O țintă aeriană a fost detectată vineri dimineață, 27 noiembrie, în nord-estul localității Vâlcove din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

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„În cursul dimineții de vineri, 27 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în nord-estul localității Vâlcove, Ucraina”, transmite MApN într-un comunicat.

Centrul Național Militar de Comandă a anunțat IGSU, care a transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, la ora 10:32. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 11:10.

Pe 24 noiembrie, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian ucrainean.

Locuitorii din Galați și Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-Alert.

Alerta RO-Alert și zgomotul avioanelor militare au stârnit numeroase reacții în rândul gălățenilor. Unii localnici au mărturisit că s-au speriat, în timp ce alții au ridicat întrebări despre existența și accesibilitatea adăposturilor de protecție civilă.

„Sunetul de RO-Alert și două avioane militare trecând în viteză. Atât a fost nevoie ca să rămân fără glas, cu picioarele amorțite de spaimă. E inuman să ajungem să tresărim la fiecare zgomot pe cer și să trăim în teroare. Cine răspunde pentru sănătatea noastră mintală și pentru panica pe care o îndurăm?”, a scris o gălățeancă pe ProLider FM.

O altă localnică a întrebat unde se află adăposturile în care oamenii s-ar putea refugia în cazul unei situații de urgență și dacă acestea sunt amenajate corespunzător.

„Unde sunt adăposturi și beciuri în Galați? Primarul a amenajat astfel de locuri? În Micro 19 se aud avioane deja. Deci primarul știe cumva unde sunt amenajate beciuri și adăposturi în caz de război sau cad obiecte? E bun că dați alerte”, a comentat aceasta.