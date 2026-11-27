România nu mai poate miza pe trei euro primiți de la Uniunea Europeană pentru fiecare euro cu care contribuie la bugetul comunitar. Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, la Bruxelles, că, odată cu dezvoltarea economiei românești, raportul ar urma să se schimbe: doi euro plătiți pentru trei euro primiți. În ciuda blocajului provocat de divergențele dintre Franța și Germania în negocierile pentru bugetul UE din perioada 2028–2034, șeful statului susține că România are în continuare perspective favorabile în privința fondurilor pentru agricultură și coeziune.

„Obiectivele României sunt o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obișnuiți, atât pe agricultură cât și pe coeziune, și o flexibilizate în modul de cheltuire al acestor bani. Totodată, vorbim și de o prioritizare pentru regiuni afectate de războiul din Craina. Pe capitolul 2 vorbim de competitivitate și interesul României este, pentru că avem un declaj de dezvoltare, este să introducem niște lanțuri de producție astfel încât companiile dezvolatte din Europa să se asocieze cu companii mai puțin dezvoltate din România”, a spus președintele.

Cu cât va contribui România

„Produsul Intern Brut al României a crescut și principalul indicator la care se raportează contribuțiile statelor membre la bugetul UE este PIB. România s-a dezvoltat și nu trebuie să mai avem așteptarea ca să mai contribuie cu un euro și să primească trei euro. Așteptarea este ca România să contribuie cu doi euro și să primească trei”, a mai transmis șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre blocajul intervenit joi, cu pozițiile diametral opuse dintre Franța și Germania.

„Deși au fost reduceri substanțiale față de propunerea precedentă, reducerile cu privire la anvelopa națională au fost insignifiante. Pe lucrurile importante suntem bine. Blocajul de ieri s-a referit la sumele totale și nu e o surpriză. A fost un pas înainte în dezbatere, e absolut firesc”.

Negocierile pentru viitorul buget european sunt foarte complicate în acest moment și s-au încheiat joi fără progrese decisive.

Emmanuel Macron insistă asupra unui acord până la sfârșitul anului, în timp ce Friedrich Merz cere reduceri suplimentare.

După aproape 14 ore de discuții, liderii au rămas pe poziții divergente atât în privința cheltuielilor, cât și a calendarului unui acord.

Compromisul propus de președintele Consiliului European, António Costa, prevede un buget de 1.780 de miliarde de euro, la prețuri curente, pentru șapte ani, cu aproximativ 10% sub proiectul inițial. Propunerea a întâmpinat însă opoziție din mai multe tabere.

Joi, președintele Nicușor Dan a explicat că, în discuțiile de până acum, unul dintre obiectivele grupului a fost menținerea la un nivel cât mai apropiat de propunerea inițială a sumelor alocate direct statelor membre. Potrivit acestuia, reducerile aplicate acestor anvelope naționale au fost foarte mici, în comparație cu diminuarea bugetului total.