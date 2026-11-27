Partidul de extremă dreapta Vox câștigă teren în Spania, mizând pe temerile legate de imigrație și pe nemulțumirile sociale. La aproape 50 de ani de la sfârșitul dictaturii lui Franco, formațiunea ar putea ajunge pentru prima dată la guvernare, într-un moment în care discursul naționalist câștigă tot mai multă susținere în Europa.

Liderul Vox, Santiago Abascal Foto: XVOX ?? @Santi_ABASCAL

Imnul de campanie răsuna puternic în sala de evenimente din Badalona, un oraș muncitoresc situat la nord de Barcelona, cu o populație numeroasă de imigranți. Versurile cântecului transmiteau mesajul central al mitingului organizat de partidul spaniol de extremă dreapta Vox.

Interpretată cu patos de o voce masculină gravă, melodia intitulată „Prioritate națională” descrie lupta aproape disperată a spaniolilor de rând pentru apărarea propriei țări. Salvarea vine, în această imagine, odată cu apariția partidului Vox și a liderului său, Santiago Abascal, prezentat drept un personaj providențial.

Mesajul reflectă una dintre principalele promisiuni electorale ale formațiunii: dacă va ajunge la guvernare în urma alegerilor naționale de duminică, Vox va acorda prioritate cetățenilor spanioli în detrimentul rezidenților străini și al imigranților. O altă promisiune majoră vizează expulzarea migranților, o politică asemănătoare celei aplicate deja în Statele Unite.

Mesajul a fost primit cu entuziasm de participanții la miting, care au fluturat atât steaguri spaniole, roșii și galbene, cât și drapele verzi ale partidului Vox.

Pablo Guerrero, în vârstă de 43 de ani, tată a șase copii și angajat în domeniul vânzărilor, spune că a fost atras de partid datorită apărării fără compromisuri a rădăcinilor catolice ale Spaniei.

În mulțime, un tânăr aplauda entuziast purtând tricoul naționalei de fotbal, inscripționat cu numele vedetei Lamine Yamal, un spaniol din prima generație, născut din părinți imigranți originari din Africa.

„Am început prin a trece peste toate prejudecățile și tabuurile asociate cu Vox. Când am ascultat cu adevărat ce spun liderii partidului, mi-am dat seama că este o formațiune ca oricare alta, dar care ar putea aduce schimbări reale”, a declarat pentru Associated Press Carla Sabater, o studentă la Drept în vârstă de 25 de ani.

Timp de decenii, după represiunea exercitată în timpul dictaturii lui Francisco Franco, spaniolii care susțineau avantajele democrației liberale au împiedicat partidele de extremă dreapta să ajungă la putere.

În ultimii ani însă, ascensiunea populismului antiimigrație în Europa și Statele Unite a început să găsească susținători și în Spania. Țara s-a confruntat cu o creștere a numărului de migranți, în timp ce guvernul a aprobat un program de regularizare a statutului pentru un milion de persoane fără acte.

Acest context îi oferă partidului Vox oportunitatea de a obține o influență politică semnificativă și de a schimba echilibrul tradițional al politicii spaniole.

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Asemenea partidului francez Rassemblement National, condus de Marine Le Pen, care urmărește să ajungă la putere în Franța, Vox a trecut în ultimul deceniu de la statutul unei formațiuni marginale la cel al unui partid cu o bază electorală tot mai largă.

În următorul an sunt programate alegeri și în Italia, Grecia și Polonia, într-un context european marcat de consolidarea formațiunilor naționaliste și de extremă dreapta.

Vox mizează pe poziția sa radicală în privința imigrației pentru a atrage alegători și pentru a deveni un partener indispensabil al Partidului Popular (PP), principala formațiune conservatoare din Spania.

În schimbul susținerii liderului PP, Alberto Núñez Feijóo, pentru funcția de prim-ministru, Vox ar putea intra într-un guvern de coaliție și ar urmări înăsprirea politicilor privind imigrația.

Un astfel de guvern ar reprezenta „încă un pas în normalizarea extremei drepte în Europa”, a declarat pentru Associated Press Steven Forti, profesor de științe politice la Universitatea Autonomă din Barcelona.

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La alegerile din 2023, premierul în funcție, Pedro Sánchez, a avertizat că Vox ar putea ajunge la guvernare alături de Partidul Popular, folosind acest scenariu pentru a mobiliza electoratul. Strategia sa actuală este asemănătoare.

„Un guvern al Partidului Popular care include Vox nu ar fi doar un alt guvern. Ar reprezenta un regres enorm. Ar însemna întoarcerea cu 40 sau 50 de ani în urmă”, a declarat Sánchez într-un interviu recent acordat publicației El País.

Referirea la trecutul autoritar al Spaniei era evidentă. În timpul dictaturii lui Franco, adversarii politici au fost executați sau persecutați, alegerile au fost desființate, iar regimul a impus un conservatorism catolic cu accente aproape teocratice.

Pentru generațiile tinere însă, evocarea regimului Franco are un impact tot mai redus. Mulți dintre alegătorii tineri cunosc doar superficial realitățile acelei perioade, spune analista politică Montserrat Nebrera, fostă membră a conducerii Partidului Popular din Catalonia.

„Oamenii nu se mai tem de ceea ce ar putea face Vox și, în ciuda propunerilor sale, cred că partidul va rămâne în limitele statului democratic tradițional. Dacă acest lucru se va dovedi adevărat este o altă chestiune. Dar aceasta este percepția care se conturează în rândul alegătorilor: că, până la urmă, nu este atât de grav”, a declarat Nebrera pentru Associated Press.

Frontierele Spaniei, sub presiunea migrației

Pedro Sánchez este unul dintre puținii lideri europeni care continuă să apere deschis imigrația, pe care o consideră un factor de creștere economică, de îmbogățire culturală și de respectare a drepturilor universale ale omului.

Săptămâna trecută, cinci state europene, printre care Germania, condusă de o coaliție de centru-dreapta, și Danemarca, guvernată de social-democrați, au anunțat un acord privind trimiterea migranților în Rwanda.

Vox a profitat de crizele migratorii de la frontierele Spaniei pentru a-și consolida mesajul electoral.

Abascal a descris drept o „invazie” sosirea, în luna iulie, a zeci de mii de persoane, în majoritate tineri marocani, în Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii.

Liderul Vox și-a lansat campania în Insulele Canare, unde numărul migranților care ajung cu ambarcațiuni, în special din Senegal, a crescut în cursul acestei luni.

Programul de regularizare a statutului migranților, susținut de reprezentanții mediului de afaceri spaniol și de episcopii catolici, a fost criticat dur de Abascal. Acesta a susținut că măsura va încuraja și mai multe persoane să ajungă în Spania.

Pentru o parte dintre alegători, creșterea ulterioară a numărului de migranți care au ajuns în Ceuta și în Insulele Canare a părut să confirme avertismentele liderului Vox.

La mitingul din Badalona, participanții veniseră și pentru a-l asculta pe Carlos Hernández Quero, considerat unul dintre noii ideologi ai partidului.

Tânărul istoric se distanțează de imaginea tradițională a liderilor Vox, caracterizați de un stil vestimentar elegant și o atitudine masculină ostentativă. Slab, cu cercel în ureche, barbă neîngrijită și o tunsoare dezordonată, Hernández Quero a susținut un discurs de aproximativ 30 de minute în care a afirmat că sosirea a milioane de imigranți a afectat perspectivele profesionale ale clasei muncitoare spaniole.

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Potrivit acestuia, migranții pun presiune asupra sistemului de protecție socială și contribuie la creșterea cererii de locuințe.

„Stânga a devenit principalul inamic public pentru că a distrus serviciile publice care ar trebui să-i ajute pe cei mai vulnerabili. Totul a fost ruinat. Iar acest lucru s-a întâmplat pentru că imigrația a subminat sistemul nostru de protecție socială”, a declarat el.

Sánchez mizează pe faptul că preocupările legate de creșterea prețurilor locuințelor vor cântări mai mult decât temerile privind imigrația în momentul votului.

Premierul a avertizat, de asemenea, că o eventuală participare a Vox la guvernare ar putea pune în pericol legislația progresistă privind avortul și eutanasia, precum și politicile de tranziție către energia verde.

David Paredes, membru al Partidului Socialist al lui Sánchez, a declarat pentru Associated Press că, în timpul campaniei electorale desfășurate pe străzile Barcelonei, alegătorii nu au adus în discuție problema imigrației.

Potrivit acestuia, oamenii apreciază contribuția lucrătorilor străini în domenii precum sănătatea și construcțiile, sectoare de care beneficiază întreaga societate.

Aflat la conducerea Spaniei din 2018, Pedro Sánchez se laudă cu faptul că, sub guvernarea sa, economia țării a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri din Europa, în paralel cu majorarea salariului minim.

Cu toate acestea, numeroși spanioli nu au resimțit pe deplin beneficiile creșterii economice, în condițiile în care costul vieții continuă să reprezinte o problemă majoră. Pentru o parte dintre alegători, nemulțumirea față de situația economică ar putea fi un motiv suficient pentru a acorda o șansă partidului Vox.

„Trebuie să-i punem pe primul loc pe oamenii de aici, înaintea celor care vin din alte părți. Iar apoi vrem ca imigrația să fie ținută sub control”, a declarat Jenny Rodríguez, o vânzătoare în vârstă de 34 de ani, prezentă la mitingul partidului.