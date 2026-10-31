 De ce a tăcut Bucureștiul după ce premierul bulgar a sugerat că România a provocat Rusia la noi atacuri cu drone. Explicațiile unui cunoscut diplomat | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 31 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Analiză De ce a tăcut Bucureștiul după ce premierul bulgar a sugerat că România a provocat Rusia la noi atacuri cu drone. Explicațiile unui cunoscut diplomat

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Premierul bulgar Rumen Radev a lansat acuzații voalate la adresa României, reproșându-i o presupusă „provocare” a Rusiei după atacurile cu drone din Marea Neagră. Într-o analiză dedicată acestui conflict diplomatic, Gabriela Ciot, profesor la Facultatea de Relații Internaționale a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și fost secretar de stat în MAE, explică faptul că, în timp ce Sofia mizează pe o recalibrare calculată și pe relații tradiționale cu Moscova, tăcerea diplomației de la București ar putea fi o eroare strategică.

Dronele rusești lovesc fără discernământ
Dronele rusești au scufundat în ultimele luni mai multe nave ucrainene, dar și neutre Foto: MAI

Premierul bulgar Rumen Radev a acuzat indirect România în cazul atacurilor cu drone din Marea Neagră și a afirmat că ţara sa a reacționat corect la incidentele maritime, fără să formuleze acuzații pe care nu le poate susține cu dovezi. El nu a spus direct numele României, dar a lăsat clar să se înțeleagă despre ce țara este vorba. Mai mult, el a spus că în acest fel a fost provocată Rusia. De fapt, Radev consideră, deși a evitat să spună numele țării, că România a acuzat Moscova fără nicio analiză preliminară, iar prin asta este responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră.

„Am fost singurul premier dintre cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Atunci când acuz, trebuie să am dovezi clare înainte de a face acuzația. Nu pot face acest lucru pe baza unor sloganuri”, a declarat Rumen Radev, citat de trud.bg.

Declarațiile lui Radev, altfel considerat în general un politician favorabil Moscovei, au fost făcute la începutul săptămânii, la cea de-a șaptea ediție a Forumului Economic de la Sofia. Afirmațiile sale au provocat reacții inclusiv în Bulgaria, iar părerile au fost împărțite. Deși premierul bulgar nu a dat numele României, au existat concetățeni care i-au reproșat faptul că ar fi acuzat Bucureștiul.

Gabriela Ciot este profesor la Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Expert în negocieri internaționale, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și fost candidat pentru funcția de comisar european, profesoara clujeană a explicat cum ar trebui privite criticile lui Radev la adresa României cu privire la dronele atribuite de București Rusiei.

Gabriela Ciot critică ezitările diplomatice ale României
Gabriela Ciot este profesor de relații internaționale Foto: Arhivă personală
Cine ar putea opri o „nouă Yalta”? Riscurile pentru România și Europa de Est, explicate de un politolog

De ce vin „săgețile” de la Sofia spre București

În opinia sa, Rumen Radev a avut această reacție și pe fondul campaniei elctorale pentru prezidențialele din Bulgaria. Percepția în țara vecină de la Sud de Dunăre este în general favorabilă Federației Ruse, iar Sofia și Moscova au legături istorice care supraviețuiesc alegerii țării de a fi parte a Uniunii Europene și a NATO.

„Sugestia lui Radev conform căreia atribuirea publică de către România a atacurilor cu drone Rusiei «a provocat noi atacuri» poate fi parțial interpretată ca o postură electorală - consolidând imaginea sa internă de pragmatist care protejează Bulgaria de o confruntare - dar dezvăluie, mai fundamental, liniile de politică externă pe care Sofia intenționează să le consolideze, adică o recalibrare deliberată către menținerea unor canale deschise cu Moscova, chiar și cu prețul coeziunii aliaților”, spune Gabriela Ciot.

În opinia sa, România a procedat corect atunci când a acuzat Rusia, iar rezultatul direct a fost o mai serioasă implicare a NATO, dar și a Consiliului European și a Parlamentului European.

