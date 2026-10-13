 Jurnalist japonez, reținut de Rusia sub suspiciunea de spionaj, pe o insulă disputată de Moscova și Tokyo | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Jurnalist japonez, reținut de Rusia sub suspiciunea de spionaj, pe o insulă disputată de Moscova și Tokyo

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un jurnalist al publicației japoneze Hokkaido Shimbun a fost reținut pe insula Sahalin, în Extremul Orient rus, sub suspiciunea de spionaj. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că acesta ar fi adunat informații despre capacitatea de apărare a țării.

FSB a anunţat reţinerea junalistului japonez acuzat de spionaj.
FSB a anunţat reţinerea junalistului japonez acuzat de spionaj. Foto: Profimedia

Reținerea jurnalistului nipon are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Moscova și Tokyo, marcate de disputa teritorială asupra unui grup de insule din Pacific și de apropierea militară dintre Rusia și China.

Într-un comunicat publicat marți, 13 octombrie, FSB afirmă că jurnalistul ar fi strâns informații despre capacitățile de apărare ale Rusiei, la cererea serviciilor de informații din Japonia, pentru a le folosi împotriva securității statului rus.

Agenția oficială rusă TASS a precizat că jurnalistul era acreditat pe lângă o structură a Ministerului rus de Externe din Iujno-Sahalinsk, centrul administrativ al regiunii Sahalin şi că Moscova îl acuză că ar fi spionat în beneficiul unuia dintre serviciile speciale japoneze.

Insulele Kurile continuă să tensioneze relațiile dintre Rusia şi Japonia

Unul dintre principalele puncte de conflict dintre cele două țări îl reprezintă patru insule din arhipelagul Kurile, ocupate de Uniunea Sovietică în 1945, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondia, pe care Japonia le revendică și consideră că se află sub ocupație rusă ilegală.

Concret, este vorba despre Iturup, numită Etorofu în japoneză, Kunashir, cunoscută în Japonia drept Kunashiri, Shikotan și grupul de insulițe Habomai, pe care Moscova le include în regiunea Sahalin, în timp ce Tokyo le consideră parte a prefecturii Hokkaido, din care făceau parte înainte de război.

Mai mult chiar, cele două state folosesc denumiri diferite pentru acest teritoriu: Rusia vorbește despre Kurilele de Sud, în timp ce Japonia le numește Teritoriile de Nord.

În august 2026, președintele rus Vladimir Putin a vizitat pentru prima dată insulele, gest pe care Tokyo l-a calificat drept „absolut inacceptabil”, potrivit Agerpres.

Relațiile ruso-japoneze s-au deteriorat și mai mult după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, iar Japonia și-a intensificat criticile la adresa Kremlinului.

În același timp, cooperarea militară dintre Rusia și China a devenit o sursă suplimentară de îngrijorare pentru Tokyo, mai ales după ce forțele navale și aeriene ale celor două țări au organizat exerciții comune în apropierea Japoniei, determinând aviația japoneză să ridice de la sol avioane de interceptare de sute de ori pe an.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu
gandul.ro
image
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
mediafax.ro
image
„Noul Rrahmani”. Filip Stojilkovic, analizat în detaliu de foști mari fotbaliști ai naționalei
fanatik.ro
image
Ministrul Sănătății avertizează: Fără rectificare bugetară în Sănătate, sistemul medical intră în blocaj în 2-3 săptămâni
libertatea.ro
image
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
digisport.ro
image
Adolescentă de 16 ani, filmată în timp ce era agresată sexual de un robot. Doi tineri din Germania au fost reținuți
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Reacția unei turiste din Norvegia, în pelerinaj la Iași: "Mă fascinează că oamenii stau la coadă ore în șir"
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
cancan.ro
image
Begoniile pot rezista iarna dacă faci acest lucru în octombrie. Cum să păstrezi tuberculii pentru înflorire?
newsweek.ro
image
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
prosport.ro
image
Ce sunt gropile misterioase apărute pe Calea Crângași. Răspunsul lui Ciprian Ciucu a stârnit reacții: „Și eu credeam la fel”
playtech.ro
image
Csikszereda duce scandalul la TAS! Amendată pentru steagurile secuiești și scandările „Ria, Ria, Hungaria”, clubul se războiește cu FRF și LPF
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
Ce spune regulamentul în cazul lui Laurențiu Reghecampf: ”Persoana va fi exclusă din activitatea fotbalistică”
digisport.ro
image
Momente grele pentru Mara Bănică. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatoarea TV. „Îmi plesnește capul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
Avertismentul lui Traian Băsescu privind Guvernul: Mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”
click.ro
image
Fiul lui Nicolae Guță, închisoare cu executare după problemele cu drogurile. „Inculpatul nu prezintă garanții”
click.ro
image
Harry și Meghan întorc din nou spatele Familiei Regale? Decizia luată de cei doi înainte de sărbători
click.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau”
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat