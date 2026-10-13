Jurnalist japonez, reținut de Rusia sub suspiciunea de spionaj, pe o insulă disputată de Moscova și Tokyo

Un jurnalist al publicației japoneze Hokkaido Shimbun a fost reținut pe insula Sahalin, în Extremul Orient rus, sub suspiciunea de spionaj. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că acesta ar fi adunat informații despre capacitatea de apărare a țării.

FSB a anunţat reţinerea junalistului japonez acuzat de spionaj. Foto: Profimedia

Reținerea jurnalistului nipon are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Moscova și Tokyo, marcate de disputa teritorială asupra unui grup de insule din Pacific și de apropierea militară dintre Rusia și China.

Într-un comunicat publicat marți, 13 octombrie, FSB afirmă că jurnalistul ar fi strâns informații despre capacitățile de apărare ale Rusiei, la cererea serviciilor de informații din Japonia, pentru a le folosi împotriva securității statului rus.

Agenția oficială rusă TASS a precizat că jurnalistul era acreditat pe lângă o structură a Ministerului rus de Externe din Iujno-Sahalinsk, centrul administrativ al regiunii Sahalin şi că Moscova îl acuză că ar fi spionat în beneficiul unuia dintre serviciile speciale japoneze.

Insulele Kurile continuă să tensioneze relațiile dintre Rusia şi Japonia

Unul dintre principalele puncte de conflict dintre cele două țări îl reprezintă patru insule din arhipelagul Kurile, ocupate de Uniunea Sovietică în 1945, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondia, pe care Japonia le revendică și consideră că se află sub ocupație rusă ilegală.

Concret, este vorba despre Iturup, numită Etorofu în japoneză, Kunashir, cunoscută în Japonia drept Kunashiri, Shikotan și grupul de insulițe Habomai, pe care Moscova le include în regiunea Sahalin, în timp ce Tokyo le consideră parte a prefecturii Hokkaido, din care făceau parte înainte de război.

Mai mult chiar, cele două state folosesc denumiri diferite pentru acest teritoriu: Rusia vorbește despre Kurilele de Sud, în timp ce Japonia le numește Teritoriile de Nord.

În august 2026, președintele rus Vladimir Putin a vizitat pentru prima dată insulele, gest pe care Tokyo l-a calificat drept „absolut inacceptabil”, potrivit Agerpres.

Relațiile ruso-japoneze s-au deteriorat și mai mult după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, iar Japonia și-a intensificat criticile la adresa Kremlinului.

În același timp, cooperarea militară dintre Rusia și China a devenit o sursă suplimentară de îngrijorare pentru Tokyo, mai ales după ce forțele navale și aeriene ale celor două țări au organizat exerciții comune în apropierea Japoniei, determinând aviația japoneză să ridice de la sol avioane de interceptare de sute de ori pe an.