Cine are dreptate

„Cu toate acestea, atribuirea de către România a produs rezultate concrete - implicarea directă a secretarului general al NATO, Rutte, concluziile Consiliului European și rezoluția Parlamentului European care solicită o operațiune navală a UE - câștiguri pe care tăcerea diplomatică nu le-ar fi adus”, mai spune ea.

Gabriela Ciot a explicat și care ar trebui să fie lecția pentru România, după această indirectă dispută cu Sofia.

„Lecția pentru București este să asocieze atribuirea viitoare cu cerințe de acțiune coordonată (de exemplu, cu Ankara), construind în același timp o capacitate de respingere diplomatică mai rapidă, mai consistentă și mai credibilă a Flancului Estic în materie de securitate la Marea Neagră”, este opinia Gabrielei Ciot.

Unde a greșit România

Nu în ultimul rând, experta s-a referit și la faptul că România nu a reacționat în niciun fel la afirmațiile lui Rumen Radev. În opinia sa, Bucureștiul ar fi trebuit să reacționeze.

„România nu a reacționat formal probabil tocmai pentru că Radev a fost suficient de calculat încât să nu numească explicit Bucureștiul, oferind astfel diplomației românești pretextul confortabil de a nu se simți vizată direct. Poate că diplomația noastră a fost, în acest caz, «prea diplomatică», confundând eleganța tăcerii cu prudența strategică, când de fapt o replică rapidă și fermă, chiar formulată indirect, ar fi împiedicat narativul să se instaleze”, conchide Gabriela Ciot.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o fabrică emblematică din România, la mai puțin de un an de la achiziție. Aproape toți angajații vor fi concediați până la Crăciun
gandul.ro
image
Poți locui gratis în Insulele Canare. Ce trebuie să faci 12 ore pe săptămână?
mediafax.ro
image
Milioane pentru Răzvan Burleanu! Suma uriașă pe care șeful FRF o va încasa dacă ar deveni președinte al FIFA
fanatik.ro
image
Cine sunt suspecții căutați într-o țară vecină cu România pentru „jaful secolului”. Au fugit cu 40.000.000 de euro
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă: "E prea de tot!"
digisport.ro
image
Smiley și Pavel Bartoș au dezvăluit unde ar pleca împreună în vacanță: „E și aproape și are taverne extraordinare”
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Hârtia igienică ar putea dispărea din 2026. Produsul ieftin care o înlocuieşte deja în tot mai multe locuinţe
observatornews.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
cancan.ro
image
9 lucruri pe care pensionarii trebuie să le facă la pensie pentru a se bucura de viață. „Antrenează memoria””
newsweek.ro
image
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Cum a ajuns David Popovici în topul preferințelor pentru Gen Z din România. Ce alți sportivi mai iubesc tinerii
fanatik.ro
image
„E posibil ca electoratul lui Călin Georgescu să fie mai mare decât electoratul prezumitiv al AUR” – ANALIZA consultantului politic Adrian Zăbavă
ziare.com
image
Gestul lui Jose Mourinho, aflat în spatele Sandrei Diaz, a împărțit lumea în două: "Dezgustător!"
digisport.ro
image
Câți lei în plus ar putea primi românii la salariu din 2027. Ce se pregătește pentru angajații de la Stat și din privat
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul Monicăi Anghel de la munte. E amplasat într-un loc idilic, în mijlocul naturii. Artista l-a cumpărat cu fonduri europene. Este de vis! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 31 octombrie – 1 noiembrie. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
„St. Moritz de România” a rămas un vis! Ce s-a ales de proiectul de milioane de euro promis la munte: GSP are imagini la zi cu stadionul
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme
click.ro
image
Cum se menține Alex Velea în formă la 42 de ani. Secretul relației cu Antonia, după 13 ani de când sunt împreună: „Cu bune și cu rele”
click.ro
image
Cele cinci cuvinte care ar trebui să ridice imediat semne de întrebare într-un apel telefonic. Avertismentul lansat de un expert în prevenirea fraudelor
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas
image
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme

OK! Magazine

image
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii