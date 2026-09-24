Ținte aeriene detectate în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-18 spaniole au decolat de la Baza Kogălniceanu

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de marți spre miercuri, un grup de ținte aeriene care evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Două aeronave F-18 spaniole au decolat de la Baza Mihail Kogălniceanu. Foto: arhivă

UPDATE 06.30 Alerta a încetat

Alerta aeriană a încetat la ora 05.44.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, conform MApN.

Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, potrivit MApN.

La ora 04.41, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din zona vizată, nordul județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Ministerul Apărării Naționale precizează că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.