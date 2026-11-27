Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei și-a deschis porțile joi, 26 noiembrie, la ora 17:00. West Side Christmas Market, organizat de UNTOLD Universe în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, va rămâne deschis până pe 27 decembrie, iar accesul este gratuit.

Luminile festive au fost aprinse în prima seară, la ora 19:45. Pentru același moment fusese anunțat și un foc de artificii.

Labirint și „Banca Zburătoare”, printre noutățile ediției

Ediția din 2026 aduce două instalații noi de Crăciun: un labirint și „Banca Zburătoare”. Lista atracțiilor anunțate cuprinde și un patinoar, un carusel, un trenuleț, o roată panoramică și o sanie cu realitate virtuală. La Căsuța lui Moș Crăciun sunt programate ateliere și activități pentru copii.

Organizatorii anunță 70 de căsuțe cu mâncare, băuturi calde, decorațiuni și cadouri, peste zece rulote cu mâncare și o terasă încălzită.

Programul concertelor și al DJ seturilor

Vineri, 27 noiembrie, ora 20:00 – Ovidiu Niculescu

Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 20:00 – Cezar Ouatu

Duminică, 29 noiembrie, ora 20:00 – Oigăn

Luni, 30 noiembrie, ora 20:00 – DJ Bumba by Minunații

Marți, 1 decembrie, ora 19:30 – Irina Sârbu & Band

Orarul târgului și variantele de transport

După ziua deschiderii, târgul poate fi vizitat de luni până vineri între orele 15:00 și 22:00. În weekend și în zilele de sărbătoare, programul este între 11:00 și 22:00.

Pentru a evita aglomerația, organizatorii recomandă transportul în comun. Vizitatorii pot ajunge cu metroul până la stația Parc Drumul Taberei, cu tramvaiul 41, cu troleibuzele 69 și 93 sau cu autobuzele 105, 138, 168, 221, 222, 232 și 368.

Vineri se deschide și târgul din Piața Constituției

Tot vineri, 27 noiembrie, se deschide și Târgul de Crăciun București din Piața Constituției. Potrivit unui anunț informativ publicat ulterior, momentul apăsării butonului pentru aprinderea iluminatului festiv este programat puțin după ora 19:00.