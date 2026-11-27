Președintele Nicușor Dan a răspuns afirmațiilor lui George Simion potrivit cărora dosarul său ar fi unul politic, cerând probe pentru acuzații. Șeful statului a comentat și comunicatul transmis după raportul AUR, explicând ce motive ale CCR a rezumat în acesta.

Nicușor Dan și George Simion Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Nicuşor Dan a vorbit de la Bruxelles despre raportul AUR pe anularea alegerilor.

„Eu cred că România e stat de drept în care am avut o autoritate, CCR, cu atribuţii pe procesul de desfăşurare a alegerilor prezidenţiale şi care a acţionat curajos şi necesar. Noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente?”

„Influenţa rusă nu are legătură cu anularea alegerilor”, a spus preşedintele, ci cu o „campanie plătită netransparent, folosire abuzivă a rețelelor sociale, finanţare netransparentă”.

Întrebat despre acuzațiile liderului AUR, George Simion, care a susținut că dosarul său este unul politic, șeful statului a declarat:

„În momentul în care faci o afirmație, trebuie s-o probezi”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a mai spus că o persoană care face în mod repetat afirmații neprobate nu ar trebui luată în serios, indiferent de poziția pe care o ocupă în societate.

„Eu așa mă raportez la oameni. În momentul în care cineva face o dată, de două ori niște blufuri, eu nu mă mai raportez la el. Și așa ar trebui să facă toți”, a afirmat șeful statului.

Ce le transmite celor care nu merg la Cotroceni de 1 Decembrie

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat după ce mai multe persoane pe care le-a invitat la recepţia de Ziua Naţională a României au anunţat că nu vor participa la eveniment.

„Eu am invitat niște oameni. Cine vrea să vină, cine nu vrea nu vine. Exisă o solemnitate a acestui moment. Nu cred că trebuie să trivializăm. Dacă domniile lor nu consideră că trebuie să fie acolo, foarte bine”, a răspuns celor care au anunțat că vor declina invitațiile la recepția Administrației Prezidențiale de Ziua Națională a României de pe 1 Decembrie.

Unul dintre cei care au refuzat invitaţia preşedintelui la Cotroceni este şi activistul civic Andrei Roşu.

Ce spune despre comunicatul transmis după raportul AUR

Întrebat și despre comunicatul transmis după raportul AUR, președintele a îndemnat publicul să citească documentul și să evalueze dacă acesta aduce elemente noi.

„Aș dori ca lumea să citească raportul respectiv, pentru că nu vreau să fie un concurs de afirmații, ci de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună că respectivul raport aduce lucruri noi”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că în comunicat a rezumat trei motive pe care, potrivit declarațiilor sale, s-a bazat CCR: cheltuielile zero declarate de candidatul Georgescu, materialele promoționale ale acestuia care nu erau marcate și folosirea netransparentă a rețelelor digitale, inclusiv manipularea rețelelor sociale.

Nicușor Dan a mai afirmat că nu a existat o analiză privind utilizarea excesivă a algoritmilor și că o astfel de analiză nici nu ar fi putut fi realizată în 24 de ore.