical situația în privința armelor biologice existente sau chiar a unora noi”, a avertizat oficialul britanic.

Inteligența artificială ar putea facilita accesul la arme biologice

Una dintre principalele preocupări ale serviciilor de informații britanice este posibilitatea ca inteligența artificială să permită unor persoane fără pregătire tehnică avansată să dobândească informații și capacități care, până acum, erau greu accesibile.

Ken McCallum a explicat că, de-a lungul timpului, grupările teroriste și-au dorit să obțină arme chimice, biologice sau radiologice, însă dezvoltarea și utilizarea acestora au presupus dificultăți considerabile.

„Una dintre preocupări este că actori cu un nivel relativ scăzut de sofisticare ar putea beneficia de o creștere semnificativă a capacităților lor în era inteligenței artificiale, dacă măsurile de protecție nu funcționează așa cum ar trebui”, a spus șeful MI5.

Acesta a făcut referire la perioada atentatelor din 11 septembrie 2001, comise de rețeaua teroristă Al-Qaida, pentru a explica faptul că accesul la arme chimice și biologice a reprezentat de mult timp o preocupare pentru grupările extremiste.

„Un risc, care încă nu s-a materializat, este ca inteligența artificială să permită ca informații periculoase să ajungă în mâinile unor persoane despre care cu toții am prefera să nu dețină asemenea cunoștințe”, a declarat McCallum.

Un alt scenariu care îi îngrijorează pe experții în securitate este posibilitatea ca sistemele de inteligență artificială să genereze agenți patogeni noi, care nu au mai fost întâlniți până acum.

Șeful MI5 a subliniat că potențialul acestei tehnologii de a depăși capacitățile umane de analiză și raționament necesită o atenție deosebită, chiar dacă cele mai grave scenarii nu s-au concretizat.

MI5 înființează un centru pentru evaluarea amenințărilor generate de AI

În contextul riscurilor identificate, Ken McCallum a anunțat înființarea unui Centru de Evaluare a Amenințărilor generate de Inteligența Artificială. Noua structură va funcționa în cadrul MI5 și va colabora cu Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Regatul Unit și cu Centrul Național de Securitate Cibernetică, care face parte din GCHQ.

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Centrul va evalua riscurile potențiale asociate dezvoltării inteligenței artificiale și implicațiile acestora pentru securitatea națională.

„Dincolo de utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale de către adversari umani, există riscurile potențiale generate de inteligența artificială însăși: ceea ce specialiștii din domeniu numesc problema alinierii”, a explicat McCallum.

Acesta a descris o posibilă situație în care oamenii ar ajunge să se confrunte cu un sistem capabil să îi depășească în gândire.

„Istoria omenirii nu ne-a oferit niciodată experiența confruntării cu un actor mai inteligent decât noi, capabil să ne depășească în gândire. Aceasta este o situație cu adevărat nouă și merită atenția serioasă care i se acordă, inclusiv în cadrul MI5”, a afirmat șeful serviciului britanic de informații.

Atacurile cibernetice pot afecta viața de zi cu zi

Discursul lui Ken McCallum a vizat și alte amenințări la adresa securității Regatului Unit, inclusiv atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice și încercările unor state străine de a destabiliza societatea britanică.

Șeful MI5 a atras atenția asupra atacurilor informatice care vizează infrastructura energetică și sistemele de alimentare cu apă, subliniind că astfel de incidente pot avea consecințe directe asupra populației.

„Ar fi liniștitor să credem că toate acestea sunt problemele altora. Dar un atac informatic asupra aplicației voastre bancare v-ar putea bloca accesul la conturi. O dronă aflată pe pista unui aeroport v-ar putea lăsa blocați departe de casă. Un atac cibernetic asupra spitalului local v-ar putea întârzia tratamentul”, a avertizat McCallum.

Oficialul a făcut apel la cetățenii britanici să înțeleagă că securitatea națională nu este doar responsabilitatea serviciilor de informații și a autorităților, ci presupune implicarea întregii societăți.

El a identificat trei direcții esențiale pentru consolidarea capacității Regatului Unit de a face față amenințărilor: protejarea infrastructurii critice, menținerea coeziunii sociale și dezvoltarea rezilienței tehnologice.

Rusia, Iran și China, în atenția serviciilor de informații britanice

Șeful MI5 a avertizat și asupra activităților atribuite unor state străine, identificând Rusia drept principalul agresor care amenință securitatea Regatului Unit și a aliaților săi.

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„Rusia rămâne agresorul numărul unu și continuă să atace Regatul Unit și aliații săi”, a declarat McCallum.

Potrivit acestuia, în 2026, MI5 alocă mai multe resurse combaterii amenințărilor provenite din partea unor state decât în perioada Războiului Rece. Oficialul a legat intensificarea acestor activități de eforturile Rusiei de a destabiliza țările europene, în contextul războiului din Ucraina.

În ceea ce privește Iranul, McCallum a declarat că incidentul de securitate de la baza aeriană RAF Fairford nu reprezintă un caz izolat. Autoritățile britanice investighează mai multe incidente și operațiuni despre care susțin că au legături cu Iranul.

Peste 50 de persoane au fost arestate în ultimul an în cadrul unor operațiuni asociate Iranului, potrivit șefului MI5. În aceeași perioadă, au fost raportate atacuri incendiare asupra unor obiective evreiești din Londra și un presupus complot împotriva unei sinagogi din Manchester.

În cazul incidentului de la RAF Fairford, unde trei autoutilitare au fost oprite în apropierea bazei militare, șapte persoane au fost arestate și ulterior eliberate pe cauțiune, potrivit relatării ITV News.

Referitor la China, McCallum a afirmat că Regatul Unit ar trebui să continue să dezvolte relații care servesc interesului național, dar să rămână vigilent în fața riscurilor de spionaj.

În ultimele săptămâni, MI5 a avertizat cadrele universitare să întrerupă legăturile cu China General Technology Research Institute, despre care serviciul britanic susține că are conexiuni cu serviciile de informații chineze.